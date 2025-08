https://ukraina.ru/20250804/teatr-odnogo-aktera-chto-kroetsya-za-strannym-povedeniem-trampa-1066431393.html

Театр одного актера. Что кроется за странным поведением Трампа

Театр одного актера. Что кроется за странным поведением Трампа

Западные СМИ и комментаторы в соцсетях вспомнили слегка подзабытое занятие – судачить о психическом, ментальном, умственном и прочем здоровье президента США. И не беда, что Джо Байдена уже нет в Белом доме, ведь его сменщик дает богатую пищу для слухов и сплетен

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/1c/1066069248_7:138:1468:960_1920x0_80_0_0_b03c38c0115a43eb1d94a9025600b293.jpg

Водные процедуры и танцы в Пенсильвании"Ты покупаешь дом, у них в доме есть кран, Джо, и из крана вода не течет. У них стоит ограничитель. В районах, где так много воды, они не знают, что с ней делать. У тебя есть душевая лейка, а она не работает... ты думаешь, что она не работает, но она работает, вода капает, и это мне не подходит. Мне нравятся эти красивые волосы... Мне нравятся эти красивые и влажные волосы. Приходится стоять под душем 20 минут, прежде чем смоешь мыло с волос. А я кладу туда одну штуку, звучит смешно, но на самом деле это не так — это ужасно. А когда моешь руки, открываешь кран, а вода не течет. Моешься, а вода еле течет, просто смешно".Приведенная выше цитата – не бессвязный набор слов, а отрывок из выступления Дональда Трампа на круглом столе по вопросам иммиграции во Флориде 1 июля этого года.Это одно из многих "странных" публичных выступлений 79-летнего Трампа, о которых пишет 3 августа издание The Guardian.Так это или нет может сказать только независимая медицинская экспертиза, однако некоторые странности в поведении Трампа не заметить нельзя.Симпатизирующая оппонентам Трампа The Guardian определенно сгущает краски. Вот, например, какой эпизод приводится в качестве подтверждения сомнений в здоровье главы государства.В 2024 году на одном из предвыборных мероприятий со своими сторонниками в Пенсильвании он отказался от формата вопросов и ответов и предложил собравшимся попеть и потанцевать. После этого около 40 минут будущий американский президент исполнял свои фирменные танцевальные движения, подпевал включенным песням или же просто покачивался им в такт.На самом деле все было не так, точнее не совсем так. Трамп действительно на ходу поменял формат встречи и танцевал в течение 40 минут, но только из-за того, что двоим его сторонникам, пришедшим на мероприятие, стало плохо. Сначала образовалась пауза, когда оказывали помощь первому пострадавшему, потом выступление Трампа пришлось прервать во второй раз из-за того, что вмешательство медиков потребовалось другому человеку.После того, как поклонники республиканца пришли в чувство, Трамп предложил не испытывать судьбу снова и просто посвятить оставшееся время приятному времяпрепровождению в виде музыки и танцев. Странное решение? Пожалуй, но вполне себе в духе американского предвыборного шоу.Унабомбер, которого не былоДругая странность Трампа – это признаки конфабуляции, что в переводе с медицинского означает нарушение памяти в виде ложных воспоминаний.Пару недель назад президент США вдруг решил вспомнить своего покойного дядю Джона Трампа, который был профессором Массачусетского технологического института. По словам главы государства, его родственник якобы обучал Теодора (Теда) Качинского, который вошел в историю как Унабомбер.Террорист-одиночка, он с 1978 по 1995 гг. рассылал по американским вузам и авиалиниям посылки с бомбами, от взрывов которых погибли три человека. По словам Трампа, его дядя якобы обучал Унабомбера в институте."Я спросил: "Что он за студент, дядя Джон? Доктор Джон Трамп". <…> И тогда он сказал: "Серьезно, хороший". Он сказал: "Он (Качинский - ред.) поправлял — он ходил и поправлял всех". Но у него это не очень хорошо получилось", - рассказал президент Соединенных Штатов.Данная история вызвала недоумение у публики, так как Качинский никогда не обучался в Массачусетсе, закончив сначала Гарвард, а затем Мичиганский университет. При этом дядя Трампа умер в 1985 году, а Унабомбер был разоблачен и арестован только в 1996-м."История совершенно бессмысленна, но рассказана очень тепло и проникновенно, словно он ее вспоминает. Уровень мышления [Трампа] действительно снижается", - заявил The Guardian старший преподаватель кафедры психологии Корнелльского университета и кафедры психиатрии Медицинского центра Вейля Корнелла Гарри Сигал."Пропавшая" помощь, шотландские мельницы и не толькоТрамп может не только извлекать из недр своей памяти то, чего отродясь не было, но и забывать то, что действительно имело место. Один из примеров таких провалов в памяти – утверждение американского лидера о том, что только США оказали гуманитарную помощь сектору Газа.В конце июля на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии у Трампа спросили про ситуацию с продовольствием в Газе, на что он ответил, что США оказали такую помощь на 60 млн долларов "две недели назад"."Хотелось бы хотя бы услышать благодарность. Ни одна другая страна ничего не дала", - отметил он, еще раз подчеркнув далее, что кроме США никто такую помощь не оказал, в т.ч. Европа.Естественно, кроме американцев в Газу поступала гуманитарная помощь и от других стран, о чем Трамп либо не знал, либо забыл или же специально не упомянул. От ЕС, например, выделялось 170 млн евро, от Великобритании 80 млн долларов и т.д.Более того, журналисты не нашли каких-либо обнародованных сведений о выделении Штатами упомянутых Трампом 60 млн для Газы в обозначенный им срок, то есть Трамп опять что-то напутал, либо же выдумал то, чего не было.Из той же поездки в Шотландию родом и другое доказательство проблем Трампа – его специфическая манера переключаться во время выступлений и уходить, говоря по-русски, "не в ту степь".Так, во время этой трехдневной поездки он несколько раз сбивался на пространные рассуждения о проблеме возобновляемой энергетики, а именно ветряных электростанций."Я говорю Европе: мы не позволим построить такие ветряки в Соединенных Штатах. Они убивают нас. Они уничтожают красоту наших пейзажей, долин, прекрасных равнин", - заявил он на пресс-конференции в своем гольф-клубе. Именно играя там в гольф, он увидел, как обзор на часть лунок закрывают ветряки.Американский лидер долго рассказывал о вреде ветряных генераторов, которые задевают своими лопастями птиц и наносят иной вред природе своим шумом. По его словам, такие ветряные мельницы в Массачусетсе привели к тому, что за последний короткий период на берег выбросились 18 китов, которые "сошли с ума" из-за работы таких мельниц.Еще один яркий пример таких своеобразных выступлений Трампа – его монолог на 13 минут о том, как он украсил Белый дом. Прозвучала эта речь на заседании с участием министров, которых позвали явно не для этого."Здесь мы выставляем… знаете, эти лампы были очень важны, нравятся они людям или нет, но они… если вы посмотрите фильмы вроде "Перл-Харбора" или "Тора! Тора! Тора!", посмотрите фильмы о Белом доме, где обсуждаются войны, часто будут показывать эти лампы или что-то похожее на них, что-то похожее. Наверное, не настоящие, потому что, я думаю, им это запрещено… Это очень важная комната, это священная комната, и я не думаю, что здесь снимали фильмы. Никогда не знаешь, что они делают. Но у них не хватало, э-э, медальонов. Видите медальоны наверху? У них была цепь, ведущая в потолок. И я сказал: "Так делать нельзя. Нужен медальон". Они спросили: "Что такое медальон?" Я ответил: "Я вам покажу". А потом у нас появились красивые медальоны, и, видите ли, их повесили туда, и лампы стали выглядеть [неразборчиво], поэтому мы внесли эти изменения", - сказал тогда Трамп."Самый здоровый президент"Несмотря на все эти странности, до "сонного" Джо Байдена Трампу кажется еще далеко. Действующий президент демонстрирует неплохую для своего возраста физическую форму, он постоянно участвует в продолжительных мероприятиях, совершает регулярные поездки по стране и миру.Первые звоночки, однако, уже звучат все громче. Впрочем, в Белом доме все рассуждения о проблемах Трампа со здоровьем называют домыслами."Умственная проницательность президента Трампа не имеет себе равных, и он работает не покладая рук, чтобы добиться потрясающих сделок для американского народа", - прокомментировали обвинения авторов The Guardian в Белом доме.Такого же мнения конгрессмен Ронни Джексон, который многое может рассказать о здоровье американских президентов."Как бывший личный врач президента Трампа, бывший врач президента и врач Белого дома на протяжении 14 лет в трех администрациях, я могу однозначно сказать: президент Дональд Трамп — самый здоровый президент, которого когда-либо видела эта страна. Я продолжаю консультироваться с его нынешним врачом и медицинской командой в Белом доме и по-прежнему провожу много времени с президентом. Он сейчас в лучшей форме, как умственно, так и физически, чем когда-либо прежде", - сказал он.Трамп "демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов к исполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства", отмечал в апреле его нынешний лечащий врач Шон Барбабелла.Расслабляться не стоитНельзя исключать, что странности в поведении Трампа – в той или иной степени сознательные и рассчитанные заранее ходы, которые имеют конкретную цель.Трамп приучил мир к тому, что он может принимать резкие, будто бы импульсивные решения, которые потом могут отыгрываться назад или же пересматриваться. Зачастую за такими решениями могут стоять те или иные интересы самого Трампа или же его окружения, например, манипуляции с акциями, которые то летят вверх, то вниз из-за всех этих торговых войн США последних месяцев.Подоплека таких действий может быть не только шкурно-экономическая, но и политическая. Метания в вопросе санкций против России (то ли будут, то ли не будут, через 50 дней или же через 10) можно рассматривать как форму давления на Кремль, создание постоянных точек напряженности, этакого управляемого хаоса во внешней политике Вашингтона.Даже в самые кромешные времена Байдена полагать, что выживший из ума пожилой человек реально управляет самой мощной сверхдержавой планеты было бы ошибкой. Во многом такой миф выгоден самим Соединенным Штатам и теневым управленцам этой страны, которые продолжают делать свое дело пока пресса обсуждает очередное падение американского лидера на трапе самолета.До Байдена в похожей ситуации был Джордж Буш-младший, над которым постоянно насмехались из-за его низкого уровня грамотности, за нелепые оговорки, непонимание разницы между Австралией и Австрией и т.д.В то же время именно при "тупом" Буше США вторглись в Афганистан и Ирак, американским спецслужбам были предоставлены беспрецедентные полномочия после атак 11 сентября (Патриотический акт), а в ряде стран прошли координируемые из-за океана "цветные" революции, в т.ч. на Украине и в Грузии.Поэтому Москве не следует отвлекаться на убаюкивающие разговоры о проблемах Трампа. Как показывает пример Байдена, именно от таких "слабоумных" американских президентов можно ожидать всего самого плохого.Интересные факты о Дональде Трампе - в материале издания Украина.ру Дональд Трамп. Биография.

