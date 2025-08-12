Кого Россия будет пугать "Орешником" и какой город важно освободить до встречи с Трампом — Баранчик - 12.08.2025 Украина.ру
Кого Россия будет пугать "Орешником" и какой город важно освободить до встречи с Трампом — Баранчик
Кого Россия будет пугать "Орешником" и какой город важно освободить до встречи с Трампом — Баранчик
Политолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру рассказал о необходимости встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа, а также о желании президента США поделить мир на троих
00:25 - Оценка предстоящей встречи Путина и Трампа: будет ли она судьбоносной? 08:35 - Хочет ли Трамп поделить мир на троих? 11:30 - О торговой позиции Индии; 14:17 - Психология встречи Путина и Трампа; 17:06 - Об угрозе для Калининграда; 19:00 - О ТЯО, британском вопросе для России и военных учениях в странах Запада; 21:06 - Действия ВС РФ для усиления переговорной позиции и признание территориальных достижений России.
видео, россия, сша, индия, дональд трамп, владимир путин, юрий баранчик, украина.ру, ес, брикс, сво, спецоперация, фронт, ракеты, украина, европа, война, армия, бразилия, китай, британия, великобритания, видео
Кого Россия будет пугать "Орешником" и какой город важно освободить до встречи с Трампом — Баранчик

08:31 12.08.2025
 
Политолог Юрий Баранчик в студии Украина.ру рассказал о необходимости встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа, а также о желании президента США поделить мир на троих
00:25 - Оценка предстоящей встречи Путина и Трампа: будет ли она судьбоносной?
08:35 - Хочет ли Трамп поделить мир на троих?
11:30 - О торговой позиции Индии;
14:17 - Психология встречи Путина и Трампа;
17:06 - Об угрозе для Калининграда;
19:00 - О ТЯО, британском вопросе для России и военных учениях в странах Запада;
21:06 - Действия ВС РФ для усиления переговорной позиции и признание территориальных достижений России.
