Кого Россия будет пугать "Орешником" и какой город важно освободить до встречи с Трампом — Баранчик

Политолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру рассказал о необходимости встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа, а также о желании президента США поделить мир на троих

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/08/0c/1066842158_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1cd3560125352fad0bf62f75798167e1.jpg

00:25 - Оценка предстоящей встречи Путина и Трампа: будет ли она судьбоносной? 08:35 - Хочет ли Трамп поделить мир на троих? 11:30 - О торговой позиции Индии; 14:17 - Психология встречи Путина и Трампа; 17:06 - Об угрозе для Калининграда; 19:00 - О ТЯО, британском вопросе для России и военных учениях в странах Запада; 21:06 - Действия ВС РФ для усиления переговорной позиции и признание территориальных достижений России.

