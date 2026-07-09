https://ukraina.ru/20260709/podrazdeleniya-vsu-otstupayut-iz-zemlyanogo-yara-v-kharkovskoy-oblasti-novosti-svo-1081245577.html

Подразделения ВСУ отступают из Земляного Яра в Харьковской области. Новости СВО

Подразделения ВСУ отступают из Земляного Яра в Харьковской области. Новости СВО - 09.07.2026 Украина.ру

Подразделения ВСУ отступают из Земляного Яра в Харьковской области. Новости СВО

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступают из Земляного Яра в Харьковской области, населенный пункт почти под полным контролем армии РФ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом и других важных событиях рассказал 9 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-09T09:28

2026-07-09T09:28

2026-07-09T09:28

сво

спецоперация

россия

днепропетровская область

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

владимир сальдо

украина.ру

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🟥 ВС РФ бьют по целям врага в Павлограде Днепропетровской области.🟥 Россияне ударили по двум автозаправочным станциям (АЗС) в Днепропетровской области. Также сообщается об ударе по объекту у Синельниково.🟥 Всего около 200 из пяти тысяч украинских автозаправочных станций было уничтожено ударами ВС РФ за последний месяц, заявил украинский топливный эксперт Дмитрий Леушкин. 🟥 Мотострелки ВС РФ и первая бронетанковая рота бьют противника с севера и юга от Сосновки в Днепропетровской области. Со стороны Орестополя и Новоселовки российские штурмовики обрабатывают позиции ВСУ с помощью гранатометов АГС-17 и минометов. Группировка ВСУ окажется в полном окружении в населенном пункте Сосновка при схлопывании флангов.🟥 ВС РФ эвакуировали из Константиновки семью с ребенком, сообщает Минобороны России.🟥 Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, энергетики делают все возможное для скорейшей подачи электричества в дома, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.🟥 Электроснабжение в Крыму частично ограничено, информирует "Крымэнерго". О других событиях - в материале Горят танкеры и резервуар "Тверской нефтебазы". ПВО сбила больше 70 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.

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сво, спецоперация, россия, днепропетровская область, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, владимир сальдо, украина.ру