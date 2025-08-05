https://ukraina.ru/20250805/tomash-matseychuk-o-skandalnoy-vystavke-polyakov-sluzhivshikh-v-vermakhte-i-istoricheskoy-pravde-1066493598.html

Томаш Мацейчук о скандальной выставке поляков, служивших в Вермахте, и исторической правде

Томаш Мацейчук о скандальной выставке поляков, служивших в Вермахте, и исторической правде - 05.08.2025 Украина.ру

Томаш Мацейчук о скандальной выставке поляков, служивших в Вермахте, и исторической правде

Польский журналист Томаш Мацейчук рассказал изданию Украина.ру о том, как в Польше политики правого и левого спектров отнеслись к выставке "Наши мальчики", кто ее и почему организовал, кто были те поляки, пошедшие служить к Гитлеру, и о своем прадеде, служившем в Красной Армии

2025-08-05T17:27

2025-08-05T17:27

2025-08-05T17:27

интервью

польша

вермахт

томаш мацейчук

александр чаленко

туск дональд

ярослав качиньский

адольф гитлер

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- Томаш, в Гданьске сейчас проходит выставка, которая на русский переведена как "Наши мальчики"(по-польски "Nasi chłopcy/Наши хлопцы"). Она, как я понимаю, посвящена полякам, служившим в Третьем Рейхе. Если мы здесь, в России, правильно все понимаем, она вызвала в Польше, если не скандал, то повышенное внимание к себе. С чем это связано?- Выставка "Наши мальчики", организованная Музеем Гданьска, известного также и под немецким названием Данциг, действительно посвящена полякам, а также гражданам Польши (1918-1939), служившим в армии Третьего Рейха во время Второй Мировой войны, и в связи с этим вызвала критику и протесты правого крыла польского политического спектра. Ведь, по мнению подавляющего большинства правых политиков Польши, поляки были жертвами Гитлера, наши герои сражались против нацистов, а не служили им. И, по их мнению, историческая политика государства должна соответствовать этим установкам.Бывший министр обороны Польши в правительстве Качиньского ("Право и Справедливость") Мариуш Блащак, заявил, что это "явная реализация немецкого нарратива, причём ведут её те самые институты, которые должны оберегать польскую историческую память". Это "не просто плохо организованная выставка, а политическая провокация и очередное доказательство того, что „стражи памяти“ из числа сторонников „Коалиции 13 декабря“ (леволиберальная коалиция Дональда Туска) реализуют немецкую историческую повестку. Подобные нарративы опасны: они уничтожают польскую память и размывают ответственность за преступления Второй Мировой войны", — написал он.Блащак призвал: "Давайте решительно скажем НЕТ проектам, которые вместо защиты памяти искажают историю".Тобиаш Бохеньский, другой вице-председатель ПиС, написал в соцсети X: "Подумать только: прошло двадцать лет, а фраза „мой дед служил в вермахте“ сегодня у некоторых в Польше вызывает гордость". Бохеньский ссылается на историю дедушки Дональда Туска, служившего в Вермахте, о чем расскажу подробнее чуть ниже.Президент Анджей Дуда (глава государства до 6 августа 2025 года – прим.), в свою очередь, заявил, что "нельзя мириться с релятивизмом истории". В социальной сети X он написал: "Представлять солдат Третьего рейха как „наших“ — это не просто историческая ложь, это моральная провокация, даже если фотографии молодых людей в форме гитлеровской армии изображают поляков, насильно призванных в немецкие вооружённые силы".В своей публикации он подчеркнул, что поляки как нация были жертвами немецкой оккупации и немецкого террора, а не его виновниками или соучастниками. "Гданьск — место, где началась Вторая мировая война, не может быть сценой для нарративов, размывающих ответственность виновных. Подобные действия подрывают основы нашей идентичности и оскорбляют память жертв", — отметил президент."Тот, кто подвергает релятивизму преступления, обезоруживает совесть народа", — заключил Анджей Дуда.Гданьскую экспозицию также прокомментировал вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш, сменивший Мариуша Блащака на посту министра обороны.Лидер Польской крестьянской партии написал на платформе X, что "выставка в Гданьском музее, посвящённая жителям Гданьского Поморья, служившим в армии Третьего рейха, не способствует польской политике исторической памяти". По его словам, "наши мальчики, солдаты и гражданские, поляки, защищали Родину от нацистской Германии до последней капли крови. Именно они являются героями, и именно им должны быть посвящены экспозиции", — подчеркнул он.Директор Гданьского музея профессор Вальдемар Оссовский, в свою очередь, отметил, что новая выставка посвящена опыту, о котором молчали как в общественном, так и в частном пространстве."Для многих жителей Гданьского Поморья тема службы в немецкой армии казалась слишком опасной, чтобы говорить о ней открыто, поэтому её скрывали, избегая возможных неприятностей. В кругу доверенных людей она не была табу, но во многих семьях этот опыт был полностью вытеснен из памяти", — говорится в пресс-релизе.- Кем была организована эта выставка, и какова была ее цель?- Выставка была организована благодаря сотрудничеству Гданьского музея, Музея Второй Мировой войны в Гданьске и Центра исторических исследований Польской академии наук в Берлине на основе коллекций поморских музеев, а также материалов, предоставленных несколькими десятками семей из Поморья и Гданьска.Представитель Гданьского музея доктор Анджей Гершевский пояснил: "Эта выставка — результат работы команды историков и музейных сотрудников, которые много лет занимаются документированием сложной судьбы жителей Поморья и других территорий, включённых в состав Третьего Рейха. Цель выставки — показать трагическую участь людей, которые после 1939 года оказались под жестоким давлением: их вносили в фолькслист, призывали в вермахт, угрожая репрессиями им самим и их семьям".Как видите, выставка действительно вызвала скандал в Польше и к ней негативно отнеслись действующий президент, действующий и бывший министры обороны, а также десятки других политиков, активистов, журналистов и историков. Про нее говорят сейчас не только в польских СМИ, но, в первую очередь, в польских домах, где нет камер, нет микрофонов и нет принуждения к защите "белого и пушистого" образа Польши и поляков во время Второй Мировой войны.Мои соотечественники отлично знают, что сотни тысяч граждан Польши служили в армии Рейха, относятся к этому негативно, но в то же время понимают причины, по которым поляки туда попадали. И этот подход намного интереснее и ближе к исторической правде, чем то, что транслируют политики партии Качиньского.- Кем были поляки, служившие Гитлеру?- В основном это были жители трёх регионов - Поморья (Гданьск/Данциг), Силезии (Катовице/Каттовиц) и Великопольши (Познань/Позен). Поморье и Силезия сотни лет входили в состав немецких государств, а мой родной город Познань входил в состав Пруссии с 1793 до 1919, и поляки, проживающие на данных территориях долгое время, подвергались политике жесткого онеметчивания, смешивались с немцами, служили в армиях Пруссии и Австро-Венгрии и знали немецкий язык, что повлияло на их ситуацию в 1939-1945 г.В итоге после начала оккупации стран Восточной Европы войсками Германии в 1938 году организация "Фольксдойче миттельштелле" создала центральное регистрационное бюро, названное "Список германского народа", нем. "Deutsche Volksliste", сокр. DVL), где регистрировались немцы с гражданством оккупированных стран. Существовали четыре категории фольксдойче:Категория I (Volksdeutsche): лица немецкой национальности, ещё до войны показывавшие принадлежность к немецкому народу путём активной деятельности в политических организациях, связанных с нацистской Германией.Категория II (Deutschstämmige): лица немецкого происхождения, говорящие на немецком языке и воспитанные в немецкой культуре, не проявлявшие политической активности.Категория III (Eingedeutsche): ассимилированное местное население немецкого происхождения (силезцы, кашубы, мазуры), поляки немецкого происхождения.Категория IV (Rückgedeutsche): ассимилированные лица немецкого происхождения, активно сотрудничавшие с местными властями, но пригодные для германизации после соответствующего "перевоспитания".Поляков, проживающих на территории Рейха, и не получивших хотя бы IV категорию, обычно ждали изъятие имущества, принудительные работы, депортации или физическая ликвидация. И по этой причине жители Силезии, Поморья и Великопольши видели в фолькслисте путь к спасению себя и своих семьей, например, от билета в один конец в Аушвиц-Биркенау.В итоге в 1944 году почти 3 миллиона жителей данных регионов получили одну из вышеуказанных категорий, что привело к тому, что около 400 тысяч из них были мобилизованы в Вермахт в качестве пушечного мяса. Но среди них были также добровольцы, число которых в польской исторической литературе оценивается примерно около 10%. Из этих 400 тыс., как только появилась такая возможность, 90 тыс. перешли на сторону антигитлеровской коалиции, пополняя отряды армии генерала Андерса и генерала Мачека, воюющие против нацистов на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Италии, Франции, Бельгии и в Нидерландах.Хочу подчеркнуть, что эти люди успели пожить в Польше всего 20 лет, с 1919 до 1939 года, а до этого их предки сотни лет жили и служили в армии вместе с немцами и австрийцами в Пруссии и в Австро-Венгрии. Одним из таких поляков был дедушка Ангелы Меркель, поляк, переехавший из Познани в Берлин. Эти поляки отличались от поляков, проживающих, например, в Варшаве, во Львове или в Гродно и в Бресте. Сотни лет германизации оставили на них отпечаток, который, вероятнее всего, влиял на их решение во время оккупации.-Кстати, знаменитый Отто Скорцени вроде как имел польских предков. Хорошо, а как к ним относились в социалистической Польше?-После войны Польская Народная Республика называла их "предателями польской нации" и 40 тыс. таких "предателей" были отправлены в концлагеря, а 180 тыс. депортированы из ПНР в Германию.Что касается знаменитого Отто Скорцени, известного в качестве главного диверсанта Рейха, то, да, у него были польские корни. Его предки, так же как предки Ангелы Меркель, происходили из Великопольши, а точнее из подпознаньского Скоженцина.Кстати, в Познани родился Пауль фон Гинденбург, герой Первой Мировой войны, а затем рейхспрезидент Германии с 1925 по 1934 г.г., во время президентства которого канцлером стал Гитлер. Поэтому, как бы этого ни хотелось некоторым полякам, история наших польских мальчиков из Познани, Гданьска, Вроцлава и Катовице переплетается с историей Германии.Еще стоит обратить внимание на маршала Юзефа Пилсудского, главного национального героя Ярослава Качиньского и партии "Право и Справедливость". Ведь во время Первой Мировой войны Пилсудский воевал на стороне Австрии и Германии, что никак не мешает "качистам" каждый год возлагать цветы к его памятнику в Варшаве.-Популярна ли выставка в Польше?-Так как выставку организовал Музей в Гданьске, и рассказывает она про истории людей, связанных с этим городом и с регионом, то в свою очередь можно вспомнить, что в Варшаве создали музей Варшавского восстания (1944), а в Познани - Великопольского восстания (1918-1919). Каждый регион Польши имеет свой бюджет для защиты региональной и национальной памяти, и местные музеи пользуются этими деньгами, организуя постоянные и временные выставки, связанные с историей не только Польши, но в первую очередь - местных жителей.Выставка стала настолько популярной, что, по моему мнению, она может войти в топ всех исторических выставок демократической Польши, а все благодаря массовой критике со стороны правых политиков, активистов и журналистов. Возможно, если бы не голоса критики, никто бы эту выставку не заметил, а через какое-то время ее убрали бы и забыли.Но в итоге мы получили что-то невероятно интересное. Получили настоящие дебаты про забытую или даже скрытую страницу нашей польской истории - дебаты про участие поляков в войне на стороне Гитлера.В современной Польше говорят почти исключительно про Армию Крайовую, которая действительно сражалась против нацистов, организовывала кровавые восстания, как, например, восстание в Варшаве в 1944 году. То есть, АК является нашим каноном, нашим главным нарративом.Где-то там еще пишут про поляков, сражавшихся против нацистов на стороне Советского Союза, но к ним относятся, скорее всего, как к предателям и говорить публично, что твой дедушка воевал в Красной Армии, это большой риск (прадед Томаша Мацейчука воевал в Красной Армии и погиб под Оршей – прим.).А сказать, что твой дедушка воевал в Вермахте - это прямой путь к общественной и политической анафеме. Это табу. И мы сейчас начали затрагивать это табу благодаря леволибералам, которые видят историю не только как часть политического и воспитательного инструмента, но в первую очередь они видят в истории множество самых разных судеб поляков и жителей Польши. Это они "позорят" Польшу рассказами про коллаборацию поляков с нацистами или про участие в холокосте. Так это видят польские правые.С одной стороны, правые хотят говорить только про то, что им нравится, что вызывает их восхищение или показывает, насколько плохими были наши враги. С другой стороны, леволибералов зачастую обвиняют в том, что они хотят показывать только то, что есть плохого в нашей истории, то, что вызывает у нас чувство позора, как это привык делать Адам Михник, "главный еврей Польши", как его у нас называют правые, и основатель леволиберальной "Газеты Выборчей", которую легко можно было бы назвать "Эхо Варшавы" (по аналогии с "Эхом Москвы").По моему мнению, полякам нужен синтез обеих позиций. История не должна быть пропагандой величия или пропагандой вины и позора. История должна быть историей и рассказывать правду о прошедших временах... какой бы она не была.- Как бы там ни было, но Польша всегда гордилась тем, что в отличие от других европейских стран во время оккупации Третьим Рейхом не дала коллаборационистского правительства. Объясни, почему не дала в отличие от той же Чехии, Франции или Норвегии?- Если бы на ваш вопрос отвечали президент Анджей Дуда или Ярослав Качиньский, вы получили бы ответ в стиле:"Польша не дала миру коллаборационистского правительства, потому что поляк скорее умрёт, чем предаст собственную Родину! Мы – нация, для которой свобода и независимость никогда не были пустыми словами. Для француза, чеха или норвежца, может быть, государство – это только администрация, а для поляка – это святыня, это наша душа, наш дом, наша честь.Польша не создала правительства предателей, потому что это означало бы признать правоту оккупанта, согласиться с порабощением, унижением, уничтожением собственного народа. Но поляк никогда с этим не смирится! Вместо Виши у нас было Польское подпольное государство, Армия Крайова и тысячи героев, которые гибли за свою землю, а не прислуживали гитлеровцам за жалкие подачки.Для поляков капитуляция невозможна, а любое сотрудничество с агрессором – позор и предательство памяти наших предков. Мы – народ, который готов был погибнуть, но не склонить головы перед врагом. Вот почему Польша никогда не стала второй Францией, Чехией или Норвегией. Потому что наш долг – быть свободными, а не прислужниками врагов!"Но, увы, правда выглядит немного иначе. В первую очередь, польского коллаборационистского правительства не было по той простой причине, что оно не было нужно нацистам. Но в Польше были люди, которые предлагали такой вариант развития событий.Владислав Студницкий (Władysław Studnicki, 1867–1953) был известным польским публицистом, политическим мыслителем и сторонником тесного союза Польши с Германией. В истории Польши он остался противоречивой фигурой, которую одни считают дальновидным, хотя и трагически ошибавшимся политиком, а другие – просто предателем.Ещё до начала Второй Мировой войны Студницкий убеждал польские власти заключить союз с Германией, чтобы избежать конфликта с ней и совместно выступить против СССР. Когда война началась, а Польша оказалась под немецкой оккупацией, он активно выступал с предложением к нацистам создать польское коллаборационистское правительство и польские вооружённые силы, которые воевали бы на стороне Третьего Рейха против Советского Союза.Однако гитлеровское руководство отвергло эту идею. В нацистской концепции полякам была уготована роль низшей расы, подлежащей жестокому угнетению и рабскому труду. Гитлер считал, что польский народ не заслуживает собственной государственности даже в форме марионеточного правительства.Таким образом, идеи Студницкого, какими бы радикальными и неоднозначными они ни были, остались только его личными размышлениями и проектами. Польского коллаборационистского правительства так и не было создано. После войны Студницкий был бескомпромиссно осуждён польским обществом. Оказавшись в изоляции, умер в забвении.Сегодня польские историки и общество по-разному оценивают фигуру Студницкого. Для большинства поляков он остаётся человеком, трагически заблуждавшимся и допустившим недопустимый компромисс с врагом. Другие же подчёркивают, что его мотивами были не предательство или корысть, а скорее крайняя, хотя и ошибочная, попытка спасти Польшу от наихудшей участи.Напомню, Польша потеряла на войне около 30% населения, ее столица была полностью уничтожена, а артефакты ее культуры были вывезены оккупантами и многие до сих пор не нашлись. Сегодня в Польше вопросы альтернативных исторических решений обсуждаются, хотя до сих пор остаются невероятно токсичными и спорными.Например, известный польский историк Пётр Зыхович в книге "Безумие 44" критикует Армию Крайовую и ее решение начать восстание в Варшаве. В ходе восстания погибло около 200 тыс. человек, а от Варшавы остались одни руины. В другой книге, "Пакт Риббентропа-Бека", Зыхович обсуждает возможности польско-нацистского союза и размышляет о том, какой была бы Польша, если бы не выбрала союз с Лондоном и с Парижем, которые в конечном итоге бросили поляков.Но, возвращаясь к вашему вопросу, почему Польша не создала пронацистское правительство с армией, воюющей на восточном фронте против Красной Армии? Во-первых, потому что Гитлеру это не было нужно. С 1939 до 1942 года у него было другое видение будущего и в нем не было места для поляков. После Сталинграда, когда всем стало понятно, что нацисты проигрывают войну, попытки выиграть симпатию поляков появились, но учитывая ужасы нацистской оккупации и факт поражений нацистов на фронте, поляки со статусом "унтерменш" (нем. Untermensch — недочеловек) не желали как-либо сотрудничать или помогать Гитлеру, считали, что надо сопротивляться, понимая, что в случае победы Берлина, их ждет истребление или жизнь в качестве рабов Рейха.- Дед Дональда Туска, премьер-министра Польши, служил в Третьем Рейхе – то ли вермахте, то ли в ваффен СС. Как он туда попал?-Да, дед Дональда Туска, Юзеф Туск, действительно был мобилизован в немецкие войска — по одним данным в Вермахт, по другим — в организации, близкие к нему. Однако это не было его добровольным выбором. Он был кашубом, а значит, проживал на территории Поморья, региона включённого в состав Третьего Рейха в 1939 году. Там гитлеровцы в массовом порядке заставляли кашубов подписывать Volksliste — список "этнических немцев", и под угрозой репрессий мобилизовали мужчин в немецкую армию. Еще раз скажу, отказ часто означал концлагерь или расправу над всей семьёй. В этом контексте следует понимать и судьбу Юзефа Туска.- Сильно ли внуку влетает за дедушку?- Что касается Дональда Туска — внука, то ему "влетело" по полной — особенно во времена активной борьбы с ПиС. Эта тема была шумно поднята Ярославом Качиньским в 2005 году на волне предвыборной кампании. Было даже сказано: "Warto być Polakiem, nie warto być Niemcem" ("Стоит быть поляком, не стоит быть немцем"), намекая на якобы "пронемецкую" идентичность Туска.-Туск считается пронемецким, проевропейским политиком, а не польским националистом. Это как-то объясняется тем, что он кашуб?- В глазах многих поляков, Дональд Туск является пронемецким политиком. Многие обвиняют его в реализации интересов Германии во вред интересам Польши, поэтому история про дедушку из Вермахта должна была ударить по его репутации и превратить его в токсичного политика, но этого не произошло.- Кто еще из известных поляков служил в армии Рейха?- Силезский футболист Герард Цесьлик, 45-раз сыгравший за сборную Польши и забивший 27 голов. Больше всего запомнился по матчу со сборной Советского Союза 20 октября 1957 года в Хожуве, в котором забил два гола Яшину, благодаря чему Польша победила в этом мачте. В 1945 году служил в Дании, сдался в плен американцам, но те передали его Советскому Союзу. Его должны были отправить в ГУЛАГ, но, по какой-то причине, этого не произошло.Тони Халик, польский путешественник, журналист, писатель, оператор и документалист, один из самых узнаваемых и популярных в ПНР телевизионных репортёров о дальних странах. Он провёл десятилетия в Латинской Америке, Африке и Азии, сотрудничал с NBC, Life, National Geographic, а в Польше — с Телевидением Польским. Вместе с женой Эльжбетой Дзенисевич-Халик вёл культовую передачу "Перец и ваниль", которую смотрели миллионы поляков. Он служил в Люфтваффе на территории Франции. В 1944 году дезертировал и присоединился к французскому Сопротивлению. Получил французский Военный крест (фр. Croix de guerre) — крест за военные заслуги перед Францией, учреждённый президентом Раймоном Пуанкаре 8 апреля 1915 года, во время Первой Мировой войны.Кроме них, в Вермахте служили депутаты Сейма коммунистической Польши - Зигфрид Голась, Юзеф Лангош, Пётр Мазелон, Хуберт Оквека, Эдмунд Османьчик, Альбин Секерский.Приблизительное количество поляков и граждан довоенной Польши, призванных в немецкую армию, оценивается в 375 000 человек, что составляло около 2% от общего числа солдат.Анализируя их дальнейшую судьбу, можно выделить три подгруппы:- 89 600 человек (около 23,89%) дезертировали и перешли в Польские Вооружённые силы на Западе (Polskie Siły Zbrojne).- 225 400 человек (около 60,11%) погибли, пропали без вести на всех фронтах Второй Мировой войны или попали в плен на Западном фронте, но не были зачислены в польские войска.- 3000 человек (около 0,8%) были зачислены в Ludowe Wojsko Polskie (армия Польской Народной Республики, ориентированная на СССР).- Как сегодня в Польше относятся к полякам, воевавшим на стороне Рейха или на стороне СССР? - Негативно. Но несмотря на все, это часть нашей истории, и мы должны знать ее, а не стараться забыть ее и уж тем более мы не должны запрещать говорить про судьбы этих людей.Мой прадед погиб в 1944 году во время Витебско-Оршанской операции. Он не воевал в Армии Крайовой, он служил в Красной Армии, поэтому, по мнению Качиньского и Дуды, я должен молчать про своего прадеда или даже забыть его. Другой прадед воевал в армии Российской Империи. Это часть истории моей семьи, и я имею право изучать ее и сохранять память про моих предков.И, по моему мнению, гданьская выставка "Наши мальчики" несмотря на всю критику не делает из поляков союзников Гитлера, не перекладывает вину за нацистские преступления на польскую нацию или на польское государство. Она просто-напросто показывает сложные судьбы поляков, которым пришлось выживать и спасать своих близких в адских реалиях гитлеровской Германии. Наша польская история - она многогранная, где-то героическая, где-то нет, и такой мы должны ее видеть, иначе вместо истории получим пропаганду, несовместимую с правдой и с реальным миром.Читайте также интервью Александра Чаленко на тему истории польско-украинских отношений Томаш Мацейчук: Туск не может закрывать глаза на тему резни на Волыни. Мы требуем правды!

https://ukraina.ru/20250711/tomash-matseychuk-tusk-ne-mozhet-zakryvat-glaza-na-temu-rezni-na-volyni-my-trebuem-pravdy-1065051855.html

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интервью, польша, вермахт, томаш мацейчук, александр чаленко, туск дональд, ярослав качиньский, адольф гитлер