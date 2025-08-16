https://ukraina.ru/20250816/alsib-vnov-zarabotal-iznanka-peregovorov-na-alyaske-1067119334.html

Алсиб вновь заработал? Изнанка переговоров на Аляске

Алсиб вновь заработал? Изнанка переговоров на Аляске - 16.08.2025 Украина.ру

Алсиб вновь заработал? Изнанка переговоров на Аляске

Алсиб – воздушная трасса Аляска–Сибирь для перегонки американских самолетов из США в СССР в рамках лендлиза. На кладбище Форт-Ричардсон, рядом с Анкориджем, находятся захоронения 14 советских граждан, погибших в результате этих перелетов.

2025-08-16T19:19

2025-08-16T19:19

2025-08-16T19:19

москва

сша

ссср

дональд трамп

владимир путин

стив уиткофф

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/10/1067099117_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_a758b2fcb126f47d00ef733c9abb9727.jpg

Владимир Путин, во время своего визита на Аляску для встречи с Дональдом Трампом, возложил к этим захоронениям цветы.О чем же договорились Путин и Трамп в Анкоридже? Прежде всего о новой встрече. "До встречи в Москве"! – сказал Путин Трампу, и тот с готовностью кивнул. Личная договоренность о новой встрече – пожалуй, главный итог переговоров на Аляске. О чем еще говорили в течение двух с половиной часов тройки за закрытыми дверями – никому не ведомо, но, вероятно, речь шла о возможных путях заключения взаимовыгодной сделки по результатам завершения украинской войны в условиях текущей международной ситуации. Отсутствие каких-то знаковых прорывов в ситуации – результат ожидаемый, учитывая экспромт самой встречи. Но не все так просто.Саммит в Анкоридже, как представляется, был организован по американской инициативе. Ведь не зря же Уиткофф летап в Москву! Но главным мотивом такой поспешности мне представляется желание Трампа каким-то образом ускорить продвижение своей номинации на Нобелевскую премию мира. Себе в актив он уже записал замирение между Израилем и Ираном, Индией и Пакистаном, Таиландом и Камбоджей, Арменией и Азербайджаном. И вот теперь – крупнейший вооруженный конфликт современности между Россией и Украиной. Причем для статуса миротворца Трампу не нужно замирение на веки вечные. Достаточно перемирия на пару недель, чтобы поставить галочку, а дальше, случись новая эскалация – "они сами виноваты"! Ведь получили же свои нобелевки Арафат, Рабин и Перес по результатам Кемп-дэвидского соглашения, хотя поезд и ныне там!Нобелевская премия мира нужна Трампу не просто как капризному эгоцентрику, но как аргумент против всех недоброжелателей, строящих из него "плохого парня": сексиста, педофила, афериста, автократа, тупого реднека и т.д. Получи он этот приз – однозначно войдет в историю Америки как великий государственный деятель. А иначе еще неизвестно, дотянет ли до конца текущей каденции. Но если даже и дотянет, то не факт, что широкая общественность на него не ополчится как на не оправдавшего надежд говоруна. А нобелевка – это серьезно, это на века.Не случайно Трампа официально выдвинули на Премию буквально накануне саммита в Анкоридже, а само выдвижение поддержали главы Армении, Азербайджана, Израиля и пары африканских государств, которые сам Трамп недавно называл "shit holes" ("дерьмовые дыры"). Видимо, была надежда, что Влад ему подыграет. И он подыграл – уважительной риторикой, надеждой на конструктивное решение международных проблем и даже личным приглашением в Москву. Но это не все.Характерно, что время проведения новой встречи пока не названо. Но Трамп пообещал до этого срока не вводить против России дополнительных санкций. Это значит, что он дал Путину карт-бланш на реализацию тех позиций, которые могли бы привести к подписанию перемирия. Видимо, перемирие по результатам текущей линии фронта Москве не нужно. Ведь такой результат невозможно будет предъявить россиянам как реализацию целей СВО. А занятие всей Новороссии – можно.Коме того, по умолчанию Трамп желает ослабления нынешней брюссельской администрации как союзников Демпартии, и лучшее средство добиться краха своих конкурентов – их проигрыш в украинской кампании. Трамп подчеркивает, что "это не его война". А чья? Вот этих самых плохих мальчиков и девочек, которые сделали ставки на стратегическое поражение России на поле боя. Без этого, учитывая глубину кризиса, им своих стульев не удержать. Ведь население спросит: "За что боролись"?Но и это не все. Вряд ли новой американской технократической элите, выразителем интересов которой является Трамп, вообще нужна сильная и независимая Европа как серьезный конкурент. Даже если там придут к власти трамписты. Ситуация на континенте, по иронии судьбы, все больше начинает напоминать ситуацию в период краха Третьего рейха с последующей релокацией части германской научно-технической элиты, со всеми ее компетенциями, в США, а другой ее части – в СССР. Правда, потом Германии удалось восстановиться и даже объединиться, но это произошло не само собой, а в результате геополитической сделки США с СССР.Что будет на этот раз – пока не совсем понятно, но архетипические тенденции, как мне кажется, налицо. Причем сейчас речь идет не только о Германии, но о континентальной Европе как таковой. Ее вероятный энергетический альянс со странами Персидского залива уже взят под пристальное наблюдение Вашингтоном, который не готов отказываться от энергетических мощностей региона, особенно – в обстоятельствах нарастающей гонки за лидерство в крайне энергоемких технологиях развития ИИ, прежде всего – в военной сфере.Контроль Залива – это также контроль львиной доли нефти, идущей на нужды стран Южной Азии и Китая, которым Вашингтон тоже успел выдвинуть свои претензии. Так что чем дольше идет война в Европе – тем больше появляется козырей у Вашингтона. Насколько это выгодно Москве – вопрос неоднозначный. Ведь она не просто свидетель конфликта, а его непосредственный участник. Но ясно одно: вариант сиюминутного мира без аннексий и контрибуций ее не устроит. Зато ей на руку будет блокада южного потока из Залива в Индию и Китай. Так работают законы рынка, а от них пока не готовы отказаться ни те, ни другие стороны глобального противостояния за технологическое лидерство в современном мире.Подробности переговоров президентов России и США на Аляске - в статье Павла Котова "Прогресс есть, но не по главному пункту. Как прошли переговоры Путина и Трампа на Аляске"

https://ukraina.ru/20210112/1030209186.html

москва

сша

ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Владимир Видеманн https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0b/1062457234_383:19:900:536_100x100_80_0_0_379800fb3442406664b17ba8f9dfb604.jpg

Владимир Видеманн https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0b/1062457234_383:19:900:536_100x100_80_0_0_379800fb3442406664b17ba8f9dfb604.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Видеманн https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0b/1062457234_383:19:900:536_100x100_80_0_0_379800fb3442406664b17ba8f9dfb604.jpg

москва, сша, ссср, дональд трамп, владимир путин, стив уиткофф, мнения