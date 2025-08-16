"Купянск пока не окружен": эксперт рассказал о перспективах наступления ВС РФ на севере - 16.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250816/kupyansk-poka-ne-okruzhen-ekspert-rasskazal-o-perspektivakh-nastupleniya-vs-rf-na-severe-1066997136.html
"Купянск пока не окружен": эксперт рассказал о перспективах наступления ВС РФ на севере
"Купянск пока не окружен": эксперт рассказал о перспективах наступления ВС РФ на севере - 16.08.2025 Украина.ру
"Купянск пока не окружен": эксперт рассказал о перспективах наступления ВС РФ на севере
Бои за Волчанск и Купянск продолжаются, но стремительного наступления российских войск на этих направлениях пока не наблюдается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
2025-08-16T08:50
2025-08-16T08:50
новости
россия
волчанск
харьков
михаил онуфриенко
купянск
купянское направление
харьков новости
харьковская область
новости харькова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066996624_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ef9edf39564de2e94c3462fe5bab3e1d.jpg
"Не думаю, что Волчанск на грани падения. Бои там идут по той же линии фронта, что и год назад", — отметил эксперт. Он пояснил, что южнее реки Волчья украинские войска сохраняют хорошо укрепленные позиции, что осложняет продвижение.Что касается Купянска, то, по словам Онуфриенко, российские подразделения ведут бои на северных окраинах. "Город не окружен, он находится на двух берегах Оскола. Пока на левом берегу никаких активных действий с попыткой наступления не происходит", — уточнил он.Обозреватель подчеркнул, что для полноценного штурма требуются дополнительные силы. "Для полноценного штурма города этого явно недостаточно", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск" на сайте Украина.ру.О том, как развивается российское наступление под Красноармейском и Константиновкой — в материале Александра Чаленко "Освобождение запада ДНР: российская армия под Покровском прорвала фронт на 12 км в сторону Доброполь" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250814/1066993701.html
россия
волчанск
харьков
купянск
купянское направление
харьков новости
харьковская область
харьковскийфронт
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066996624_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_66ca11dec84c8885664c014c15909ab1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, волчанск, харьков, михаил онуфриенко, купянск, купянское направление, харьков новости, харьковская область, новости харькова, харьковскийфронт, главные новости, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, спецоперация
Новости, Россия, Волчанск, Харьков, Михаил Онуфриенко, Купянск, Купянское направление, Харьков новости, Харьковская область, Новости Харькова, ХарьковскийФронт, Главные новости, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, Спецоперация

"Купянск пока не окружен": эксперт рассказал о перспективах наступления ВС РФ на севере

08:50 16.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания военнослужащими 8-й разведывательной штурмовой бригады добровольческого корпуса Южной группировки войск в ЛНР
Отработка боевого слаживания военнослужащими 8-й разведывательной штурмовой бригады добровольческого корпуса Южной группировки войск в ЛНР - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Бои за Волчанск и Купянск продолжаются, но стремительного наступления российских войск на этих направлениях пока не наблюдается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"Не думаю, что Волчанск на грани падения. Бои там идут по той же линии фронта, что и год назад", — отметил эксперт. Он пояснил, что южнее реки Волчья украинские войска сохраняют хорошо укрепленные позиции, что осложняет продвижение.
Что касается Купянска, то, по словам Онуфриенко, российские подразделения ведут бои на северных окраинах. "Город не окружен, он находится на двух берегах Оскола. Пока на левом берегу никаких активных действий с попыткой наступления не происходит", — уточнил он.
Обозреватель подчеркнул, что для полноценного штурма требуются дополнительные силы. "Для полноценного штурма города этого явно недостаточно", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск" на сайте Украина.ру.
О том, как развивается российское наступление под Красноармейском и Константиновкой — в материале Александра Чаленко "Освобождение запада ДНР: российская армия под Покровском прорвала фронт на 12 км в сторону Доброполь" на сайте Украина.ру.
Евгений Норин СВО - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
14 августа, 16:01
Активность ВС РФ в Донбасском фронте создает отличный фон для переговоров Путина и ТрампаАктивность российской армии в освобождении Донбасса создает отличный фон для переговоров президентов России и США на Аляске. Об этом ТГ-каналу "Донбасс решает" рассказал военный эксперт, писатель, автор публикаций о военных конфликтах XX века Евгений Норин, сообщает телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияВолчанскХарьковМихаил ОнуфриенкоКупянскКупянское направлениеХарьков новостиХарьковская областьНовости ХарьковаХарьковскийФронтГлавные новостиСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:50"Купянск пока не окружен": эксперт рассказал о перспективах наступления ВС РФ на севере
08:30"Плотно работали "Солнцепеки" и ФАБы с УМПК": Алехин раскрыл, как ВС РФ молотят ВСУ под Купянском
08:15"Войска широким фронтом подходят к Доброполью": Онуфриенко про перспективы наступления ВС РФ
08:00"Неразоблачённые агенты". Как Компартия Западной Украины стала жертвой "польской операции" НКВД
07:41Жужжащий камертон геополитики: загадочный феномен "Радио Судного дня" УВБ-76
07:40Консерватория, караоке и судьбоносная встреча: как Финляндия стала испытанием для скрипачки из России
07:20Организованный отход или риск полного блокирования в Купянске? Алехин про судьбу группировки ВСУ
07:00Геополитическая сделка века: Доронин объяснил, почему передача Аляски США была неизбежной
06:36Кинофильтры: надо ли запрещать фильмы Балабанова и снимать кино о Пушилине? События культуры
05:47Хочу жить в России! Невозможно стать своим в Германии и уехать из Русского мира внутри себя
04:59Теперь зависит от Зеленского: Трамп посоветовал Киеву "заключить сделку"
04:47Из-под завала после удара ВСУ по Киевскому району Донецка вытащили девочку, она жива
04:35Зеленский пока не получал информации от Трампа о переговорах с Путиным — Financial Times
04:23Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл — Джон Болтон
04:14РФ подготовила документы для восстановления авиасообщения с США, они обсуждаются — посол России
04:06Разговор Путина и Трампа был очень позитивным — Песков
03:55Что предшествовало встрече на Аляске. Итоги 15 августа
03:44ПВО за час до полуночи уничтожила четыре украинских БПЛА самолетного типа над Ростовской областью
03:38Трамп также покидает Анкоридж и направляется в Вашингтон: встречу с Путиным оцениваю на 10 балов!
03:31Переговоры в расширенном составе делегаций США и РФ, вероятно, были отменены — Wall Street Journal
Лента новостейМолния