https://ukraina.ru/20250806/reshayuschiy-etap-uregulirovaniya-zverstva-vsu-prigovor-za-kurskuyu-avantyuru-glavnoe-na-1300-6-avgusta-1066544051.html

Решающий этап урегулирования, зверства ВСУ, приговор за курскую авантюру. Главное на 13:00 6 августа

Решающий этап урегулирования, зверства ВСУ, приговор за курскую авантюру. Главное на 13:00 6 августа - 06.08.2025 Украина.ру

Решающий этап урегулирования, зверства ВСУ, приговор за курскую авантюру. Главное на 13:00 6 августа

Глава МИД КНР считает, что процесс урегулирования украинского кризиса вступает в решающий этап. Несмотря на провалы, ВСУ пытаются атаковать российские территории, страдают люди. Мирошник указал, что курская авантюра должна стать для режима Зеленского приговором

2025-08-06T13:00

2025-08-06T13:00

2025-08-06T13:04

хроники

спецоперация

эксклюзив

курская область

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

мид

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Министр иностранных дел КНР Ван И в среду пообщался по телефону с главным специальным советником президента Бразилии Селсу Аморимом.Как сообщает официальный сайт МИД КНР, в ходе общения они в частности обсудили украинский кризис.Он отметил, что представленный ранее Китаем и Бразилией консенсус по политическому урегулированию конфликта на Украине из шести пунктов, сыграл "позитивную роль в деэскалации кризиса".Политик заверил, что Китай готов вместе с Бразилией продолжать способствовать политическому урегулированию украинского кризиса."Китай и Бразилия могут продолжать поддерживать взаимодействие, совместно работать над продвижением группы "Друзей мира" для дальнейшего формирования консенсуса на глобальном Юге по вопросу прекращения огня и боевых действий, содействия миру и переговорам, тем самым способствуя политическому урегулированию кризиса", - отметил Ван И.Весной 2024 года Китай и Бразилия совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.Россия и Украина провели три раунда прямых переговоров, встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.Зверства ВСУМинистерство обороны России в среду перечислило успехи россиян в ходе СВО за сутки.По данным ведомства, силы Черноморского флота уничтожили в Черном море два безэкипажных катера Украины.Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили более 360 украинских военнослужащих, а также танк, два бронетранспортера М113 производства США, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 152 мм орудие Д-20, склад боеприпасов.В зоне действий российской группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и семь артиллерийских орудий. Уничтожено пять складов боеприпасов и материальных средств.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новоивановка, Новониколаевка, Ольговское, Полтавка, Темировка Запорожской области, Великомихайловка Днепропетровской области, Александроград и Искра Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей.Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 65 военных ВСУ, два орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, пять станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и военно-технического имущества.Бойцы "Южной" группировки уничтожили до 105 военнослужащих, пикап и пять артиллерийских орудий.Помимо прочего, подразделения группировки "Запад" уничтожили до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины Snatch производства Великобритании и шесть пикапов. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и восемь станций радиоэлектронной борьбы.Несмотря на катастрофическую нехватку бойцов ВСУ и успехи ВС РФ, украинские военные не оставляют попыток атаковать российские территории.Так, за сутки они атаковали восемь районов Белгородской области более чем сотней беспилотников.Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, под удар попал 51 населенный пункт. Различные разрушения выявлены в 11 частных домовладениях, двух коммерческих объектах, памятнике, объекте связи, двух предприятиях и 28 транспортных средствах. Пятеро мирных жителей обратились за медицинской помощью.В свою очередь мэр Горловки Иван Приходько рассказал, что в поселке Водобуд в ДНР в результате детонации противопехотной мины "Лепесток" пострадал местный житель.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал РИА Новости, что компетентные органы уже собрали десятки свидетельств убийств украинскими военными мирных жителей, пытающихся эвакуироваться из Часова Яра во время активных боев."Назвать точную цифру уничтоженного Украиной населения, в частности в Часовом Яре, на данный момент крайне проблематично. Более-менее точные данные могут появиться только спустя месяцы после освобождения, после того как будут проведены опросы населения, будут определены места захоронений, проведены соответствующие процедуры в виде эксгумации и прочие для установления насильственного характера смерти людей", - сказал Мирошник.По его словам, есть устные свидетельства людей, которые были эвакуированы либо им удалось вырваться из Часова Яра."Этому активно противодействовали украинские боевики, расстреливая людей, которые пытались перейти через линию фронта и спрятаться на территории, контролируемой российскими войсками. Этих свидетельств у нас на сегодняшний день десятки ", - заявил он.Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года, об освобождении города Минобороны сообщило утром 31 июля.Также он указал, что минимум 350 мирных жителей погибли, еще свыше тысячи получили ранения и увечья в результате действий ВСУ в Курской области, причем эти данные неполные.Он отметил, что на данный момент следственными органами возбуждено свыше 600 уголовных дел, связанных с уголовными преступными деяниями украинских боевиков на территории Курской области.Годовщина курской авантюрыРовно год назад украинские вооруженные силы при поддержке НАТО предприняли дерзкое вторжение в Курскую область, закончившееся сокрушительным поражением.В августе 2024 года ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в апреле доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.Глава СК РФ Александр Бастрыкин информировал, что российские следователи расследуют свыше 610 уголовных дел за преступления ВСУ в Курской области, среди фигурантов в том числе иностранные наемники. Кроме того, более 330 мирных жителей погибли, свыше 550 человек пострадали в результате вторжения ВСУ регион в августе 2024 года.В память о погибших от атак ВСУ мирных жителях в Курске в годовщину вторжения украинских войск высадили аллею роз, а также заложили камень на месте возведения памятника героям, рисковавшим жизнью ради спасения других.Также в ночь на среду волонтеры, общественники и представители властей региона приняли участие в зажжении лампад, расположенных в форме надписи "6 августа 2024 года. Мы помним!".При этом Владимир Зеленский в среду назвал вторжение в Курскую область особенной операцией, поскольку оно якобы показало, что украинцы умеют удивлять."Курская операция стала действительно особенной. Разведки мира ее не предвидели", — заявил Зеленский в телеграм-канале.В посте он поблагодарил украинских солдат, принявших участие во вторжении, за то, что они "не допустили удара по Сумам и Харьковщине".А главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отметил, что курская авантюра "впервые перенесла полномасштабную войну на территорию врага". По словам Сырского, это был "решительный и смелый шаг".Несмотря на слова киевских властей, курская авантюра стала не только военной ошибкой, но и моральным ударом по ВСУ. Массовое дезертирство, рост уклонения от мобилизации, деморализация - все это стало прямым следствием неудавшегося наступления.Тот же Мирошник отметил, что расследование преступлений украинских боевиков в Курской области продолжается.По его словам, авантюра ВСУ должна стать приговором для режима Владимира Зеленского, так как весь мир увидел, на что способны его боевики.Он заверил, что результаты расследования будут доступны и понятны всему мировому сообществу."Будет видно истинное лицо режима, который позволил себе убивать, насиловать, грабить людей в Русском Поречном, в Черкасском Поречном, в Малой Локне и других населенных пунктах, которые были временно захвачены украинскими боевиками", - подчеркнул Мирошник.Российские ведомства сделают все от них зависящее, чтобы подлинные, подтвержденные и верифицированные данные о преступлениях ВСУ были доступны всем, кто готов открыто смотреть на них и готов дать режиму правовую и политическую оценку, добавил он.Подробнее о вторжении - в материале Годовщина разгрома: как провалилась курская авантюра ВСУ на сайте Украина.ру.

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хроники, спецоперация, эксклюзив, курская область, россия, украина, мирошник, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мид, черноморский флот