Война без правды: почему Киев скрывает информацию о реальном положении на фронте
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Украинские власти ужесточили информационную политику, стремясь скрыть от населения масштабы военных неудач. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков
"Киевский режим сейчас ужесточил цензуру. Раньше тот же военкор [Юрий] Бутусов публиковал взвешенную аналитику и критиковал украинское командование, то сейчас его телеграм-канал забит роликами с [якобы] поражением наших войск", — отмечает эксперт.
Носков обращает внимание на изменение информационной стратегии Киева: "Только иногда публикуются скупые сообщения о том, что на фронте что-то произошло. Взяли какое-то село, объявили это перемогой, и на этом все".
Особое беспокойство, по словам аналитика, вызывает ситуация на северном направлении: "Да и вообще информация о боевых действиях на этом участке в украинских СМИ сушится. Все-таки потеря территорий под Сумами воспринимается украинским обществом гораздо более болезненно, чем потеря Донбасса".
Эксперт делает неутешительный прогноз: "Только так киевскому режиму удается держать население в счастливом неведении о том, какая трагедия в скором времени их ожидает".
"Украина пытается предпринять какие-то активные действия в Сумской области, но правда об этом тщательно скрывается", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Носков: ВСУ мечутся между Покровском, Константиновкой и Дружковкой, поэтому потеряют всё сразу" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале Дениса Рудометова "Сергей Горбачев: Чтобы освободить Херсон и Одессу, России надо вернуться к классике десантных операций" на сайте Украина.ру.
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