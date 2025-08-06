"Украина, Иран, Сирия": американист Вайнер о повестке переговоров США и России
© Фото : POOL
В ходе предстоящих переговоров в Москве американский спецпосланник сосредоточится на трех ключевых направлениях, при этом китайский вопрос останется за рамками основных дискуссий. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Грег Вайнер
Эксперт четко обозначил приоритеты предстоящих переговоров: "Я думаю, что в этих переговорах будет не до Китая, честно говоря. Не думаю, что там найдется место для китайской тематики. Скорее всего разговоры будут вестись, в первую очередь, об Украине, во вторую очередь - об Иране, в третью - о Сирии".
Вайнер конкретизировал интересы России по каждому направлению: "Сирия - традиционно зона российского влияния. И Москва пытается вернуться на сирийский рынок, установить свое влияние хоть в какой-то мере после падения режима Асада. В Иране все достаточно просто. Российская сторона хочет утвердить свою позицию по дружескому нейтралитету по отношению к Ирану".
Политолог также отметил подготовку к переговорам: "Недаром сегодня [президент России Владимир] Путин звонил [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху и обсуждал с ним ситуацию в Сирии", что свидетельствует о важности ближневосточной тематики в предстоящем диалоге.
Эти три направления составят основу переговоров, в то время как другие вопросы, включая Китай, останутся на втором плане, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней" на сайте Украина.ру.
В чем причина нелогичных и порой непонятных поступков Трампа — в материале Павла Котова Театр одного актера. Что кроется за странным поведением Трампа.
14:05"Посмотри в окно, дура". Игорь Прокопенко о закулисных переговорах РФ и США и ослепленности ТрампаИзвестный документалист и телеведущий Игорь Прокопенко полагает, что в преддверии визита Уиткоффа в Москву, РФ и США провели закулисные переговоры и пришли к неким договоренностям. Во-первых, речь может идти о приостановке воздушной войны. Во-вторых, возможно, будет обсуждаться вопрос заморозки боевых действий, например, под Покровском.
Подписывайся на