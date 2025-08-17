https://ukraina.ru/20250817/nyanechka-dlya-zelenskogo-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-17-avgusta-1067140275.html

Нянечка для Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 17 августа

Нянечка для Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 17 августа - 17.08.2025

Нянечка для Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 17 августа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибудет в Вашингтон на встречу Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправится в понедельник в США, чтобы принять участие во встрече Владимира Зеленского с американским президентом Дональдом Трампом, сообщила глава ЕК в соцсети X."По запросу Зеленского я присоединюсь завтра к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме", — написала фон дер Ляйен.Она также заявила, что Зеленский приедет в воскресенье в Брюссель, чтобы вместе с ней участвовать в виртуальном заседании "коалиции желающих"."С нянечкой приедет Зеленский. Надеюсь, нянечка выберет Вовочке подобающий костюм на этот раз", — прокомментировал заявление фон дер Ляйен российский публицист Станислав Яковлев.Ранее западные СМИ сообщили о том, что в понедельник, 18 августа, в Белый дом на встречу с Трампом прибудет не только Зеленский, но и европейские политики. При этом, по информации западных изданий, разговор Трампа с Зеленским и европейскими политиками после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске был непростым.Обстрелы и налётыУтром 17 августа Минобороны России рассказало об атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи с 22:55 16 августа до 06:00 по московскому времени 17 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 16 – над территорией Белгородской области, 14 – над территорией Нижегородской области, 9 – над территорией Воронежской области, 3 – над территорией Брянской области, 1 – над территорией Курской области, 1 – над территорией Орловской области, 1 – над территорией Калужской области, 1 – над территорией Смоленской области", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по территории этого региона 15 ударов.На горловском направлении ВСУ осуществили 9 атак, на ясиноватском — 2 и на макеевском — 2 атаки. Всего украинские военные выпустили 18 единиц различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ повреждены 3 жилых домостроения и объект гражданской инфраструктуры.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 12 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 12 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 3; Солонцы — 4; Алёшки — 2; Подстепное — 3", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 19 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Алешки, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Таврийск, Каховка.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Утром 17 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 2 БПЛА самолётного типа. Последствий нет", — указывалось в сводке.Белгород подвергся атакам 14 беспилотников, из которых 4 сбиты."Пострадали три мирных жителя. Двое остаются в больнице, один из них в тяжёлом состоянии", — писал Гладков.Повреждены 16 квартир в 13 МКД, частный дом, 3 административных здания, социальный и коммерческий объекты, здание на территории спортобъекта и 31 автомобиль.В Белгородском районе по посёлку Дубовое, сёлам Беловское, Бочковка, Новая Нелидовка, Репное, Таврово, Шагаровка, Ясные Зори и хутору Церковный совершены атаки 20 беспилотников, 15 из которых сбиты. В селе Таврово повреждены частный дом, 3 хозпостройки и автомобиль, в посёлке Дубовое — 3 частных дома, надворная постройка и 3 автомобиля, в селе Бочковка — частный дом, забор другого домовладения и надворная постройка, в хуторе Церковный — складское помещение предприятия, в селе Ясные Зори — административное здание.В Борисовском районе в селе Грузское в результате сброса взрывного устройства с БПЛА повреждены хозпостройка и легковой автомобиль."В Валуйском муниципальном округе по сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Казинка, Кукуевка, Посохово, Солоти, хуторам Бабка, Кургашки, Леоновка и Ромашовка выпущено 2 боеприпаса и совершены атаки 18 беспилотников, 7 из которых сбиты и подавлены. В селе Двулучное повреждена линия электропередачи, в селе Борки — 2 частных дома и неэксплуатируемые подсобные помещения, в селе Посохово — линия электропередачи и частный дом, в селе Казинка — техническое оборудование предприятия", — указывалось в сводке.Над Вейделевским районом системой ПВО сбиты 3 беспилотника. Без последствий.В Волоконовском районе посёлки Волоконовка, Пятницкое и хутор Хуторище атакованы 3 беспилотниками. Кроме того, над районом системой ПВО сбиты 6 беспилотников. В посёлке Волоконовка и хуторе Хуторище повреждены по одному частному дому.В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Дунайка, Ивановская Лисица, Козинка, Новостроевка-Первая и хутору Масычево выпущено 5 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 7 беспилотников, 3 из которых сбиты."В селе Ивановская Лисица в результате атаки дрона на автомобиль ранена женщина. Лечение продолжает в больнице", — сообщил губернатор.Машина повреждена. В селе Новостроевка-Первая повреждены частный дом, ГАЗель и социальный объект, в хуторе Масычево — частный дом.В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Прилесье, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Романовка подверглись 10 обстрелам, в ходе которых выпущено 44 боеприпаса, и атакам 10 беспилотников, один из которых сбит. В селе Илек-Пеньковка на предприятии повреждены ограждение, оборудование и инфраструктурный объект водоснабжения.Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбиты 5 беспилотников. Последствий нет.В Ракитянском районе посёлок Ракитное атакован 3 беспилотниками. Повреждены 4 автомобиля и линия электропередачи.Над Старооскольским городским округом системой ПВО сбит один беспилотник. Без последствий.В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, сёлам Архангельское, Безлюдовка, Белянка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и хутору Ржавец выпущен один снаряд и нанесены удары 18 беспилотников, 7 из которых сбиты и подавлены."В результате обстрела села Безлюдовка ранена женщина. Пострадавшая госпитализирована в Шебекинскую ЦРБ. Повреждены забор домовладения и автомобиль. В селе Маломихайловка от удара дрона по автомобилю пострадал мирный житель. Мужчина продолжает лечение в больнице. Машина повреждена", — рассказал Гладков.В селе Муром частично разрушены несколько гаражей, в селе Новая Таволжанка повреждены частный дом, гараж и 2 автомобиля, в селе Маломихайловка — коммерческий объект и 3 автомобиля, один из которых уничтожен огнём, в хуторе Ржавец поврежден коммерческий объект, в селе Белянка сгорели 2 автомобиля. Ночью в Шебекино повреждены гараж, хозпостройки и 2 автомобиля.Позднее он сообщил о новой атаке."Два муниципалитета атакованы ВСУ. Ранены мирный житель и боец подразделения "Орлан"", — написал Гладков в 11:27.В посёлке Пролетарский Ракитянского района FPV-дрон сдетонировал возле стоянки на территории предприятия. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой и слепым осколочным ранением головы бригада скорой доставила в городскую больницу №2 Белгорода."При выполнении служебных задач в городе Шебекино вследствие детонации дрона наш боец получил осколочное ранение стопы. Мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно", — писал губернатор.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О последствиях саммита на Аляске — в статье Сергея Зуева ""Червяка не спрашивают, хочет ли он на рыбалку". Украинские эксперты о последствиях Аляски для Зеленского".

