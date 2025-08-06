Война без правды: почему Киев скрывает информацию о реальном положении на фронте - 06.08.2025 Украина.ру
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Война без правды: почему Киев скрывает информацию о реальном положении на фронте
Война без правды: почему Киев скрывает информацию о реальном положении на фронте - 06.08.2025 Украина.ру
Война без правды: почему Киев скрывает информацию о реальном положении на фронте
Украинские власти ужесточили информационную политику, стремясь скрыть от населения масштабы военных неудач. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
2025-08-06T05:40
2025-08-06T05:40
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"Киевский режим сейчас ужесточил цензуру. Раньше тот же военкор [Юрий] Бутусов публиковал взвешенную аналитику и критиковал украинское командование, то сейчас его телеграм-канал забит роликами с [якобы] поражением наших войск", — отмечает эксперт.Носков обращает внимание на изменение информационной стратегии Киева: "Только иногда публикуются скупые сообщения о том, что на фронте что-то произошло. Взяли какое-то село, объявили это перемогой, и на этом все".Особое беспокойство, по словам аналитика, вызывает ситуация на северном направлении: "Да и вообще информация о боевых действиях на этом участке в украинских СМИ сушится. Все-таки потеря территорий под Сумами воспринимается украинским обществом гораздо более болезненно, чем потеря Донбасса".Эксперт делает неутешительный прогноз: "Только так киевскому режиму удается держать население в счастливом неведении о том, какая трагедия в скором времени их ожидает"."Украина пытается предпринять какие-то активные действия в Сумской области, но правда об этом тщательно скрывается", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250805/vsu-otstupayut-gbr-otchitalas-za-vozvraschenie-divizii-dezertirov-v-moskve-zhdut-uitkoffa-itogi-5-1066505510.html
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новости, киев, сумы, сумская область, всу, потери всу, разгром всу, донбасс, главные новости, украина.ру, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, спецоперация, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине
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Война без правды: почему Киев скрывает информацию о реальном положении на фронте

05:40 06.08.2025
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Украинские власти ужесточили информационную политику, стремясь скрыть от населения масштабы военных неудач. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
"Киевский режим сейчас ужесточил цензуру. Раньше тот же военкор [Юрий] Бутусов публиковал взвешенную аналитику и критиковал украинское командование, то сейчас его телеграм-канал забит роликами с [якобы] поражением наших войск", — отмечает эксперт.
Носков обращает внимание на изменение информационной стратегии Киева: "Только иногда публикуются скупые сообщения о том, что на фронте что-то произошло. Взяли какое-то село, объявили это перемогой, и на этом все".
Особое беспокойство, по словам аналитика, вызывает ситуация на северном направлении: "Да и вообще информация о боевых действиях на этом участке в украинских СМИ сушится. Все-таки потеря территорий под Сумами воспринимается украинским обществом гораздо более болезненно, чем потеря Донбасса".
Эксперт делает неутешительный прогноз: "Только так киевскому режиму удается держать население в счастливом неведении о том, какая трагедия в скором времени их ожидает".
"Украина пытается предпринять какие-то активные действия в Сумской области, но правда об этом тщательно скрывается", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 05.08.2025
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