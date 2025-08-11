https://ukraina.ru/20250811/konstruktsiya-posypalas-alekhin-obyasnil-pochemu-u-vsu-obrushilas-poristaya-kontseptsiya-oborony-1066775353.html

Конструкция посыпалась: Алехин объяснил, почему у ВСУ обрушилась "пористая" концепция обороны

Попытки ВСУ создать гибкую оборону с упором на дроны и мобильные группы потерпели крах перед российским огневым превосходством. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

Алехин объясняет, что кризис обороны стал следствием системного отказа многодоменой боевой среды: "Людские ресурсы, воздух, плотность тылового обеспечения — все пошло вниз". По его словам, ВС РФ эффективно подавили систему украинских БПЛА, лишив противника важного преимущества."Они не просто атакуют логистику — они рушат каркас обороны изнутри, деморализуют и создают среди украинских солдат на первой линии ощущение брошенности", — описывает эффект от действий российских ДРГ военный эксперт."Как только несколько этих элементов перестали работать, конструкция посыпалась", — заключил собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.

