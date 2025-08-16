"Купянск пока не окружен": эксперт рассказал о перспективах наступления ВС РФ на севере
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания военнослужащими 8-й разведывательной штурмовой бригады добровольческого корпуса Южной группировки войск в ЛНР
Бои за Волчанск и Купянск продолжаются, но стремительного наступления российских войск на этих направлениях пока не наблюдается. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко
"Не думаю, что Волчанск на грани падения. Бои там идут по той же линии фронта, что и год назад", — отметил эксперт. Он пояснил, что южнее реки Волчья украинские войска сохраняют хорошо укрепленные позиции, что осложняет продвижение.
Что касается Купянска, то, по словам Онуфриенко, российские подразделения ведут бои на северных окраинах. "Город не окружен, он находится на двух берегах Оскола. Пока на левом берегу никаких активных действий с попыткой наступления не происходит", — уточнил он.
Обозреватель подчеркнул, что для полноценного штурма требуются дополнительные силы. "Для полноценного штурма города этого явно недостаточно", — заключил собеседник Украина.ру.
