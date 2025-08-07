https://ukraina.ru/20250807/minoborony-ukrainy-anonsirovalo-usilenie-prozrachnosti-ttsk-1066606577.html

Минобороны Украины анонсировало "усиление прозрачности" ТЦК

На Украине с 1 сентября работники ТЦК и СП (военкоматов) будут обязаны носить меры видеофиксации во время проверок документов и вручения повесток. Об этом 7 августа заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль

"Минобороны усиливает прозрачность работы ТЦК и СП, - заявил Шмыгаль. - С 1 сентября все работники ТЦК и СП обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток. При нарушении правил фиксации предусмотрена дисциплинарная ответственность".По словам министра, такой шаг позволит обеспечить прозрачность и законность деятельности сформированных военкомами групп уведомлений. Эта мера, отметил Шмыгаль, также позволит "защитить права обеих сторон" - вероятно, и тех, кому вручают повестки."Сейчас обеспеченность средствами фиксации составляет почти 85%. Продолжается работа по закупке дополнительных средств", - сообщил министр обороны Украины.Тем временем украинские военкомы продолжают кампанию по массовой насильственной мобилизации мужчин на защиту режиму Зеленского. При этом доходит до летальных исходов и международных скандалов.Подробности в публикации Украинцы не защищают Европу, потому что на неё никто не нападал - глава МИД Венгрии Также на эту тему: Принудительная мобилизация: бойцы ВСУ признались, что их насильно забрали в армиюБольше новостей дня представлено в обзоре Место встречи определено, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 7 августа

новости, украина, европа, денис шмыгаль, минобороны, тцк, мобилизация, мобилизация 2025, сво, всу, уклонисты