https://ukraina.ru/20250805/nato-uchitsya-na-oshibkakh-ukrainy-pochemu-drony--ne-panatseya-1066496280.html

НАТО учится на ошибках Украины: почему дроны — не панацея?

НАТО учится на ошибках Украины: почему дроны — не панацея? - 05.08.2025 Украина.ру

НАТО учится на ошибках Украины: почему дроны — не панацея?

СВО на Украине демонстрирует растущую роль дронов и борьбы с ними. Сети и дроны-перехватчики — дешевые, но несовершенные решения. Украина навязала технологическую гонку, в которой в противовоздушной обороне лидирует Россия. Западные эксперты обеспокоены

2025-08-05T16:54

2025-08-05T16:54

2025-08-05T16:54

эксклюзив

украина

россия

запад

владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

reuters

f-35

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Развитие беспилотных технологий в военных целях продолжают обсуждать ведущие аналитики стран мира в контексте специальной военной операции России на Украине. Конфликт показал, что частные группы заинтересованных лиц могут модернизировать коммерческие дроны под военные цели, и обе стороны экспериментируют с контрмерами на поле боя, демонстрируя изобретательность.Например, и украинские, и российские военнослужащие "накрывают" важные объекты инфраструктуры рыболовными сетями. Немецкие журналисты показали видеозапись, сделанную, предположительно, на подконтрольном ВСУ участке некогда жилого населенного пункта. Над дорогами на столбах растянуты сети, в которых "запутались" дроны, обочины огорожены решеткой, где-то растянута паутина из стекловолокна. То же самое можно увидеть и на российской стороне.Эксперты обращают внимание на то, что это - в принципе дешевый способ противодействия беспилотной авиации противника, но подобная защита не работает без постоянного участия человека. И тогда у них интересуются: а как будут развиваться технологии дальше?Кто-то предлагает сосредоточиться на создании и производстве дронов-перехватчиков. По версии журналистов Reuters, на Украине существуют волонтерские организации, которые уже якобы обкатывают новую технологию. По их словам, волонтеры якобы сбили какое-то значительное количество разведывательных и ударных беспилотников более дешевыми, чем ракеты ПВО, дронами-перехватчиками.Украинские СМИ сообщили о разработке нового дрона-перехватчика "Мангуст". Аппарат можно использовать многократно, он способен развивать скорость до 300 км/ч, поражать воздушные цели дробным зарядом. Дрон оснащен, предположительно, реактивным двигателем и системой автоматического донаведения. После выполнения задачи он возвращается на базу для дозаправки и перезарядки. Беспилотник создан для усиления противовоздушной обороны.Понятно, что частные проекты нуждаются в государственном финансировании. Чтобы прикинуть приблизительный масштаб вливаний достаточно обратиться к заявлению Владимира Зеленского с Украины: военно-политическое руководство планирует применять не менее тысячи дронов-перехватчиков в сутки. Для этого украинской стороне потребуется произвести сотни тысяч таких дронов, что западными журналистами оценивается приблизительно в 6 млрд долларов США.Сетки или дроны-перехватчики? Старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности (CNAS) Сэм Бендетт предполагает, что процесс интеграции коммерческих технологий в военную сферу продолжится. По его словам, очевидно, что на Украине и в России работают над искусственным интеллектом в БПЛА, чтобы минимизировать участие оператора. В основном, подчеркнул он, это коммерческие технологии."[В дронах] используют коммерческие микропроцессоры и микрокомпьютеры, позволяющие этим квадрокоптерам и беспилотным летательным аппаратам фиксировать цели и распознавать изображения. Чтобы эти беспилотные летательные аппараты могли летать к целям, как только эти цели будут определены без участия оператора. И опять же, многое из этого на самом деле основано на коммерческих доступных технологиях. По мере того, как искусственный интеллект приобретает все большее значение в этой войне, мы можем ожидать большего внедрения некоторых технологий двойного назначения и коммерческих технологий", - сказал он в интервью немецким журналистам.Российская СВО на Украине - в фокусе внимания научных сотрудников различных исследовательских институтов на Западе. С 2022 года армия инженеров и разработчиков военных доктрин значительно пополнилась. Причем младшие сотрудники занимаются вопросами тактики, старшие - стратегии.Например, Закари Калленборн, младший сотрудник Центра стратегических и международных исследований (кандидат наук на кафедре военных исследований Королевского колледжа Лондона) заинтересован в способах противодействия защите от дронов. В научной статье на эту тему он выделяет основные способы:Соответственно, вместе с этим Калленборн развивает предложения по модернизации дронов для их защиты от противовоздушной обороны противника. Причем сети на реальном поле боя - не панацея, так как на их развертывание потребуются дополнительные материалы, возведение конструкций и так далее. В занятых населенных пунктах это работает, но будет ли это полезно в других случаях - не ясно. Кроме того, что такую защиту не хотели бы видеть в Лондоне или Берлине.Кинетическое оружие, в том числе и перехватчики, исходя из комментария Калленборна для немецких СМИ, лучший вариант, но не тогда, когда речь идет о защите какой-либо важной персоны. Можно додумать его высказывания уже применительно к украинским реалиям. Накануне Владимир Зеленский посетил Харьковскую область, судя по видеозаписи его водили по подземным защищенным объектам. Если бы его вояж сопровождала атака дронов, ему бы самому пришлось несладко от осколков от работы украинской ПВО - и дронов-перехватчиков, если бы их применили, и ракет комплексов ПВО.На другом, стратегическом уровне в масштабе "а НАТО оно надо?" мыслит старший научный сотрудник по военно-воздушным силам и технологиям Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI, Великобритания), профессор Джастин Бронк.Россия лидирует в области радиоэлектронной борьбы с дронами в то время, как Украина стала лидером по военной интеграции беспилотных технологий. Пока обе стороны вовлечены в своеобразную гонку БПЛА, он советует НАТО не делать ставку на эти технологии.Украинские войска показали полную зависимость от оснащения беспилотниками. Нехватка приводит к серьезным проблемам, считает он. Ряд западных исследователей ошибочно полагает, что на поле боя произошла революция, и теперь все государства обязаны следовать возникшей теории быстрого вооружения различными дронами.Во-первых, российские меры противодействия беспилотникам набирают силу и уже существенно ограничивают возможности Украины по концентрации воздействия в определенное время и в определенном месте. За несколько лет СВО Россия адаптировалась к новым способам ведения боевых действий, обучила операторов дронов, разработала новые беспилотники, и…"…располагает самыми мощными средствами борьбы с беспилотными летательными аппаратами или дронами на планете", - пишет Бронк. Все системы противодействия уже интегрированы в армию и прошли интенсивное боевое применение в условиях постоянной и эволюционирующей угрозы со стороны БПЛА ВСУ.Во-вторых, пока Украина страдала от нехватки беспилотников, российские войска совершенствовали свои возможности. То есть, Украина вынудила Россию сосредоточиться на борьбе с дронами."Если странам НАТО придется в ближайшие годы напрямую сражаться с российскими силами, им придётся столкнуться с силами, у которых было еще больше времени для дальнейшего совершенствования своих и без того внушительных возможностей в области борьбы с БПЛА", - считает он.И наоборот: чем больше Украина отвлекает Россию на беспилотники, считает Бронк, тем якобы меньше у России возможностей сосредоточиться на подготовку и оснащение армии для противодействия традиционным вооружениям НАТО (артиллерия, танки и т.п.)В-третьих, ставка на БПЛА на Украине не приводит к тому результату, на которое рассчитывают в Киеве. Говоря словами Бронка, Украина не побеждает: сдает позиции, несет большие потери, а российская армия продвигается вперед.И в-четвертых, настаивает Бронк, для НАТО предпочтительнее завоевать господство в воздухе при помощи высококлассной авиации. Однако БПЛА в этой тактике необходимы только как вспомогательное оружие - в качестве ложных целей и для расчистки воздуха для истребителей и бомбардировщиков.Версия Бронка в принципе подтверждается расширением кооперации американских и немецких производителей, которые запустили на севере ФРГ производство компонентов для F-35 в городе Веце на границе с Нидерландами. Подробнее об этом можно прочитать в материале Алексея Туманова От Patriot до дефицита специалистов: почему немецкий ОПК не успевает за запросами УкраиныИли закупкой польскими властями 180 танков К2 из Южной Кореи на сумму 6,7 млрд долларов."Тем не менее, развитие собственных возможностей сил НАТО в области БПЛА остаётся крайне важным и должно рассматриваться как стандарт выхода на театр военных действий для армий НАТО в любом контексте Статьи V. Это связано с тем, что российские войска уже используют даже больше БПЛА, чем украинские, и также быстро находят новые способы их сочетания с барражирующими боеприпасами, системами разведки и рекогносцировки на поле боя с помощью БПЛА, средствами радиоэлектронной борьбы и вездесущей артиллерией", - заключил Бронк.Украинский конфликт показал, что дроны стали ключевым элементом современной войны, но их эффективность ограничивается развитием средств противодействия. Сети и дроны-перехватчики — временные решения, требующие человеческого контроля. Будущее за автономными системами с ИИ, но их внедрение сталкивается с технологическими и финансовыми вызовами.Россия демонстрирует превосходство в радиоэлектронной борьбе, что усложняет применение дронов Украиной. Эксперты подчеркивают: ставка только на БПЛА рискованна, особенно против армий с развитой ПВО. Поэтому НАТО, несмотря на интерес к дронам, продолжает инвестировать в традиционные вооружения, такие как истребители F-35 и танки.Гонка вооружений продолжается, но итоги СВО ставят под сомнение революционную роль дронов. Украина теряет позиции, а Россия адаптируется быстрее. Это во многом объясняет, для чего и как в военно-политическом плане используют Украину на Западе.

https://ukraina.ru/20250727/o-planakh-nato-na-kaliningrad-protivniki-rossii-ochen-khotyat-pobedit-no-sovsem-ne-khotyat-umeret-1066017827.html

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg

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эксклюзив, украина, россия, запад, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, reuters, f-35