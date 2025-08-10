https://ukraina.ru/20250810/ot-sum-i-volchanska-do-chasov-yara-vs-rossii-pereshli-k-massirovannomu-ognevomu-davleniyu--alekhin-1066738954.html
От Сум и Волчанска до Часов Яра: ВС России перешли к массированному огневому давлению — Алехин
Российская армия наращивает огневое давление по всему фронту - от Сум и Волчанска до Часов Яра и Гуляйполя, вынуждая ВСУ рассредоточивать резервы и ослаблять ключевые участки. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Особое внимание, по словам Алехина, уделяется Красному Лиману: "Ключевым участком здесь является Красный Лиман, обозначенный на картах наших штабистов как крупный железнодорожный узел. ВСУ используют его как логистический хаб. Отсюда идут обстрелы Краматорска"."Пробиваться к Харькову на этом направлении, на мой взгляд, вряд ли имеет смысл. А вот осуществить наступательные и маневренные действия вдоль границы ЛНР к Белгородской области представляется вполне возможно", - анализирует ситуацию военный эксперт.Подводя итог, собеседник издания отметил: "Идет нормальная боевая работа, которая каждый день дает свои результаты".Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Фронтальные удары ВС РФ с элементами просачивания поставили ВСУ в тупик" на сайте Украина.ру.Читайте также: "Станислав Крапивник: Даже если НАТО с большим трудом захватит Калининград, Россия все равно его отобьет" на сайте Украина.ру.
