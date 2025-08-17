https://ukraina.ru/20250817/napryazhnnyy-razgovor-trampa-s-zelenskim-i-sudba-donbassa-glavnoe-na-utro-17-avgusta-1067134498.html

Напряжённый разговор Трампа с Зеленским и судьба Донбасса. Главное на утро 17 августа

Напряжённый разговор Трампа с Зеленским и судьба Донбасса. Главное на утро 17 августа - 17.08.2025 Украина.ру

Напряжённый разговор Трампа с Зеленским и судьба Донбасса. Главное на утро 17 августа

Западные СМИ сообщают о напряжённом разговоре президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским по поводу Донбасса

2025-08-17T10:30

2025-08-17T10:30

2025-08-17T10:30

эксклюзив

хроники

владимир зеленский

дональд трамп

трамп и зеленский

нато

the washington post

европейская комиссия

донбасс

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/03/1061484720_141:131:989:608_1920x0_80_0_0_e4112849001566278ba25fb850cd4b26.jpg

Президент США Дональд Трамп провёл напряжённый телефонный разговор с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами после встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники."Звонок Трампа Зеленскому и европейским лидерам, включая госсекретаря Марко Рубио, спецпредставителя Трампа Стива Виткоффа и лидеров Франции, Германии, Финляндии, Италии, Великобритании, Польши, НАТО и Европейской комиссии, был более напряженным, чем телефонный разговор между европейцами и Трампом ранее на этой неделе, сообщил другой чиновник", — отмечалось в публикации издания.Также газета написала, что Трамп сообщил Зеленскому и европейским лидерам о том, что требования России касаются территорий, а именно Донбасса и Северной Таврии. Об этом изданию сообщили три источника, знакомых с ситуацией, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить этот деликатный вопрос.Издание сообщило о том, что Трам в разговоре заявил Зеленскому, что Путин якобы "готов пообещать" прекратить боевые действия и не начинать их "в обмен на Донбасс и другие <...>территории". Об этом изданию сообщил один из источников.По его информации, Зеленский на это пойти не готов, "но Трамп хочет быстрой сделки, что создаст условия для потенциально сложного столкновения".Также издание сообщило о том, что Трамп рассказал европейцам о возможном перемирии."По словам двух источников, знакомых с ситуацией, Трамп рассказал им о своем переходе от прекращения огня к переговорам о всеобъемлющем мирном соглашении. Трамп разговаривал с Зеленским до того, как к разговору присоединились европейские лидеры", — отмечалось в публикации издания.О том, что разговор Трампа и Зеленского был напряжённым сообщило и издание Axios cо ссылкой на источник.По словам собеседника издания, Трамп сказал во время звонка, что, по его мнению, быстрое мирное соглашение предпочтительнее простого прекращения огня.Источники агентства Bloomberg утверждают, что в ходе телефонного разговора Трамп заявил Зеленскому, что решение о территориях остается за Украиной. Трамп также якобы заявил, что позиция Путина не изменилась — он по-прежнему требует вывода украинских войск со всей территории Донбасса. Об этом рассказали источники агентства.Ещё одно информационное агентство — Reuters — перечислило предложения, которые якобы сделал Путин на встрече с Трампом. Агентство подчеркнуло, что этот предполагаемый мирный план может быть неполным, т. к. в его основе — информация от европейцев, знакомых с разговором Трампа с лидерами Европы и Зеленским.Среди перечисленный условий есть и те, о которых уже сообщил ряд СМИ. Так, указывается, что прекращение огня до достижения всеобъемлющего соглашения исключается. Украина должна полностью вывести войска из ДНР, тогда как Россия обязуется заморозить линии фронта в Херсонской и Запорожской. При этом РФ якобы готова вернуть Украине небольшие участки занятых армией России территорий в Сумской и Харьковской областях. Также должен быть признан суверенитет России над Крымом.Украине должно быть запрещёно членство НАТО при обсуждении возможных альтернативных гарантий безопасности — Россия открыта к получению Украиной гарантий безопасности.Также на Украине должен быть закреплён статус русского языка. Помимо этого в стране должна быть обеспечена свобода деятельности Украинской православной церкви. Кроме того, страны Запада должны снять как минимум часть санкций с России.При этом ряд западных изданий сообщил, что Зеленский уже отверг те пункты, которые касались территорий.Официально ни одна из сторон вышеуказанную информацию не подтвердила.Вечером 16 августа президент России проинформировал руководство Администрации президента, правительства, Государственной Думы, министерств и ведомств о результатах встречи в Анкоридже."Хочу сразу отметить, что визит был своевременным и весьма полезным. Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействия, но прежде всего, конечно, говорили о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе. И конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования", — рассказал Путин.Он подчеркнул, что Россия и США давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне."Повторяю ещё раз: была возможность спокойно, детально ещё раз изложить нашу позицию. Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну и мы тоже этого бы хотели и хотели бы перейти к решению всех вопросов мирными средствами. Разговор был очень откровенным, содержательным, и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям", — указал президент России.Тем временем на Западе и на Украине готовятся к переговорам Зеленского и европейских лидеров с Трампом, которые назначены на понедельник, 18 августа.По информации канала Sky News, Зеленский знает о том, что рискует снова оказаться в политической "засаде" на встрече с Трампом, но вынужден играть в добровольного участника переговоров из-за страха, что его воспримут как препятствие на пути к урегулированию конфликта."Зеленский знает, что рискует снова попасть в засаду в Овальном кабинете, но вынужден представлять себя как добровольного участника мирных переговоров из-за страха быть представленным как препятствие на пути к урегулированию", — отмечалось в сообщении канала.Sky News отмечает, что горькие воспоминания о перепалке в феврале будут занимать видное место в мыслях Зеленского. Его положение также сильно усложнит то, что "Трамп относится к Владимиру Путину с явным почтением, а к Зеленскому - с презрением".О нюансах переговоров Путина и Трампа на Аляске — в статье Владимира Видеманна "Алсиб вновь заработал? Изнанка переговоров на Аляске".

https://ukraina.ru/20250816/evropa-vlozhilas-v-voynu-a-teper-litsemerit-i-gadaet-kak-byt-itogi-16-avgusta-1067118907.html

https://ukraina.ru/20250816/zelenskogo-vyzvali-na-kovr-ataki-i-nalty-glavnoe-na-1300-16-avgusta-1067109270.html

https://ukraina.ru/20250816/sdelki-net-progress-est-glavnoe-na-utro-16-avgusta-1067098147.html

донбасс

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир зеленский, дональд трамп, трамп и зеленский, нато, the washington post, европейская комиссия, донбасс, украина, россия, владимир путин