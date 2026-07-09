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Вучич объяснил, почему Украине далеко до членства в ЕС

Вучич объяснил, почему Украине далеко до членства в ЕС - 09.07.2026 Украина.ру

Вучич объяснил, почему Украине далеко до членства в ЕС

Президент Сербии Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии отметил, что ни Сербия, ни Украина не станут скоро членами Евросоюза (ЕС)

2026-07-09T09:55

2026-07-09T09:55

2026-07-09T13:55

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"Мы не станем скоро членом ЕС, как не станет и Украина. Как не станут и некоторые другие страны. Украина слишком большая, чтобы Евросоюз мог ее принять. Мы для региона слишком большие, чтобы могли нас принять", - объяснил Вучич.Он отметил, что на позицию Брюсселя влияют и другие вопросы, такие как Косово и Метохия и отношения Белграда с РФ и КНР, а также с США.В июне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что все страны ЕС согласовали открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии в сообщество.В Белграде на днях прошла конференция глав парламентов стран-кандидатов в ЕС, соорганизаторами которой выступили Сербия и Украина. Вучич признал, что не испытывает оптимизма по поводу быстрого вступления в ЕС Сербии и других государств-кандидатов.Еще о пути Киева в ЕС - в материале Большинство поляков против вступления Украины в ЕС - опрос на сайте Украина.ру.

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новости, украина, сербия, белград, александр вучич, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия, украина.ру, мир без границ