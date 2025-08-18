"Гуглят симптомы прямо при пациенте": россиянка раскрыла шокирующие реалии финского здравоохранения - 18.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250818/guglyat-simptomy-pryamo-pri-patsiente-rossiyanka-raskryla-shokiruyuschie-realii-finskogo-zdravookhraneniya-1067062236.html
"Гуглят симптомы прямо при пациенте": россиянка раскрыла шокирующие реалии финского здравоохранения
"Гуглят симптомы прямо при пациенте": россиянка раскрыла шокирующие реалии финского здравоохранения - 18.08.2025 Украина.ру
"Гуглят симптомы прямо при пациенте": россиянка раскрыла шокирующие реалии финского здравоохранения
Система здравоохранения Финляндии, которую часто ставят в пример, на практике оказалась далека от идеала. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга Екатерина Барилова
2025-08-18T04:30
2025-08-18T04:30
новости
финляндия
санкт-петербург
павел волков
украина.ру
медицина
эстония
латвия
россия
лечение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051868452_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_82ebd4a7d258f7182643ab19bd58c41b.jpg
По словам Бариловой, финские врачи часто демонстрировали поразительную некомпетентность. "Они буквально гуглили симптомы прямо при мне, — вспоминает она. — Наш российский терапевт с советским образованием работает куда профессиональнее".Особые проблемы возникали со стоматологической помощью. "С острой зубной болью можно ждать приема год, — рассказывает Екатерина. — Или плати 200 евро за один визит".Многие финны, по ее наблюдениям, предпочитают лечиться за границей. "Люди массово едут в Эстонию, Латвию, Литву — туда, где еще сохранились остатки советской системы здравоохранения", — отмечает Барилова.Она убеждена, что финские власти сознательно переводят медицину на американскую модель: "Сначала тебя кое-как полечат, а потом выставят счет, для оплаты которого потребуется кредит".Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.Также в новостях: "Финляндия прекращает интеграционную поддержку украинских беженцев".
https://ukraina.ru/20250615/ischet-lunku-dlya-golfa-a-imeet-dyrku-ot-rusofobii-sem-lits-prezidenta-finlyandii-aleksandra-stubba-1063902028.html
финляндия
санкт-петербург
эстония
латвия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051868452_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_5a58e8d10b681208dd81be9cefc76b36.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, финляндия, санкт-петербург, павел волков, украина.ру, медицина, эстония, латвия, россия, лечение
Новости, Финляндия, Санкт-Петербург, Павел Волков, Украина.ру, медицина, Эстония, Латвия, Россия, лечение

"Гуглят симптомы прямо при пациенте": россиянка раскрыла шокирующие реалии финского здравоохранения

04:30 18.08.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкврачи
врачи - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Система здравоохранения Финляндии, которую часто ставят в пример, на практике оказалась далека от идеала. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга Екатерина Барилова
По словам Бариловой, финские врачи часто демонстрировали поразительную некомпетентность. "Они буквально гуглили симптомы прямо при мне, — вспоминает она. — Наш российский терапевт с советским образованием работает куда профессиональнее".
Особые проблемы возникали со стоматологической помощью. "С острой зубной болью можно ждать приема год, — рассказывает Екатерина. — Или плати 200 евро за один визит".
Многие финны, по ее наблюдениям, предпочитают лечиться за границей. "Люди массово едут в Эстонию, Латвию, Литву — туда, где еще сохранились остатки советской системы здравоохранения", — отмечает Барилова.
Она убеждена, что финские власти сознательно переводят медицину на американскую модель: "Сначала тебя кое-как полечат, а потом выставят счет, для оплаты которого потребуется кредит".
Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.
Также в новостях: "Финляндия прекращает интеграционную поддержку украинских беженцев".
Александр Стубб
15 июня, 18:42
Ищет лунку для гольфа, а имеет дырку от русофобии. Семь лиц президента Финляндии Александра СтуббаЕсли смотреть на 57-летнего президента Финляндии Александра Стубба, то начинаешь понимать, что означает выражение "лошадиная улыбка". Но это так, визуальная аллюзия, на любителя мультфильмов о домашних животных.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиФинляндияСанкт-ПетербургПавел ВолковУкраина.румедицинаЭстонияЛатвияРоссиялечение
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10Украина за неделю. Отдать Донбасс, получить гарантии
05:30Прорыв под Золотым Колодезем изменит карту Донбасса: обозреватель Рублев о новом этапе наступления
05:00"Из милого слоника превратились в олифанта": военный эксперт о качественном скачке ВС РФ в 2025 году
04:41ВС РФ наносят удары по объектам на Украине: сводка за ночь на 4:00
04:30"Гуглят симптомы прямо при пациенте": россиянка раскрыла шокирующие реалии финского здравоохранения
04:21"Искандер" уничтожил склад боеприпасов ВСУ в районе Новодонецкого
04:15Секретные заводы и советские мощности: Кнутов предупредил о новых попытках Украины создать ракеты
04:05Российская оппозиция обвинила Дональда Трампа в недееспособности
04:00Нагло врали про "референдум под дулом автомата": россиянка про финские СМИ и "аллергию на русофобию"
03:48Франция и "коалиция желающих" предлагают перемирие на условиях Запада
03:38Подразделения ВС РФ прорвали оборону врага на юге Покровска
03:25ВС РФ расширяют плацдарм на реке Волчья. Обстановка на Харьковском направлении
03:14Число погибших на пороховом заводе в Рязанской области выросло до 14 человек — МЧС
03:04Макрон заговорил о "новом дипломатическом этапе" в украинском вопросе
02:48Зеленский отказывается выводить войска из Донбасса
02:35Подразделения ВС РФ зашли в Константиновку через Предтечино
02:24Дмитриев призвал европейцев не мешать мирному процессу. Другие новости вечера 17 августа
02:14Местоположение лагеря с иностранными наёмниками обнаружил в Черниговской области российский хакер
02:01Новые группы "Гераней" направляются к целям на Украине
01:57Трудности перевода: госсекретарь США не отвергал идею передачи территории Донбасса под контроль России
Лента новостейМолния