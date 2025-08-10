От Сум и Волчанска до Часов Яра: ВС России перешли к массированному огневому давлению — Алехин - 10.08.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250810/ot-sum-i-volchanska-do-chasov-yara-vs-rossii-pereshli-k-massirovannomu-ognevomu-davleniyu--alekhin-1066738954.html
От Сум и Волчанска до Часов Яра: ВС России перешли к массированному огневому давлению — Алехин
От Сум и Волчанска до Часов Яра: ВС России перешли к массированному огневому давлению — Алехин - 10.08.2025 Украина.ру
От Сум и Волчанска до Часов Яра: ВС России перешли к массированному огневому давлению — Алехин
Российская армия наращивает огневое давление по всему фронту - от Сум и Волчанска до Часов Яра и Гуляйполя, вынуждая ВСУ рассредоточивать резервы и ослаблять ключевые участки. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-08-10T06:30
2025-08-10T06:30
новости
сумы
волчанск
россия
геннадий алехин
станислав крапивник
вооруженные силы украины
украина.ру
нато
купянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057953063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_30ab99bda534ec723496c4b5eef11247.jpg
Особое внимание, по словам Алехина, уделяется Красному Лиману: "Ключевым участком здесь является Красный Лиман, обозначенный на картах наших штабистов как крупный железнодорожный узел. ВСУ используют его как логистический хаб. Отсюда идут обстрелы Краматорска"."Пробиваться к Харькову на этом направлении, на мой взгляд, вряд ли имеет смысл. А вот осуществить наступательные и маневренные действия вдоль границы ЛНР к Белгородской области представляется вполне возможно", - анализирует ситуацию военный эксперт.Подводя итог, собеседник издания отметил: "Идет нормальная боевая работа, которая каждый день дает свои результаты".Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250809/1066729457.html
сумы
волчанск
россия
купянск
часов яр
краматорск
дзержинск (торецк)
покровск/красноармейск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/08/1057953063_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e3a7acfbbd5b04115c1411bc545afc28.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сумы, волчанск, россия, геннадий алехин, станислав крапивник, вооруженные силы украины, украина.ру, нато, купянск, часов яр, краматорск, дзержинск (торецк), покровск/красноармейск, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, наступление, военный эксперт, эксперты
Новости, Сумы, Волчанск, Россия, Геннадий Алехин, Станислав Крапивник, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО, Купянск, Часов Яр, Краматорск, Дзержинск (Торецк), Покровск/Красноармейск, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, наступление, военный эксперт, эксперты

От Сум и Волчанска до Часов Яра: ВС России перешли к массированному огневому давлению — Алехин

06:30 10.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российская армия наращивает огневое давление по всему фронту - от Сум и Волчанска до Часов Яра и Гуляйполя, вынуждая ВСУ рассредоточивать резервы и ослаблять ключевые участки. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
"Российская армия практически на всех направлениях перешла к массированному огневому давлению, одновременно - от Сум, Волчанска и Купянска до Часов Яра, Дзержинска, Красноармейска и далее вплоть до предместий Гуляйполя", - отмечает эксперт.
Особое внимание, по словам Алехина, уделяется Красному Лиману: "Ключевым участком здесь является Красный Лиман, обозначенный на картах наших штабистов как крупный железнодорожный узел. ВСУ используют его как логистический хаб. Отсюда идут обстрелы Краматорска".
"Пробиваться к Харькову на этом направлении, на мой взгляд, вряд ли имеет смысл. А вот осуществить наступательные и маневренные действия вдоль границы ЛНР к Белгородской области представляется вполне возможно", - анализирует ситуацию военный эксперт.
Подводя итог, собеседник издания отметил: "Идет нормальная боевая работа, которая каждый день дает свои результаты".
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.
Читайте также: "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Вчера, 15:14
Боевые сводки с фронта: продвижение российских войск на ключевых направленияхВоенный обозреватель Анатолий Радов 9 августа сообщил о текущей оперативной обстановке на различных участках линии боевого соприкосновения. Его слова приводит Телеграм-канал Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСумыВолчанскРоссияГеннадий АлехинСтанислав КрапивникВооруженные силы УкраиныУкраина.руНАТОКупянскЧасов ЯрКраматорскДзержинск (Торецк)Покровск/КрасноармейскСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОнаступлениевоенный экспертэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Россия ломает правила игры: Краснов рассказал о новом прорыве в переговорах с США
06:55Оружие и прикованный к Украине русофоб. Пять лиц министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса
06:45Танки "Абрамс": Россия уничтожила их все. Украина: "Уникальные дроны сбивают "Кинжалы"? А где "Пэтриоты"?
06:30От Сум и Волчанска до Часов Яра: ВС России перешли к массированному огневому давлению — Алехин
06:15"Мы не можем идти на прекращение огня": эксперт Голубовский рассказал о рисках переговоров с США
06:00Хочу жить в России! Маркус Годвин — английский музыкант в Петербурге
05:54Беспонтовые Понти и принцы. К чему приводят связи мужчин с женщинами в Грузии и Украине и почему
05:35Отказ от ЛГБТ-мультиков, смерть, "Окно в Европу". События культуры
04:31Миссия Уиткоффа: Михаил Павлив про скрытые цели визита спецпредставителя Трампа
18:30Зеленский артачится и готовится сорвать встречу Путина и Трампа. Итоги 9 августа
17:57Украина может потерять важного сторонника в Европе — Чехию
17:52Чем русские отличаются от украинцев, почему между ними начался конфликт и что будет дальше — Ищенко
17:50Российские войска закрепились в урочище Гатище на Харьковском направлении
17:45Состоялся телефонный разговор: Россия и Бразилия обсудили насущные вопросы
17:40Российские войска вошли в Заречное на Краснолиманском направлении
17:35Китай подтвердил намерение продолжать закупки российской нефти, несмотря на угрозы США
17:30Зеленский провел переговоры с Макроном и Стармером
17:20Российские ПВО уничтожили 27 украинских беспилотников за три с половиной часа
17:10Еще один населенный пункт ДНР освобожден: ВС РФ взяли Никаноровку
17:02Рекордный месяц по масштабам российских ударов: статистика июля 2025 года
Лента новостейМолния