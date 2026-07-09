https://ukraina.ru/20260709/podrazdeleniya-vsu-otstupayut-iz-zemlyanogo-yara-v-kharkovskoy-oblasti-novosti-svo-1081245577.html
Подразделения ВСУ отступают из Земляного Яра в Харьковской области. Новости СВО
Подразделения ВСУ отступают из Земляного Яра в Харьковской области. Новости СВО - 09.07.2026 Украина.ру
Подразделения ВСУ отступают из Земляного Яра в Харьковской области. Новости СВО
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступают из Земляного Яра в Харьковской области, населенный пункт почти под полным контролем армии РФ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом и других важных событиях рассказал 9 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-09T09:28
2026-07-09T09:28
2026-07-09T09:28
сво
спецоперация
россия
днепропетровская область
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
владимир сальдо
украина.ру
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🟥 ВС РФ бьют по целям врага в Павлограде Днепропетровской области.🟥 Россияне ударили по двум автозаправочным станциям (АЗС) в Днепропетровской области. Также сообщается об ударе по объекту у Синельниково.🟥 Всего около 200 из пяти тысяч украинских автозаправочных станций было уничтожено ударами ВС РФ за последний месяц, заявил украинский топливный эксперт Дмитрий Леушкин. 🟥 Мотострелки ВС РФ и первая бронетанковая рота бьют противника с севера и юга от Сосновки в Днепропетровской области. Со стороны Орестополя и Новоселовки российские штурмовики обрабатывают позиции ВСУ с помощью гранатометов АГС-17 и минометов. Группировка ВСУ окажется в полном окружении в населенном пункте Сосновка при схлопывании флангов.🟥 ВС РФ эвакуировали из Константиновки семью с ребенком, сообщает Минобороны России.🟥 Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, энергетики делают все возможное для скорейшей подачи электричества в дома, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.🟥 Электроснабжение в Крыму частично ограничено, информирует "Крымэнерго". О других событиях - в материале Горят танкеры и резервуар "Тверской нефтебазы". ПВО сбила больше 70 вражеских дронов над Россией на сайте Украина.ру.
россия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, россия, днепропетровская область, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, владимир сальдо, украина.ру
СВО, Спецоперация, Россия, Днепропетровская область, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Украина.ру
Подразделения ВСУ отступают из Земляного Яра в Харьковской области. Новости СВО
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступают из Земляного Яра в Харьковской области, населенный пункт почти под полным контролем армии РФ, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Об этом и других важных событиях рассказал 9 июля телеграм-канал Украина.ру
🟥 ВС РФ бьют по целям врага в Павлограде Днепропетровской области.
🟥 Россияне ударили по двум автозаправочным станциям (АЗС) в Днепропетровской области. Также сообщается об ударе по объекту у Синельниково.
🟥 Всего около 200 из пяти тысяч украинских автозаправочных станций было уничтожено ударами ВС РФ за последний месяц, заявил украинский топливный эксперт Дмитрий Леушкин.
"Атаки на АЗС продолжаются и их интенсивность растет, поскольку прикрыть каждый такой объект средствами ПВО физически невозможно", - отметил он.
🟥 Мотострелки ВС РФ и первая бронетанковая рота бьют противника с севера и юга от Сосновки в Днепропетровской области. Со стороны Орестополя и Новоселовки российские штурмовики обрабатывают позиции ВСУ с помощью гранатометов АГС-17 и минометов. Группировка ВСУ окажется в полном окружении в населенном пункте Сосновка при схлопывании флангов.
🟥 ВС РФ эвакуировали из Константиновки семью с ребенком, сообщает Минобороны России.
🟥 Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены, энергетики делают все возможное для скорейшей подачи электричества в дома, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
🟥 Электроснабжение в Крыму частично ограничено, информирует "Крымэнерго".