https://ukraina.ru/20250711/tomash-matseychuk-tusk-ne-mozhet-zakryvat-glaza-na-temu-rezni-na-volyni-my-trebuem-pravdy-1065051855.html

Томаш Мацейчук: Туск не может закрывать глаза на тему резни на Волыни. Мы требуем правды!

Томаш Мацейчук: Туск не может закрывать глаза на тему резни на Волыни. Мы требуем правды! - 11.07.2025 Украина.ру

Томаш Мацейчук: Туск не может закрывать глаза на тему резни на Волыни. Мы требуем правды!

11 июля 2025 года - трагическая дата в истории Польши: ровно 82 года тому назад бандеровцы из УПА* начали вырезать поляков на Волыне. Нещадили никого: ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни детей. Кто и как сегодня в Польше относится к этой печальной годовщине, изданию Украина.ру рассказал польский журналист Томаш Мацейчук

2025-07-11T14:23

2025-07-11T14:23

2025-07-11T14:23

интервью

томаш мацейчук

александр чаленко

волынская резня

оун-упа

польша

украина

волынь

степан бандера

юрий шухевич

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- Томаш, как в Польше простые люди и политики будут отмечать сегодняшнюю трагическую годовщину? Какие-то траурные мероприятия планируются? Есть ли единство позиций в этом вопросе у "Гражданской платформы" и ПиС?- Сегодня Польша на государственном уровне отмечает годовщину так называемого Кровавого воскресенья. 11 июля 1943 года боевики Украинской повстанческой армии (УПА)*, поддержанные частью местного украинского населения, одновременно напали на около 100 польских населенных пунктов на Волыни. Нападения отличались особой жестокостью — герои современной Украины убивали детей, женщин и стариков, используя для этого топоры, ножи, вилы и другие орудия. - Почему бандеровцы решили начать резню в воскресенье? - Потому что знали, что поляки пойдут в костелы, и решили, что как раз в храмах намного удобнее будет окружать людей и убивать их как скот.- Так все-таки, что происходит в Польше в годовщину самого кровавого дня волынской резни? - Во-первых, по всей стране в храмах проходят службы, посвященные жертвам ОУН-УПА*, и на них мы молимся за души зверски убитых соотечественников. Во-вторых, несем цветы и свечи к памятникам, посвященным жертвам резни, а их в Польше становится все больше. Например, год назад, в Домоставе, что рядом с польско-украинской границей, открыли памятник, на котором, в том числе, изображен ребенок, насаженный на вилы с концом в виде тризуба. Выглядит это как какой-то ужас, но ведь действия наших украинских соседей и были настоящим ужасом.Главной точкой годовщины будут мероприятия у могилы Неизвестного солдата в Варшаве, в которых примут участие представители практически всех политических партий в Польше, а также обычные граждане нашей страны. В последние время память о резне начала объединять поляков независимо от их политических взглядов, и даже политические оппоненты, такие, как Дональд Туск и Ярослав Качинский, то есть лидеры "Гражданской Пплатформы" и "Права и справедливости", говорят одним голосом: Украина должна разрешить эксгумации и похороны жертв, а если такого разрешения не будет, тогда Варшава не поддержит вступление Украины в Евросоюз. Это весьма интересная ситуация, потому что в прошлом память о резне хранили в основном представители правых течений в польском обществе, но сегодня видим трансформацию взглядов даже у самых обычных поляков, видим, что тема зверств ОУН-УПА становится мейнстримом и, наверное, это причина, по которой даже лево-либеральные политики "Гражданской платформы" начали обращать внимание на политику исторической памяти и отношение наших украинских соседей к тому, что произошло на территориях Юго-Восточной Польши во время Второй мировой войны. Правительство Туска больше не может закрывать глаза на тему Волыни во имя польско-украинской дружбы. Наше общество требует правды, требует уважения к жертвам, требует, чтобы Украина перестала препятствовать эксгумациям, похоронам и выявлению правды о поступках своих новых героев.- Как ко всему этому относится польский Костел? Какова его позиция?- Позиция польского Костёла по вопросу Волынской резни достаточно однозначна. Католическая церковь в Польше — как на уровне епископата, так и на уровне приходов — признаёт Волынскую трагедию как акт массового и жестокого насилия над польским населением. Священнослужители участвуют в траурных мероприятиях 11 июля, совершают заупокойные мессы и молебны за невинно убитых. Идеология и действия ОУН и УПА в этом контексте осуждаются как несущие ответственность за этническую чистку.При этом внутри самой церковной среды существует определённый спектр мнений — от более дипломатичных призывов к примирению до очень решительных, как у покойного ксёндза Тадеуша Исаковича-Залевского. Он был, без сомнения, самым последовательным и громким голосом в церкви в защиту памяти жертв Волыни. Исакович-Залевский прямо называл действия УПА геноцидом, критиковал как польские власти, так и саму церковь за попытки сгладить углы ради политической корректности. Он также обвинял Украинскую греко-католическую церковь в замалчивании этой темы и препятствовании эксгумациям.Для него это была не просто историческая справедливость — это был моральный и христианский долг: назвать зло злом, а жертв — поимённо. Он говорил: "Не может быть согласия на фальсификацию истории во имя дипломатии" и "жертвы Волыни — это не только цифры, это имена и лица".Таким образом, польский Костёл, несмотря на свою осторожность, всё же хранит верность памяти жертв. А благодаря таким фигурам, как отец Тадеуш, эта память продолжает звучать громко и с силой совести.- Какова позиция польских СМИ?- Позиция польских СМИ по теме Волынской резни сильно зависит от их политической ориентации. Мы видим довольно чёткое расслоение — от правоконсервативной мобилизационной риторики до либерально-аналитического подхода, ориентированного на диалог и историческую сложность.Правые СМИ — такие, как wPolityce, Do Rzeczy, W Sieci — последовательно трактуют действия ОУН и УПА как сознательный геноцид польского населения. Они акцентируют внимание на жертвах, публикуют свидетельства очевидцев, активно поддерживают идею "жёсткой исторической правды" и с тревогой относятся к героизации УПА в украинском обществе. Для них Волынская резня — это не просто исторический эпизод, а центральный элемент польской идентичности, урок, который нельзя забыть или смягчить. Они категорически против любого "сглаживания углов" ради политической целесообразности.С другой стороны, Gazeta Wyborcza — крупнейшее лево-либеральное издание Польши — признаёт масштаб и трагизм Волыни, но акцент делает на сдержанности и исторической ответственности обеих сторон. В их материалах постоянно подчёркивается упоминание о необходимости польско-украинского диалога, о роли России в разжигании вражды, и о важности стратегического партнёрства с Украиной сегодня. Это издание, скорее, озабочено тем, как сохранить новую польско-украинскую дружбу, вместо того, чтобы добиваться исторической правды.- В чём тогда корень различий между политическими течениями в подходе к Волынской резне? - В том, какой они видят задачу исторической памяти. Для правых это что-то святое, они не считают возможным переписывать историю ради дружбы с Украиной. Для левых и либералов история не столь важна, и они готовы не трогать некоторые темы, особенно на международном уровне, ради сохранения хороших отношений с Украиной. В Польше 90-х и нулевых лево-либеральный подход к исторической памяти был самым распространённым и даже самым престижным, но на протяжении последних 20 лет произошла невероятная эволюция массового сознания поляков, и сегодня правый подход к исторической памяти стал мейнстримом. Нарративы "Газеты Выборчей", то есть медиахолдинга, идеологически похожего на "Эхо Москвы", проигрывают нарративам консерваторов и националистов.- Украинские граждане, находящиеся в Польше, как-то будут отмечать этот день? Какова их позиция?- Украинские граждане, находящиеся в Польше, никак не отмечают этот день, а их позиция вызывает недоумение у поляков. Сегодня в Польше проживают миллионы украинцев, в основном, молодых, выросших на нарративах "оранжевой революции" и Евромайдана, и это сказывается на их взглядах. Я практически каждый день общаюсь с этими людьми и всё чаще сталкиваюсь со словесной агрессией с их стороны при любой критике ОУН-УПА, Бандеры, Шухевича и современной исторической политики их государства. Когда-то я провёл эксперимент на улицах Львова, а затем на улицах Киева, который заключался в том, что спрашивал у прохожих: считают ли они Бандеру и ОУН-УПА героями Украины. Большинство людей отвечали, что да, считают Бандеру и ОУН-УПА героями Украины, потому что они боролись за независимость их страны. Но когда я спрашивал, как боролись, и могут ли они назвать хотя бы одну битву Бандеры или ОУН-УПА, в ответ слышал тишину. Украинские мигранты привезли с собой данный подход в Польшу. Для них бандеровцы являются героями, но они не в состоянии объяснить на конкретных исторических примерах, в чем заключался их героизм, а когда слышат вопросы про Волынскую резню, обычно отвечают, что это была общая польско-украинская трагедия, которая заключалась в том, что украинцы резали поляков, а поляки украинцев, поэтому нельзя называть УПА преступниками, так как они всего лишь защищали украинцев от нацистов, коммунистов и поляков. Если, например, задать вопрос про Кровавое воскресенье 11 июля 1943, то есть день, когда бандеровцы одновременно напали на около 100 польских населенных пунктов и резали там в основном детей, стариков и женщин, так как мужчины уже в то время либо были отправлены на работы в Рейх, либо вглубь СССР, либо, как мой прадед, были мобилизованы и служили в Красной Армии, то в ответ слышим, что это была борьба против оккупантов. Если коротко, это копия взглядов бывшего главы украинского Института Национальной Памяти Владимира Вятровича. И только недавно благодаря интернету, а также благодаря высказываниям украинских политиков, пришедших к власти после Евромайдана, поляки начали узнавать про настоящие взгляды своих новых украинских друзей. Особенно развитие интернета и искусственного интеллекта открыли полякам возможность читать комментарии украинцев, в том числе проживающих в Польше, так как появился автоматический и качественный перевод, и сегодня любой поляк может зайти в соцсети, например, в группу "Украинцы в Варшаве", и почитать сотни хамских и агрессивных комментариев в ответ на установление 11 июля Днем памяти о Волынской резне. В итоге уровень поддержки украинцев в Польше снизился с около 90% в 2022 году до 30% сегодня. Кроме того, украинцы в Польше все чаще жалуются на то, что поляки просто-напросто плохо к ним относятся. И одной из причин, по которой репутация украинцев в Польше сильно испортилась, является отношение Украины и украинцев к ОУН-УПА и их зверствам на Волыни и в других регионах. В будущем, если украинцы не поменяют свое отношение к нам и к полякам, которых массово истребляли их герои, Украина может лишиться возможности вступить в Евросоюз. И про это заявляли уже не только польские правые из партий "Право и Справедливость" или "Конфедерация". Даже Дональд Туск предупредил Киев, что вступление Украины в ЕС зависит от урегулирования вопросов, связанных с Волынской резней.- Когда все-таки начнется эксгумация тел поляков на Волыни? Что известно по этому вопросу?- Скажу прямо: слишком долго наши погибшие на Волыни соотечественники лежали в безымянных ямах, забытые, униженные, без креста, без имени. И это — позор. Позор, прежде всего, потому что Украина в течение семи лет — с 2017 года — запрещала Польше проводить эксгумации на местах массовых убийств, совершённых ОУН и УПА. Мы говорим о десятках тысяч женщин, детей, стариков, вырезанных только за то, что были поляками. И вместо того чтобы отдать им долг уважения, украинские власти годами блокировали поиски, потому что боялись правды. Потому что знали, что правда об УПА — это правда не героев, а палачей.Перелом наступил только в конце прошлого года, когда благодаря давлению со стороны польского правительства — в том числе депутатов от ПиС и патриотических организаций — Киев, наконец, дал разрешение. И что оказалось? Как только начали копать, в первой же точке — в Пужниках — сразу нашли останки 42 человек. Вот вам и правда, которую пытались скрыть. Люди сожжены, зарезаны, расстреляны. Целые семьи. И это только начало.На сегодня завершена первая эксгумация с момента прихода к власти Зеленского. Другие места пока под вопросом, хотя мы добиваемся доступа ко всем известным местам резни. Но главное — лёд тронулся. Польша больше не будет просить на коленях о возможности похоронить своих мёртвых. Мы будем требовать. И будем называть преступников преступниками, а не “спорными фигурами истории”.Что касается памятников, то и здесь ситуация очевидна. На Украине нет практически ни одного достойного мемориала польским жертвам. Более того, там продолжается героизация УПА, в честь палачей называют улицы, ставят памятники. - А у вас? - У нас — Волынский крест в Варшаве, мемориалы по всей стране, в том числе в Домоставе, где мы — вопреки левой истерике и украинским протестам — поставили памятник, который показывает правду. Не удобную, не дипломатичную, а настоящую. Потому что над костями польских детей нельзя строить геополитические компромиссы.Так что эксгумации идут. Поздно и медленно, но идут. И мы добьёмся, чтобы каждый из наших соотечественников был похоронен с честью, а если украинцы в очередной раз захотят блокировать поиски и похороны поляков, убитых УПА, тогда они могут попрощаться с мечтами о вступлении в Евросоюз и в НАТО. В будущем перед нами стоит еще вопрос героизации Бандеры, Шухевича и ОУН-УПА на Украине. Как сообщил украинцам Ярослав Качинский, лидер партии "Право и Справедливость", которая уже скоро может вернуться к власти, "с Бандерой в Европу не войдете".* деятельность организации запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20250711/1047895512.html

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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интервью, томаш мацейчук, александр чаленко, волынская резня, оун-упа, польша, украина, волынь, степан бандера, юрий шухевич, оун, ес