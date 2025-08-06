https://ukraina.ru/20250806/ukraina-iran-siriya-amerikanist-vayner-o-povestke-peregovorov-ssha-i-rossii-1066551267.html

"Украина, Иран, Сирия": американист Вайнер о повестке переговоров США и России

"Украина, Иран, Сирия": американист Вайнер о повестке переговоров США и России - 06.08.2025 Украина.ру

"Украина, Иран, Сирия": американист Вайнер о повестке переговоров США и России

В ходе предстоящих переговоров в Москве американский спецпосланник сосредоточится на трех ключевых направлениях, при этом китайский вопрос останется за рамками основных дискуссий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер

2025-08-06T14:12

2025-08-06T14:12

2025-08-06T14:12

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Эксперт четко обозначил приоритеты предстоящих переговоров: "Я думаю, что в этих переговорах будет не до Китая, честно говоря. Не думаю, что там найдется место для китайской тематики. Скорее всего разговоры будут вестись, в первую очередь, об Украине, во вторую очередь - об Иране, в третью - о Сирии".Вайнер конкретизировал интересы России по каждому направлению: "Сирия - традиционно зона российского влияния. И Москва пытается вернуться на сирийский рынок, установить свое влияние хоть в какой-то мере после падения режима Асада. В Иране все достаточно просто. Российская сторона хочет утвердить свою позицию по дружескому нейтралитету по отношению к Ирану".Политолог также отметил подготовку к переговорам: "Недаром сегодня [президент России Владимир] Путин звонил [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху и обсуждал с ним ситуацию в Сирии", что свидетельствует о важности ближневосточной тематики в предстоящем диалоге.Эти три направления составят основу переговоров, в то время как другие вопросы, включая Китай, останутся на втором плане, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней" на сайте Украина.ру.В чем причина нелогичных и порой непонятных поступков Трампа — в материале Павла Котова Театр одного актера. Что кроется за странным поведением Трампа.

https://ukraina.ru/20250806/posmotri-v-okno-dura-igor-prokopenko-o-zakulisnykh-peregovorakh-rf-i-ssha-i-osleplennosti-trampa-1066550221.html

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