https://ukraina.ru/20250805/lovite-molniyu-kak-operatory-krylatykh-fpv-byut-vraga-v-kharkovskoy-oblasti-1066418031.html

"Ловите "Молнию": как операторы крылатых FPV бьют врага в Харьковской области

"Ловите "Молнию": как операторы крылатых FPV бьют врага в Харьковской области - 05.08.2025 Украина.ру

"Ловите "Молнию": как операторы крылатых FPV бьют врага в Харьковской области

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают выполнять задачу президента по созданию зоны безопасности вдоль государственной границы. Журналисты издания "Украина.ру" поработали с расчетом ударных дронов "Молния" 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады и готовы рассказать об их ежедневном ратном труде.

2025-08-05T10:31

2025-08-05T10:31

2025-08-05T10:45

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"Мы прямо из кузова работаем. Так удобнее", - констатирует "Халк", выдергивая из пыльного нутра "буханки" рюкзаки с оборудованием и хребет первой "молнии". "Ара", его друг и напарник, ловко перехватывает груз, стратегически размещает на тесной полянке, чтоб сподручнее было работать, а затем приступает к сборке.Час еще ранний, но даже в недрах лесополосы духота натурально сшибает с ног. Хочется немедленно жить под кондиционером, а не разить "молниями" объекты неприятеля, что по другую сторону границы. Мысленно успокаиваю себя тем, что зимой тут мы б уже отплясывали на месте "для сугреву". Пар костей не ломит."Ара" и "Халк" - веселые тюменские ребята и до кучи - номера расчета ударного FPV-дрона самолетного типа "Молния". Примерно час назад они встретили нас в заранее оговоренном месте и вывезли на природу, чтобы полюбоваться умопомрачительными белгородскими пейзажами и уничтожить несколько строений, занятых личным составом противника.- Какая у нас первая цель, "Халк"?- Дом, в котором находится противник. До четырех человек. Рядом с домом обнаружены антенны. Предположительно "Старлинк".- Это заранее разведанная цель?- Конечно. Разведка подтверждает и передает нам координаты.- А не жалко тратить "птицу" всего на четверых?- Если там антенны стоят, то не жалко."Халк" - заместитель командира взвода специального минирования 1-й гвардейской инженерно-саперной бригады. Крепкий, невысокий, словоохотливый парень из далекой Тюмени. Здесь он в роли оператора. Техник, земляк и боевой товарищ его – тотальная противоположность: высокий, стройный и молчаливый. Оба были мобилизованы, обоих изрядно помотало по фронтам и направлениям. Вместе они походят на стендап-дуэт: по ходу развертывания оборудования и подготовки беспилотника к вылету, ребята постоянно (подчас мрачновато) шутят, подкалывают друг друга. Работа спорится."Моя задача – собрать "самолет", подготовить снаряд, закрепить его, поймать развесовку, установить электродетонатор и отправить в полет. Подбор снаряда зависит от цели. В основном используем ТББ – термобарический боеприпас. Он еще плюсом осколочный, поэтому особенно хорош для вскрытия блиндажей, для малой техники", - рассказывает "Ара", вынимая из ящика тот самый боеприпас ТББ-3.Активно применять "Молнию" стали больше года назад, и с тех пор этот беспилотник сделался весьма популярным. Почему? Летит он дальше, чем среднестатистический FPV, а унести может больше и потому отлично подходит для ударов по вражеским укреплениям. К тому же он дешевый и, как следствие, массовый. Но куда более важным фактором является контактность производителя и его желание совершенствовать изделие."Они вообще молодцы. Что изменилось? Раньше винт был спереди, а камера – снизу. Теперь два винта, а камера в носовой части. Благодаря этому "птица" несет больше. Раньше было три кило, а теперь я могу доставить почти семь. Еще дорабатывают разными прошивками, все подстраивают, подкручивают. С любой проблемой обращаешься – отвечают. По дальности полета тоже есть изменения. Если раньше "Молния" была без обтекателей, то сейчас их сделали. Если нужно за сорок километров лететь, то ставишь обтекатель", - нахваливает "Халк". Минуту назад он закончил установку антенны и теперь возится с управлением.Запускается это счастье с помощью пневматической катапульты, установленной на краю лесополки таким образом, чтобы в глаза не бросалась. Надев очки, "Халк" командует пуск и его напарник жмет на кнопку. Треск электричества и шум травы вдалеке. Ушла "птичка". Оператор берет на себя управление. Из пульта неожиданно звучит до боли знакомая напутственная речь покойного Макса Фомина. Операторы, как правило, кастомизируют пульты управления, чтобы вместо женского механического голоса звучало нечто приятное и мотивирующее.Пока один гонит машинку на украинскую сторону, другой принимается за подготовку следующей. Буквально на глазах две металлические перекладины, обрастая детальками, превращаются в небольшой самолет. Дальше – установка боеприпаса и контроль развесовки. Хотя этим обязанности "Ары", конечно, не ограничиваются.- Я ружьишко в машине видел. Твое?- Да. "Пилот" работает в очках, поэтому я должен контролировать обстановку вокруг: прикрывать его или тащить в укрытие, если нужно.- Ты еще и водитель. Эдакий многостаночник.- Можно и так сказать. Вообще я автоспортом увлекался на гражданке. И работал, кстати, водителем на дальних рейсах. Люблю это дело."Собянин, между прочим, вообще герой! Где Собянин, там у нас хорошие дороги!" - доносится от борта машины. От войны перешли к социалке. Забавно. "Так, подходим к вражеской территории. Вот их "зубы дракона", видите?" - моментально переключается "Халк". Картинка на экране рябит, а через долю секунды и вовсе пропадает. Нарвались на "заслон".- На РЭБ напоролись.- И чего делать?- Попробуем обойти.- Слушай, а чего с боеприпасом теперь?- А ничего. Мы его подключаем только перед заходом на цель, чтобы непричастные не пострадали.Некоторое время "Халк" водит пальцем по экрану планшета, изучая карту и выстраивая новый маршрут. Ну-с, полетели! Пока дрон летит к границе, боец, не снимая очков, рассказывает, как принимал участие в стрелковом бою, а после общался с пленными, когда работал на другом направлении. На них тогда вышла группа украинских разведчиков. Пришлось немного пострелять.- Слушай, а вот чисто теоретически они на позициях с помощью стрелковки защититься могут?- Очень теоретически. Покажи мне человека, который сумел из автомата сбить "Молнию" и я отправлю ему еще пять. Из ружья в принципе можно, но это ведь шестикилограммовый боеприпас. Даже если стрелять будет метров с семидесяти, то врач ему, в случае успеха, скорее всего уже не понадобится.Экранчик, на котором мы наблюдаем за перемещением "птицы", вновь заметает "снегом", но в этот раз "Халку" удается обойти "шторку". "А вот и наш домик. Антенны видите? Тот, что рядом, нас тоже интересует. В одном у них работа идет, а в другом живут", - объясняет боец, выводя беспилотник на цель. Домик на экране становится все крупнее, а затем "картинка" пропадает. "Попал?" - волнуется один из нас. "Попал-попал. Сейчас по второй цели будем работать – увидишь", - успокаивает "Ара", пробегая мимо с очередной "Молнией" в объятьях."На Запорожском фронте был около полугода, потом на Белгородское направление переехал. Сначала был на Валуйках, а потом, когда противник пошел в наступление на Грайворонский район, там в отражении поучаствовал. И потом в наступлении помогали. Дальше – на Курское направление. Восьмого августа мы там уже были в работе. И вот теперь вернулся на Белгородское. А! Еще в отражении наступления на Теткино участвовал. Очень "весело" там противнику было. Они через лесополку заходили на нашу улицу. Заходили в какие-то дома, старались что-то оборудовать, но их выбивали. Было такое, что я бью в дом, оттуда выбегают шесть человек. Прячутся в другой дом. Второй расчет бьет по нему и оттуда выбегают уже двадцать человек. Они там закрепиться вообще не могли. У них какое-то упорство на Белгородском и Курском направлениях. Какие-то накаты непонятные, потом отступления, а потом наши подразделения идут за ними и занимают территорию", - меланхолично рассуждает "Халк", касаясь пальцами джойстиков пульта управления.История у них с "Арой" довольно занятная: жили неподалеку друг от друга, имеют множество общих знакомых, но познакомились и подружились лишь на войне. Почти что братья теперь. Такая вот ирония судьбы.Сам "Халк", кстати, на гражданке работал строителем и в начале спецоперации занимался возведением укреплений, а теперь вот радикально сменил профиль и демонтажом занимается.Солнце утвердилось над головою и беспощадно жарит прямо сквозь деревья. Передаем по кругу бутылку минералки, утираем вспотевшие лбы. В тех роликах, что так любит обыватель, все происходит стремительно: заметил цель, поразил. В реальности же к этой цели нужно долго и упорно лететь, обходя и свои, и вражеские средства радиоэлектронной борьбы. "А вот, кстати, наш домик! Ну…или то, что от него осталось", - прерывает молчание "Халк". Смотрим на экран и действительно: был домик и нет его больше.Наша "птичка" уже заприметила следующую разведанную цель и заходит, чтоб ловчее ударить. Камера несется к объекту, картинка дергается, плывет и вновь собирается воедино лишь для того, чтобы схлопнуться уже навсегда. "Есть поражение!" - очень спокойно констатирует "пилот" и снимает очки.И вот теперь, когда ужалили врага в особо нежное местечко, задерживаться тут нежелательно. С одной стороны, мы не так, чтоб очень близко к линии фронта и замаскированы на совесть. С другой же, от прямого попадания "хаймарса" не застрахован никто, а расчет дроноводов – это очень даже "вкусная" цель.За считанные минуты ребята собирают и пакуют антенну, сматывают провода, распихивают инструменты по рюкзакам и грузят все это в багажник. Туда же летит пластиковая бутылка из-под минералки, которую мы как-то незаметно осушили. Война войной, а природу желательно беречь.Пока "буханка" скачет по ухабам, я в который уж раз думаю о том, что есть нечто хулиганское в этой современной войне. Помните, как в детстве хулиганили, забредая в чужие подъезды, ударяя в звонки и убегая по лестнице, безрассудно хохоча? Ощущение от этого помните? Вот прямо очень похоже. Только это уже не игра.О том, как наши саперы обезвреживают мины - в репортаже Игоря Гомольского "Лисенок" собирает "подарки": утро в Белгородском приграничье

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эксклюзив, харьковская область, тюмень, теткино, сергей собянин, fpv-дрон, украина.ру, спецоперация, сво