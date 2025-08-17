"Червяка не спрашивают, хочет ли он на рыбалку". Украинские эксперты о последствиях Аляски для Зеленского - 17.08.2025 Украина.ру
"Червяка не спрашивают, хочет ли он на рыбалку". Украинские эксперты о последствиях Аляски для Зеленского
В украинском экспертном сообществе обсуждают последствия встречи лидеров России и США на Аляске и думают о будущем Европы и остатков Украины. В частности, пытаются найти ответ на вопрос, готово ли украинское общество не воевать
Впрочем, вопрос о готовности украинцев к миру пока выглядит несколько преждевременным. Встреча президентов РФ и США, как говорится, прошла в тёплой и дружественной обстановке, но о мире на Украине пока не договорились.Владимир Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов, что у него с Дональдом Трампом наладился деловой и доверительный контакт, так что, двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине."Мы считаем украинский народ братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях", — сказал президент РФ. По его словам, для того чтобы урегулирование конфликта носило устойчивый характер, "должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно".Трамп, в свою очередь, отметил, что по важным пунктам урегулирования кризиса согласия с РФ ещё нет, но есть "хорошие шансы" договориться.На Украине эксперты и политики давно уже обсуждают, что будет, когда большие игроки всё же договорятся. И договорятся ли.Говоря о перспективах достижения мира, экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что, если Зеленский уйдёт, то тогда у страны есть шанс "выпрыгнуть из войны", а если не уйдёт, то шансов нет.Сам Зеленский уходить не хочет, цепляется за власть, поэтому не исключено, что ему могут всё объяснить "старшие товарищи", сказал Рева в интервью журналисту Александру Шелесту*.Он добавил, что, если Зеленский постарается уговорить этих самых своих "старших товарищей", то те вполне могут дать ему гарантии безопасности, и тогда он будет чувствовать себя "не хуже, чем Кучма" (которому в своё время тоже пророчили большие неприятности после его ухода с поста).Отвечая на вопрос журналиста, готово ли само украинское общество не воевать, политик отметил, что "то общество, которое было заряжено бороться, оно уменьшилось в силу того, что оно воюет и несёт потери".В результате вырос удельный вес тех, "кто был за мир, кто прятался от военкомата и которых не трогали", заявил воинственный Рева. По его мнению, по этой причине теперь можно будет провести "любые решения", в том числе мирные.Будут ли протестовать ветераны ВСУ? Вряд ли. Вернувшиеся с фронта будут "измучены", они выгорают. И все видят, что "элитные" не воюют. Так зачем же их защищать?Есть и такой вопрос — кто теперь защитит Европу? И речь идёт не о защите от России, которая на страны ЕС нападать вовсе и не собирается. Покинувший страну бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев предсказывает Евросоюзу мрачное будущее."750 млрд за энергоресурсы + 600 млрд инвестиций в экономику США — это контрибуция. ЕС потерпел поражение. Что ждёт Европу? Стагнация и распад", — приводит его слова GOLOS.EU.Что до Украины, то, по мнению политика, восстановление её территориальной целостности невозможно."Но есть шанс стать частью БРИКС — нового центра силы. Наше будущее не в ЕС, который нас использовал и выбросил", — считает Мураев.Есть анекдотические моменты. Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко отметил в интервью тому же Александру Шелесту, что его впечатлил недавний рассказ главы СБУ Василия Малюка** (в эфире украинского единого телемарафона) о том, как он увернулся от двух "Искандеров".Политолог назвал это проявлением "комплекса Фрекен Бок" — хочу, дескать, попасть в телевизор. По версии эксперта, Малюк просто завидует не сходящему с экранов ТВ главе ГУР Буданову** — и тоже хочет стать "говорящей головой".Бондаренко также прокомментировал информацию главы СБУ о якобы готовившихся и пресечённых спецслужбой попытках покушения на известного украинского журналиста-русофоба Дмитрия Гордона**. Он обратил внимание на то, что, согласно версии СБУ, напротив офиса Гордона в Киеве "стоял автобус, где сидели злоумышленники, которые собирались ликвидировать Гордона*"."Напротив офиса Гордона — я открою небольшой секрет — находится киевская синагога", — сказал политолог, добавив, что дальше он не будет продолжать.Говоря о вещах серьёзных, он отметил, что, с точки зрения Запада, нет никакой "украино-российской войны", а есть глобальное противостояние Запада и России на территории Украины."Запад использовал украинцев как мальчика, который достаёт каштаны из огня. Запад просто принёс Украину в жертву", — констатировал Бондаренко. Он добавил, что Западу очень нужна была эта война, и Запад сделал всё для того, чтобы "невторжение в Украину было невозможным"."Они этого добились. Они добивались этого очень и очень долгое время", — подчеркнул эксперт. По его словам, в ходе этой войны гибли украинцы, Украина теряла свою территорию, но при этом в первую очередь "соблюдались интересы западного мира". Зеленский и не скрывал этого, когда говорил, что Украина — форпост Запада в войне с Россией.Об этом же говорит Евгений Мураев. По его мнению, украинский кризис — "это война Российской Федерации и всех стран НАТО"."Они дают оружие, финансирование, разведданные, управление. Украинская армия перешла на систему НАТО. Украина лишь поставляет солдат", — пояснил политик, назвав заплаченную Украиной цену непомерной.В свою очередь, Кость Бондаренко отметил, что вопрос боевых действий на территории Украины — это вопрос отношений между Западом и Россией. Сейчас США и Запад решают вопрос завершения этого противостояния, а Зеленский боится не за Украину, ставшую разменной картой, а боится за себя: "червяка не спрашивают, хочет ли он участвовать в рыбалке".А находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский охарактеризовал ситуацию на подконтрольной Киеву территории Украины как классическую предреволюционную: "верхи хотят продолжать войну, низы — не хотят и не могут, а верхи не могут их заставить".По мнению опального политика, Зеленский может надеяться только на чудо, которое спасёт его от уничтожения, но… "в его случае все чудеса уже были".* Объявлен иноагентом в РФ** Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФПодробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в статье Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске"И в статье Александра Чаленко "Почему Россия должна отрезать Украину от Черного моря. Пять причин"
"Червяка не спрашивают, хочет ли он на рыбалку". Украинские эксперты о последствиях Аляски для Зеленского

В украинском экспертном сообществе обсуждают последствия встречи лидеров России и США на Аляске и думают о будущем Европы и остатков Украины. В частности, пытаются найти ответ на вопрос, готово ли украинское общество не воевать
Впрочем, вопрос о готовности украинцев к миру пока выглядит несколько преждевременным. Встреча президентов РФ и США, как говорится, прошла в тёплой и дружественной обстановке, но о мире на Украине пока не договорились.
Владимир Путин после переговоров заявил, что ситуация вокруг Украины стала одним из центральных вопросов, что у него с Дональдом Трампом наладился деловой и доверительный контакт, так что, двигаясь по этому пути, можно дойти до завершения конфликта на Украине.
"Мы считаем украинский народ братским, как это ни странно прозвучит в сегодняшних условиях", — сказал президент РФ. По его словам, для того чтобы урегулирование конфликта носило устойчивый характер, "должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно".
Трамп, в свою очередь, отметил, что по важным пунктам урегулирования кризиса согласия с РФ ещё нет, но есть "хорошие шансы" договориться.
На Украине эксперты и политики давно уже обсуждают, что будет, когда большие игроки всё же договорятся. И договорятся ли.
Говоря о перспективах достижения мира, экс-министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что, если Зеленский уйдёт, то тогда у страны есть шанс "выпрыгнуть из войны", а если не уйдёт, то шансов нет.
Сам Зеленский уходить не хочет, цепляется за власть, поэтому не исключено, что ему могут всё объяснить "старшие товарищи", сказал Рева в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Он добавил, что, если Зеленский постарается уговорить этих самых своих "старших товарищей", то те вполне могут дать ему гарантии безопасности, и тогда он будет чувствовать себя "не хуже, чем Кучма" (которому в своё время тоже пророчили большие неприятности после его ухода с поста).
Отвечая на вопрос журналиста, готово ли само украинское общество не воевать, политик отметил, что "то общество, которое было заряжено бороться, оно уменьшилось в силу того, что оно воюет и несёт потери".
В результате вырос удельный вес тех, "кто был за мир, кто прятался от военкомата и которых не трогали", заявил воинственный Рева. По его мнению, по этой причине теперь можно будет провести "любые решения", в том числе мирные.
Будут ли протестовать ветераны ВСУ? Вряд ли. Вернувшиеся с фронта будут "измучены", они выгорают. И все видят, что "элитные" не воюют. Так зачем же их защищать?
Есть и такой вопрос — кто теперь защитит Европу? И речь идёт не о защите от России, которая на страны ЕС нападать вовсе и не собирается. Покинувший страну бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев предсказывает Евросоюзу мрачное будущее.
"750 млрд за энергоресурсы + 600 млрд инвестиций в экономику США — это контрибуция. ЕС потерпел поражение. Что ждёт Европу? Стагнация и распад", — приводит его слова GOLOS.EU.
Что до Украины, то, по мнению политика, восстановление её территориальной целостности невозможно.
"Но есть шанс стать частью БРИКС — нового центра силы. Наше будущее не в ЕС, который нас использовал и выбросил", — считает Мураев.
Есть анекдотические моменты. Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко отметил в интервью тому же Александру Шелесту, что его впечатлил недавний рассказ главы СБУ Василия Малюка** (в эфире украинского единого телемарафона) о том, как он увернулся от двух "Искандеров".
Политолог назвал это проявлением "комплекса Фрекен Бок" — хочу, дескать, попасть в телевизор. По версии эксперта, Малюк просто завидует не сходящему с экранов ТВ главе ГУР Буданову** — и тоже хочет стать "говорящей головой".
Бондаренко также прокомментировал информацию главы СБУ о якобы готовившихся и пресечённых спецслужбой попытках покушения на известного украинского журналиста-русофоба Дмитрия Гордона**. Он обратил внимание на то, что, согласно версии СБУ, напротив офиса Гордона в Киеве "стоял автобус, где сидели злоумышленники, которые собирались ликвидировать Гордона*".
"Напротив офиса Гордона — я открою небольшой секрет — находится киевская синагога", — сказал политолог, добавив, что дальше он не будет продолжать.
Говоря о вещах серьёзных, он отметил, что, с точки зрения Запада, нет никакой "украино-российской войны", а есть глобальное противостояние Запада и России на территории Украины.
"Запад использовал украинцев как мальчика, который достаёт каштаны из огня. Запад просто принёс Украину в жертву", — констатировал Бондаренко. Он добавил, что Западу очень нужна была эта война, и Запад сделал всё для того, чтобы "невторжение в Украину было невозможным".
"Они этого добились. Они добивались этого очень и очень долгое время", — подчеркнул эксперт.
По его словам, в ходе этой войны гибли украинцы, Украина теряла свою территорию, но при этом в первую очередь "соблюдались интересы западного мира". Зеленский и не скрывал этого, когда говорил, что Украина — форпост Запада в войне с Россией.
Об этом же говорит Евгений Мураев. По его мнению, украинский кризис — "это война Российской Федерации и всех стран НАТО".
"Они дают оружие, финансирование, разведданные, управление. Украинская армия перешла на систему НАТО. Украина лишь поставляет солдат", — пояснил политик, назвав заплаченную Украиной цену непомерной.
В свою очередь, Кость Бондаренко отметил, что вопрос боевых действий на территории Украины — это вопрос отношений между Западом и Россией. Сейчас США и Запад решают вопрос завершения этого противостояния, а Зеленский боится не за Украину, ставшую разменной картой, а боится за себя: "червяка не спрашивают, хочет ли он участвовать в рыбалке".
А находящийся в киевском СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский охарактеризовал ситуацию на подконтрольной Киеву территории Украины как классическую предреволюционную: "верхи хотят продолжать войну, низы — не хотят и не могут, а верхи не могут их заставить".
По мнению опального политика, Зеленский может надеяться только на чудо, которое спасёт его от уничтожения, но… "в его случае все чудеса уже были".
* Объявлен иноагентом в РФ
** Внесён в перечень террористов и экстремистов в РФ
Подробнее о происходящем на Украине и вокруг неё — в статье Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске"
И в статье Александра Чаленко "Почему Россия должна отрезать Украину от Черного моря. Пять причин"
