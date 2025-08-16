Путин провел совещание, Трамп о "гарантиях безопасности", выплаты семьям погибших. Главное на 19:00

https://ukraina.ru/20250816/putin-provel-soveschanie-tramp-zayavil-o-garantiyakh-bezopasnosti-vyplaty-pogibshim-glavnoe-na-1900-1067118709.html

По возвращении из США президент России Владимир Путин провёл совещание по итогам российско-американских переговоров, сообщили в Кремле.Глава государства проинформировал руководство президентской администрации, правительства, Госдумы, министерств и ведомств о результатах встречи в Анкоридже с президентом США Дональдом Трампом.В ходе выступления президент России заявил, что во время визита на Аляску делегации обсудили разрешение украинского кризиса на справедливой основе, а также его причины, и отметил, что их устранение должно быть положено в основу урегулирования конфликта.Путин подчеркнул, что Россия уважает позицию США и тоже хотела бы разрешения кризиса на Украине мирными средствами. К другим новостям: - Семьям погибших при ЧП в Рязанской области выплатят по 1 567 500 рублей — об этом сообщил губернатор региона. Пострадавшие получат от 313 до 627 тысяч рублей в зависимости от причиненного вреда здоровью. Также материальную помощь на первоочередные нужды смогут получить граждане, чье имущество пострадало. - Трамп заявил европейским лидерам о готовности предоставить "гарантии безопасности" для Украины — об этом пишет Wall Street Journal.- В ходе переговоров с Трампом Путин потребовал предоставить гарантии того, что русский язык станет официальным на Украине, а также обеспечить безопасность русским православным церквям — об этом пишет New York Times.Больше интересных новостей в обзоре: "Конфликт на Украине может завершиться "до Рождества", Зеленский как "мальчик для битья". Главное на 15:30".

