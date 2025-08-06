"Украина, Иран, Сирия": американист Вайнер о повестке переговоров США и России - 06.08.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250806/ukraina-iran-siriya-amerikanist-vayner-o-povestke-peregovorov-ssha-i-rossii-1066551267.html
"Украина, Иран, Сирия": американист Вайнер о повестке переговоров США и России
"Украина, Иран, Сирия": американист Вайнер о повестке переговоров США и России - 06.08.2025 Украина.ру
"Украина, Иран, Сирия": американист Вайнер о повестке переговоров США и России
В ходе предстоящих переговоров в Москве американский спецпосланник сосредоточится на трех ключевых направлениях, при этом китайский вопрос останется за рамками основных дискуссий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
2025-08-06T14:12
2025-08-06T14:12
новости
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грег вайнер
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владимир путин
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переговоры
новости переговоров
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Эксперт четко обозначил приоритеты предстоящих переговоров: "Я думаю, что в этих переговорах будет не до Китая, честно говоря. Не думаю, что там найдется место для китайской тематики. Скорее всего разговоры будут вестись, в первую очередь, об Украине, во вторую очередь - об Иране, в третью - о Сирии".Вайнер конкретизировал интересы России по каждому направлению: "Сирия - традиционно зона российского влияния. И Москва пытается вернуться на сирийский рынок, установить свое влияние хоть в какой-то мере после падения режима Асада. В Иране все достаточно просто. Российская сторона хочет утвердить свою позицию по дружескому нейтралитету по отношению к Ирану".Политолог также отметил подготовку к переговорам: "Недаром сегодня [президент России Владимир] Путин звонил [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху и обсуждал с ним ситуацию в Сирии", что свидетельствует о важности ближневосточной тематики в предстоящем диалоге.Эти три направления составят основу переговоров, в то время как другие вопросы, включая Китай, останутся на втором плане, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней" на сайте Украина.ру.В чем причина нелогичных и порой непонятных поступков Трампа — в материале Павла Котова Театр одного актера. Что кроется за странным поведением Трампа.
https://ukraina.ru/20250806/posmotri-v-okno-dura-igor-prokopenko-o-zakulisnykh-peregovorakh-rf-i-ssha-i-osleplennosti-trampa-1066550221.html
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новости, иран, китай, россия, грег вайнер, дональд трамп, владимир путин, украина.ру, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, биньямин нетаньяху, израиль, главные новости, новости россии
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"Украина, Иран, Сирия": американист Вайнер о повестке переговоров США и России

14:12 06.08.2025
 
© Фото : POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : POOL
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В ходе предстоящих переговоров в Москве американский спецпосланник сосредоточится на трех ключевых направлениях, при этом китайский вопрос останется за рамками основных дискуссий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
Эксперт четко обозначил приоритеты предстоящих переговоров: "Я думаю, что в этих переговорах будет не до Китая, честно говоря. Не думаю, что там найдется место для китайской тематики. Скорее всего разговоры будут вестись, в первую очередь, об Украине, во вторую очередь - об Иране, в третью - о Сирии".
Вайнер конкретизировал интересы России по каждому направлению: "Сирия - традиционно зона российского влияния. И Москва пытается вернуться на сирийский рынок, установить свое влияние хоть в какой-то мере после падения режима Асада. В Иране все достаточно просто. Российская сторона хочет утвердить свою позицию по дружескому нейтралитету по отношению к Ирану".
Политолог также отметил подготовку к переговорам: "Недаром сегодня [президент России Владимир] Путин звонил [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху и обсуждал с ним ситуацию в Сирии", что свидетельствует о важности ближневосточной тематики в предстоящем диалоге.
Эти три направления составят основу переговоров, в то время как другие вопросы, включая Китай, останутся на втором плане, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней" на сайте Украина.ру.
В чем причина нелогичных и порой непонятных поступков Трампа — в материале Павла Котова Театр одного актера. Что кроется за странным поведением Трампа.
Игорь Прокопенко интервью - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
14:05
"Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности ТрампаИзвестный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко полагает, что в преддверии визита Уиткоффа в Москву, РФ и США провели закулисные переговоры и пришли к неким договоренностям. Во-первых, речь может идти о приостановке воздушной войны. Во-вторых, возможно, будет обсуждаться вопрос заморозки боевых действий, например, под Покровском.
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