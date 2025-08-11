Конструкция посыпалась: Алехин объяснил, почему у ВСУ обрушилась "пористая" концепция обороны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Попытки ВСУ создать гибкую оборону с упором на дроны и мобильные группы потерпели крах перед российским огневым превосходством. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Трудно не признать — "пористая" концепция обороны в украинском исполнении рухнула", — констатирует эксперт.
Алехин объясняет, что кризис обороны стал следствием системного отказа многодоменой боевой среды: "Людские ресурсы, воздух, плотность тылового обеспечения — все пошло вниз". По его словам, ВС РФ эффективно подавили систему украинских БПЛА, лишив противника важного преимущества.
"Они не просто атакуют логистику — они рушат каркас обороны изнутри, деморализуют и создают среди украинских солдат на первой линии ощущение брошенности", — описывает эффект от действий российских ДРГ военный эксперт.
"Как только несколько этих элементов перестали работать, конструкция посыпалась", — заключил собеседник издания.
