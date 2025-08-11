Конструкция посыпалась: Алехин объяснил, почему у ВСУ обрушилась "пористая" концепция обороны - 11.08.2025 Украина.ру
Конструкция посыпалась: Алехин объяснил, почему у ВСУ обрушилась "пористая" концепция обороны
Конструкция посыпалась: Алехин объяснил, почему у ВСУ обрушилась "пористая" концепция обороны - 11.08.2025 Украина.ру
Конструкция посыпалась: Алехин объяснил, почему у ВСУ обрушилась "пористая" концепция обороны
Попытки ВСУ создать гибкую оборону с упором на дроны и мобильные группы потерпели крах перед российским огневым превосходством. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-08-11T06:20
2025-08-11T06:20
Алехин объясняет, что кризис обороны стал следствием системного отказа многодоменой боевой среды: "Людские ресурсы, воздух, плотность тылового обеспечения — все пошло вниз". По его словам, ВС РФ эффективно подавили систему украинских БПЛА, лишив противника важного преимущества."Они не просто атакуют логистику — они рушат каркас обороны изнутри, деморализуют и создают среди украинских солдат на первой линии ощущение брошенности", — описывает эффект от действий российских ДРГ военный эксперт."Как только несколько этих элементов перестали работать, конструкция посыпалась", — заключил собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.
Конструкция посыпалась: Алехин объяснил, почему у ВСУ обрушилась "пористая" концепция обороны

06:20 11.08.2025
 
Сухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
ДзенTelegram
Попытки ВСУ создать гибкую оборону с упором на дроны и мобильные группы потерпели крах перед российским огневым превосходством. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Трудно не признать — "пористая" концепция обороны в украинском исполнении рухнула", — констатирует эксперт.
Алехин объясняет, что кризис обороны стал следствием системного отказа многодоменой боевой среды: "Людские ресурсы, воздух, плотность тылового обеспечения — все пошло вниз". По его словам, ВС РФ эффективно подавили систему украинских БПЛА, лишив противника важного преимущества.
"Они не просто атакуют логистику — они рушат каркас обороны изнутри, деморализуют и создают среди украинских солдат на первой линии ощущение брошенности", — описывает эффект от действий российских ДРГ военный эксперт.
"Как только несколько этих элементов перестали работать, конструкция посыпалась", — заключил собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.
Читайте также: "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.
Александр Тиханский интервью - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
Вчера, 07:15
Александр Тиханский: Белоруссия готовит тяжелый ответ ВСУ на юге, пока НАТО вьет гнезда у ее границДля защиты южного фланга Белоруссии формируется новая бригада сил специального назначения (ССО). Бригада будет усилена тяжелым вооружением, артиллерией, беспилотниками. Это позволит снять военное напряжение на этом участке белорусской границы, где с украинской стороны находится крупная группировка ВСУ.
