Алсиб вновь заработал? Изнанка переговоров на Аляске
Алсиб вновь заработал? Изнанка переговоров на Аляске - 16.08.2025 Украина.ру
Алсиб вновь заработал? Изнанка переговоров на Аляске
Алсиб – воздушная трасса Аляска–Сибирь для перегонки американских самолетов из США в СССР в рамках лендлиза. На кладбище Форт-Ричардсон, рядом с Анкориджем, находятся захоронения 14 советских граждан, погибших в результате этих перелетов.
2025-08-16T19:19
2025-08-16T19:19
2025-08-16T19:19
Владимир Путин, во время своего визита на Аляску для встречи с Дональдом Трампом, возложил к этим захоронениям цветы.О чем же договорились Путин и Трамп в Анкоридже? Прежде всего о новой встрече. "До встречи в Москве"! – сказал Путин Трампу, и тот с готовностью кивнул. Личная договоренность о новой встрече – пожалуй, главный итог переговоров на Аляске. О чем еще говорили в течение двух с половиной часов тройки за закрытыми дверями – никому не ведомо, но, вероятно, речь шла о возможных путях заключения взаимовыгодной сделки по результатам завершения украинской войны в условиях текущей международной ситуации. Отсутствие каких-то знаковых прорывов в ситуации – результат ожидаемый, учитывая экспромт самой встречи. Но не все так просто.Саммит в Анкоридже, как представляется, был организован по американской инициативе. Ведь не зря же Уиткофф летап в Москву! Но главным мотивом такой поспешности мне представляется желание Трампа каким-то образом ускорить продвижение своей номинации на Нобелевскую премию мира. Себе в актив он уже записал замирение между Израилем и Ираном, Индией и Пакистаном, Таиландом и Камбоджей, Арменией и Азербайджаном. И вот теперь – крупнейший вооруженный конфликт современности между Россией и Украиной. Причем для статуса миротворца Трампу не нужно замирение на веки вечные. Достаточно перемирия на пару недель, чтобы поставить галочку, а дальше, случись новая эскалация – "они сами виноваты"! Ведь получили же свои нобелевки Арафат, Рабин и Перес по результатам Кемп-дэвидского соглашения, хотя поезд и ныне там!Нобелевская премия мира нужна Трампу не просто как капризному эгоцентрику, но как аргумент против всех недоброжелателей, строящих из него "плохого парня": сексиста, педофила, афериста, автократа, тупого реднека и т.д. Получи он этот приз – однозначно войдет в историю Америки как великий государственный деятель. А иначе еще неизвестно, дотянет ли до конца текущей каденции. Но если даже и дотянет, то не факт, что широкая общественность на него не ополчится как на не оправдавшего надежд говоруна. А нобелевка – это серьезно, это на века.Не случайно Трампа официально выдвинули на Премию буквально накануне саммита в Анкоридже, а само выдвижение поддержали главы Армении, Азербайджана, Израиля и пары африканских государств, которые сам Трамп недавно называл "shit holes" ("дерьмовые дыры"). Видимо, была надежда, что Влад ему подыграет. И он подыграл – уважительной риторикой, надеждой на конструктивное решение международных проблем и даже личным приглашением в Москву. Но это не все.Характерно, что время проведения новой встречи пока не названо. Но Трамп пообещал до этого срока не вводить против России дополнительных санкций. Это значит, что он дал Путину карт-бланш на реализацию тех позиций, которые могли бы привести к подписанию перемирия. Видимо, перемирие по результатам текущей линии фронта Москве не нужно. Ведь такой результат невозможно будет предъявить россиянам как реализацию целей СВО. А занятие всей Новороссии – можно.Коме того, по умолчанию Трамп желает ослабления нынешней брюссельской администрации как союзников Демпартии, и лучшее средство добиться краха своих конкурентов – их проигрыш в украинской кампании. Трамп подчеркивает, что "это не его война". А чья? Вот этих самых плохих мальчиков и девочек, которые сделали ставки на стратегическое поражение России на поле боя. Без этого, учитывая глубину кризиса, им своих стульев не удержать. Ведь население спросит: "За что боролись"?Но и это не все. Вряд ли новой американской технократической элите, выразителем интересов которой является Трамп, вообще нужна сильная и независимая Европа как серьезный конкурент. Даже если там придут к власти трамписты. Ситуация на континенте, по иронии судьбы, все больше начинает напоминать ситуацию в период краха Третьего рейха с последующей релокацией части германской научно-технической элиты, со всеми ее компетенциями, в США, а другой ее части – в СССР. Правда, потом Германии удалось восстановиться и даже объединиться, но это произошло не само собой, а в результате геополитической сделки США с СССР.Что будет на этот раз – пока не совсем понятно, но архетипические тенденции, как мне кажется, налицо. Причем сейчас речь идет не только о Германии, но о континентальной Европе как таковой. Ее вероятный энергетический альянс со странами Персидского залива уже взят под пристальное наблюдение Вашингтоном, который не готов отказываться от энергетических мощностей региона, особенно – в обстоятельствах нарастающей гонки за лидерство в крайне энергоемких технологиях развития ИИ, прежде всего – в военной сфере.Контроль Залива – это также контроль львиной доли нефти, идущей на нужды стран Южной Азии и Китая, которым Вашингтон тоже успел выдвинуть свои претензии. Так что чем дольше идет война в Европе – тем больше появляется козырей у Вашингтона. Насколько это выгодно Москве – вопрос неоднозначный. Ведь она не просто свидетель конфликта, а его непосредственный участник. Но ясно одно: вариант сиюминутного мира без аннексий и контрибуций ее не устроит. Зато ей на руку будет блокада южного потока из Залива в Индию и Китай. Подробности переговоров президентов России и США на Аляске - в статье Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске"
Владимир Видеманн
Владимир Видеманн
Алсиб вновь заработал? Изнанка переговоров на Аляске
автор издания "Украина.ру"
Алсиб – воздушная трасса Аляска–Сибирь для перегонки американских самолетов из США в СССР в рамках лендлиза. На кладбище Форт-Ричардсон, рядом с Анкориджем, находятся захоронения 14 советских граждан, погибших в результате этих перелетов.
Владимир Путин, во время своего визита на Аляску для встречи с Дональдом Трампом, возложил к этим захоронениям цветы.
О чем же договорились Путин и Трамп в Анкоридже? Прежде всего о новой встрече. "До встречи в Москве"! – сказал Путин Трампу, и тот с готовностью кивнул. Личная договоренность о новой встрече – пожалуй, главный итог переговоров на Аляске. О чем еще говорили в течение двух с половиной часов тройки за закрытыми дверями – никому не ведомо, но, вероятно, речь шла о возможных путях заключения взаимовыгодной сделки по результатам завершения украинской войны в условиях текущей международной ситуации. Отсутствие каких-то знаковых прорывов в ситуации – результат ожидаемый, учитывая экспромт самой встречи. Но не все так просто.
Саммит в Анкоридже, как представляется, был организован по американской инициативе. Ведь не зря же Уиткофф летап в Москву! Но главным мотивом такой поспешности мне представляется желание Трампа каким-то образом ускорить продвижение своей номинации на Нобелевскую премию мира. Себе в актив он уже записал замирение между Израилем и Ираном, Индией и Пакистаном, Таиландом и Камбоджей, Арменией и Азербайджаном.
И вот теперь – крупнейший вооруженный конфликт современности между Россией и Украиной. Причем для статуса миротворца Трампу не нужно замирение на веки вечные. Достаточно перемирия на пару недель, чтобы поставить галочку, а дальше, случись новая эскалация – "они сами виноваты"! Ведь получили же свои нобелевки Арафат, Рабин и Перес по результатам Кемп-дэвидского соглашения, хотя поезд и ныне там!
Нобелевская премия мира нужна Трампу не просто как капризному эгоцентрику, но как аргумент против всех недоброжелателей, строящих из него "плохого парня": сексиста, педофила, афериста, автократа, тупого реднека и т.д. Получи он этот приз – однозначно войдет в историю Америки как великий государственный деятель. А иначе еще неизвестно, дотянет ли до конца текущей каденции. Но если даже и дотянет, то не факт, что широкая общественность на него не ополчится как на не оправдавшего надежд говоруна. А нобелевка – это серьезно, это на века.
Не случайно Трампа официально выдвинули на Премию буквально накануне саммита в Анкоридже, а само выдвижение поддержали главы Армении, Азербайджана, Израиля и пары африканских государств, которые сам Трамп недавно называл "shit holes" ("дерьмовые дыры"). Видимо, была надежда, что Влад ему подыграет. И он подыграл – уважительной риторикой, надеждой на конструктивное решение международных проблем и даже личным приглашением в Москву. Но это не все.
Характерно, что время проведения новой встречи пока не названо. Но Трамп пообещал до этого срока не вводить против России дополнительных санкций. Это значит, что он дал Путину карт-бланш на реализацию тех позиций, которые могли бы привести к подписанию перемирия. Видимо, перемирие по результатам текущей линии фронта Москве не нужно. Ведь такой результат невозможно будет предъявить россиянам как реализацию целей СВО. А занятие всей Новороссии – можно.
Коме того, по умолчанию Трамп желает ослабления нынешней брюссельской администрации как союзников Демпартии, и лучшее средство добиться краха своих конкурентов – их проигрыш в украинской кампании. Трамп подчеркивает, что "это не его война". А чья? Вот этих самых плохих мальчиков и девочек, которые сделали ставки на стратегическое поражение России на поле боя. Без этого, учитывая глубину кризиса, им своих стульев не удержать. Ведь население спросит: "За что боролись"?
Но и это не все. Вряд ли новой американской технократической элите, выразителем интересов которой является Трамп, вообще нужна сильная и независимая Европа как серьезный конкурент. Даже если там придут к власти трамписты. Ситуация на континенте, по иронии судьбы, все больше начинает напоминать ситуацию в период краха Третьего рейха с последующей релокацией части германской научно-технической элиты, со всеми ее компетенциями, в США, а другой ее части – в СССР. Правда, потом Германии удалось восстановиться и даже объединиться, но это произошло не само собой, а в результате геополитической сделки США с СССР.
Что будет на этот раз – пока не совсем понятно, но архетипические тенденции, как мне кажется, налицо. Причем сейчас речь идет не только о Германии, но о континентальной Европе как таковой. Ее вероятный энергетический альянс со странами Персидского залива уже взят под пристальное наблюдение Вашингтоном, который не готов отказываться от энергетических мощностей региона, особенно – в обстоятельствах нарастающей гонки за лидерство в крайне энергоемких технологиях развития ИИ, прежде всего – в военной сфере.
Контроль Залива – это также контроль львиной доли нефти, идущей на нужды стран Южной Азии и Китая, которым Вашингтон тоже успел выдвинуть свои претензии. Так что чем дольше идет война в Европе – тем больше появляется козырей у Вашингтона. Насколько это выгодно Москве – вопрос неоднозначный. Ведь она не просто свидетель конфликта, а его непосредственный участник.
Но ясно одно: вариант сиюминутного мира без аннексий и контрибуций ее не устроит. Зато ей на руку будет блокада южного потока из Залива в Индию и Китай. Так работают законы рынка, а от них пока не готовы отказаться ни те, ни другие стороны глобального противостояния за технологическое лидерство в современном мире.