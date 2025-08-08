https://ukraina.ru/20250808/osvobozhdenie-slavyansko-kramatorskoy-aglomeratsii-ekspert-pro-novye-vozmozhnosti-dlya-nastupleniya-1066623052.html
Освобождение Славянско-Краматорской агломерации: эксперт про новые возможности для наступления
Российские войска готовятся к освобождению Славянско-Краматорской агломерации, используя стратегическое преимущество, которое дает контроль над высотами Часового Яра. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2025-08-08T06:20
"Часов Яр доминирует над рельефом местности на высоте в 246-254 метра. Это дает нам значительное преимущество", - пояснил Насонов. "Теперь мы на 30 километров сможем вести разведку, а также наладить систему ретрансляции, управления и наведения".Эксперт описал новые тактические подходы: "Мы используем погодные условия и малозаметную технику - багги и электромотоциклы - для проникновения вглубь обороны противника. Это вынудило ВСУ создавать специальные противодиверсионные отряды".Насонов подчеркнул важность комплексных мер: "Одних дронов недостаточно. Нужно грамотно сочетать технические средства с действиями штурмовых групп. Мы накапливаем силы, проводим доразведку и только потом наносим удары"."Мы не просто воюем - мы возвращаем свое. И освобождение Донбасса будет логичным завершением этого процесса", - резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТО" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Владимира Носкова: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу.
