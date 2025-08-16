Конфликт на Украине может завершиться "до Рождества", Зеленский как "мальчик для битья". Главное на 15:30 - 16.08.2025 Украина.ру
https://ukraina.ru/20250816/konflikt-mozhet-zavershitsya-zadolgo-do-rozhdestva-zelenskiy-kak-malchik-dlya-bitya-glavnoe-na-1530-1067114399.html
Конфликт на Украине может завершиться "до Рождества", Зеленский как "мальчик для битья". Главное на 15:30
Конфликт на Украине может завершиться "до Рождества", Зеленский как "мальчик для битья". Главное на 15:30 - 16.08.2025 Украина.ру
Конфликт на Украине может завершиться "до Рождества", Зеленский как "мальчик для битья". Главное на 15:30
О самых важных событиях сообщает телеграм-канал Украина.ру
2025-08-16T15:30
2025-08-16T16:14
- В Астрахани и Волгограде ввели временные ограничения на выпуск и приём самолётов, сообщили в Росавиации.- Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным прошла очень хорошо, как и разговоры с Зеленским и лидерами европейских стран. Саммит США и РФ на Аляске Трамп назвал "замечательным и крайне успешным". Американский президент добавил, что в случае успеха переговоров с Зеленским 18 августа в Вашингтоне, будет запланирована встреча с Путиным. - После саммита России и США мир стал безопаснее, заявил премьер Венгрии Орбан: "Годами мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушали рамки своего сотрудничества и посылали друг другу угрозы. Теперь с этим покончено". - Советник Зеленского опроверг информацию The Economist о том, что было достигнуто предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе.- Американский сенатор Линдси Грэм* предположил, что украинский конфликт может завершиться "задолго до Рождества" в случае трёхсторонней встречи между Путиным, Трампом и Зеленским. Рождество в США отмечается 25 декабря.- Трамп может сделать Зеленского "мальчиком для битья" в случае провала американских инициатив по урегулированию на Украине, пишет Times.- Крым получит более 539 миллионов рублей на строительство и реконструкцию дороги Джанкой – Ялта, сообщили в пресс-службе правительства РФ.- Компания Microsoft начала расследование заявлений о массовой слежке Израиля за палестинцами с использованием ее облачной платформы Microsoft Azure, пишет Guardian. Больше важных и интересных событий дня в обзоре: "Зеленского вызвали на ковёр, атаки и налёты. Главное на 13:00 16 августа".* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов.
https://ukraina.ru/20250816/1067113085.html
Украина.ру
Конфликт на Украине может завершиться "до Рождества", Зеленский как "мальчик для битья". Главное на 15:30

15:30 16.08.2025 (обновлено: 16:14 16.08.2025)
 
О самых важных событиях сообщает телеграм-канал Украина.ру
- В Астрахани и Волгограде ввели временные ограничения на выпуск и приём самолётов, сообщили в Росавиации.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с президентом РФ Владимиром Путиным прошла очень хорошо, как и разговоры с Зеленским и лидерами европейских стран.
Саммит США и РФ на Аляске Трамп назвал "замечательным и крайне успешным". Американский президент добавил, что в случае успеха переговоров с Зеленским 18 августа в Вашингтоне, будет запланирована встреча с Путиным.
- После саммита России и США мир стал безопаснее, заявил премьер Венгрии Орбан: "Годами мы наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушали рамки своего сотрудничества и посылали друг другу угрозы. Теперь с этим покончено".
- Советник Зеленского опроверг информацию The Economist о том, что было достигнуто предварительное соглашение о прекращении огня в воздухе.
- Американский сенатор Линдси Грэм* предположил, что украинский конфликт может завершиться "задолго до Рождества" в случае трёхсторонней встречи между Путиным, Трампом и Зеленским. Рождество в США отмечается 25 декабря.
- Трамп может сделать Зеленского "мальчиком для битья" в случае провала американских инициатив по урегулированию на Украине, пишет Times.
- Крым получит более 539 миллионов рублей на строительство и реконструкцию дороги Джанкой – Ялта, сообщили в пресс-службе правительства РФ.
- Компания Microsoft начала расследование заявлений о массовой слежке Израиля за палестинцами с использованием ее облачной платформы Microsoft Azure, пишет Guardian.
Больше важных и интересных событий дня в обзоре: "Зеленского вызвали на ковёр, атаки и налёты. Главное на 13:00 16 августа".
* - внесён в РФ в список экстремистов и террористов.
14:58
"Путин заинтересован в восстановлении СССР": RT собрал реакцию лидеров ЕС на результаты переговоровКанал RT собрал реакцию европейских лидеров на результаты переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, передает телеграм-канал Украина.ру
Больше материалов по теме:
Новости о переговорах России и Украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, чем закончились переговоры
 
