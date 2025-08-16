https://ukraina.ru/20250816/kupyansk-poka-ne-okruzhen-ekspert-rasskazal-o-perspektivakh-nastupleniya-vs-rf-na-severe-1066997136.html

"Купянск пока не окружен": эксперт рассказал о перспективах наступления ВС РФ на севере

"Купянск пока не окружен": эксперт рассказал о перспективах наступления ВС РФ на севере - 16.08.2025 Украина.ру

"Купянск пока не окружен": эксперт рассказал о перспективах наступления ВС РФ на севере

Бои за Волчанск и Купянск продолжаются, но стремительного наступления российских войск на этих направлениях пока не наблюдается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко

2025-08-16T08:50

2025-08-16T08:50

2025-08-16T08:50

новости

россия

волчанск

харьков

михаил онуфриенко

купянск

купянское направление

харьков новости

харьковская область

новости харькова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0e/1066996624_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ef9edf39564de2e94c3462fe5bab3e1d.jpg

"Не думаю, что Волчанск на грани падения. Бои там идут по той же линии фронта, что и год назад", — отметил эксперт. Он пояснил, что южнее реки Волчья украинские войска сохраняют хорошо укрепленные позиции, что осложняет продвижение.Что касается Купянска, то, по словам Онуфриенко, российские подразделения ведут бои на северных окраинах. "Город не окружен, он находится на двух берегах Оскола. Пока на левом берегу никаких активных действий с попыткой наступления не происходит", — уточнил он.Обозреватель подчеркнул, что для полноценного штурма требуются дополнительные силы. "Для полноценного штурма города этого явно недостаточно", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Михаил Онуфриенко: Даже если на Аляске договорятся о перемирии, ВСУ будут драться за Славянск и Покровск" на сайте Украина.ру.О том, как развивается российское наступление под Красноармейском и Константиновкой — в материале Александра Чаленко "Освобождение запада ДНР: российская армия под Покровском прорвала фронт на 12 км в сторону Доброполь" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250814/1066993701.html

россия

волчанск

харьков

купянск

купянское направление

харьков новости

харьковская область

харьковскийфронт

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, волчанск, харьков, михаил онуфриенко, купянск, купянское направление, харьков новости, харьковская область, новости харькова, харьковскийфронт, главные новости, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, спецоперация