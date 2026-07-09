Вучич объяснил, почему Украине далеко до членства в ЕС - 09.07.2026 Украина.ру
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Вучич объяснил, почему Украине далеко до членства в ЕС
Вучич объяснил, почему Украине далеко до членства в ЕС - 09.07.2026 Украина.ру
Вучич объяснил, почему Украине далеко до членства в ЕС
Президент Сербии Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии отметил, что ни Сербия, ни Украина не станут скоро членами Евросоюза (ЕС)
2026-07-09T09:55
2026-07-09T13:55
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"Мы не станем скоро членом ЕС, как не станет и Украина. Как не станут и некоторые другие страны. Украина слишком большая, чтобы Евросоюз мог ее принять. Мы для региона слишком большие, чтобы могли нас принять", - объяснил Вучич.Он отметил, что на позицию Брюсселя влияют и другие вопросы, такие как Косово и Метохия и отношения Белграда с РФ и КНР, а также с США.В июне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в сообщество.В Белграде на днях прошла конференция глав парламентов стран-кандидатов в ЕС, соорганизаторами которой выступили Сербия и Украина. Вучич признал, что не испытывает оптимизма по поводу быстрого вступления в ЕС Сербии и других государств-кандидатов.Еще о пути Киева в ЕС - в материале Большинство поляков против вступления Украины в ЕС - опрос на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сербия, белград, александр вучич, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия, украина.ру, мир без границ
Новости, Украина, Сербия, Белград, Александр Вучич, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Еврокомиссия, Украина.ру, Мир без границ

Вучич объяснил, почему Украине далеко до членства в ЕС

09:55 09.07.2026 (обновлено: 13:55 09.07.2026)
 
© Фото : Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Сербию - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии отметил, что ни Сербия, ни Украина не станут скоро членами Евросоюза (ЕС)
"Мы не станем скоро членом ЕС, как не станет и Украина. Как не станут и некоторые другие страны. Украина слишком большая, чтобы Евросоюз мог ее принять. Мы для региона слишком большие, чтобы могли нас принять", - объяснил Вучич.
Он отметил, что на позицию Брюсселя влияют и другие вопросы, такие как Косово и Метохия и отношения Белграда с РФ и КНР, а также с США.
В июне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в сообщество.
В Белграде на днях прошла конференция глав парламентов стран-кандидатов в ЕС, соорганизаторами которой выступили Сербия и Украина. Вучич признал, что не испытывает оптимизма по поводу быстрого вступления в ЕС Сербии и других государств-кандидатов.
Еще о пути Киева в ЕС - в материале Большинство поляков против вступления Украины в ЕС - опрос на сайте Украина.ру.
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НовостиУкраинаСербияБелградАлександр ВучичУрсула фон дер ЛяйенЕСЕврокомиссияУкраина.руМир без границ
 
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