"Гуглят симптомы прямо при пациенте": россиянка раскрыла шокирующие реалии финского здравоохранения
Система здравоохранения Финляндии, которую часто ставят в пример, на практике оказалась далека от идеала. Об этом в рамках проекта издания Украина.ру "Хочу жить в России!" рассказала переехавшая из Финляндии уроженка Санкт-Петербурга Екатерина Барилова
По словам Бариловой, финские врачи часто демонстрировали поразительную некомпетентность. "Они буквально гуглили симптомы прямо при мне, — вспоминает она. — Наш российский терапевт с советским образованием работает куда профессиональнее".
Особые проблемы возникали со стоматологической помощью. "С острой зубной болью можно ждать приема год, — рассказывает Екатерина. — Или плати 200 евро за один визит".
Многие финны, по ее наблюдениям, предпочитают лечиться за границей. "Люди массово едут в Эстонию, Латвию, Литву — туда, где еще сохранились остатки советской системы здравоохранения", — отмечает Барилова.
Она убеждена, что финские власти сознательно переводят медицину на американскую модель: "Сначала тебя кое-как полечат, а потом выставят счет, для оплаты которого потребуется кредит".
Полный текст материала Павла Волкова "Я говорила, если Финляндия вступит в НАТО, я из нее уеду. О возвращении домой после 17 лет в Хельсинки" на сайте Украина.ру.
Также в новостях: "Финляндия прекращает интеграционную поддержку украинских беженцев".
15 июня, 18:42Ищет лунку для гольфа, а имеет дырку от русофобии. Семь лиц президента Финляндии Александра СтуббаЕсли смотреть на 57-летнего президента Финляндии Александра Стубба, то начинаешь понимать, что означает выражение "лошадиная улыбка". Но это так, визуальная аллюзия, на любителя мультфильмов о домашних животных.
Подписывайся на