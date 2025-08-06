https://ukraina.ru/20250806/voyna-bez-pravdy-pochemu-kiev-skryvaet-informatsiyu-o-realnom-polozhenii-na-fronte-1066506435.html

Война без правды: почему Киев скрывает информацию о реальном положении на фронте

Война без правды: почему Киев скрывает информацию о реальном положении на фронте - 06.08.2025 Украина.ру

Война без правды: почему Киев скрывает информацию о реальном положении на фронте

Украинские власти ужесточили информационную политику, стремясь скрыть от населения масштабы военных неудач. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков

2025-08-06T05:40

2025-08-06T05:40

2025-08-06T05:40

новости

киев

сумы

сумская область

всу

потери всу

разгром всу

донбасс

главные новости

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0d/1057423650_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_b9d2b77edd2cf66628c663292ba39240.jpg

"Киевский режим сейчас ужесточил цензуру. Раньше тот же военкор [Юрий] Бутусов публиковал взвешенную аналитику и критиковал украинское командование, то сейчас его телеграм-канал забит роликами с [якобы] поражением наших войск", — отмечает эксперт.Носков обращает внимание на изменение информационной стратегии Киева: "Только иногда публикуются скупые сообщения о том, что на фронте что-то произошло. Взяли какое-то село, объявили это перемогой, и на этом все".Особое беспокойство, по словам аналитика, вызывает ситуация на северном направлении: "Да и вообще информация о боевых действиях на этом участке в украинских СМИ сушится. Все-таки потеря территорий под Сумами воспринимается украинским обществом гораздо более болезненно, чем потеря Донбасса".Эксперт делает неутешительный прогноз: "Только так киевскому режиму удается держать население в счастливом неведении о том, какая трагедия в скором времени их ожидает"."Украина пытается предпринять какие-то активные действия в Сумской области, но правда об этом тщательно скрывается", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250805/vsu-otstupayut-gbr-otchitalas-za-vozvraschenie-divizii-dezertirov-v-moskve-zhdut-uitkoffa-itogi-5-1066505510.html

киев

сумы

сумская область

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, сумы, сумская область, всу, потери всу, разгром всу, донбасс, главные новости, украина.ру, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, спецоперация, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине