Мало работают: премьер Саксонии предложил урезать соцпособия для беженцев с Украины - 04.08.2025 Украина.ру
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Мало работают: премьер Саксонии предложил урезать соцпособия для беженцев с Украины
Мало работают: премьер Саксонии предложил урезать соцпособия для беженцев с Украины - 04.08.2025 Украина.ру
Мало работают: премьер Саксонии предложил урезать соцпособия для беженцев с Украины
Германия выплачивает слишком много денег гражданам, в том числе украинским беженцам, считает премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Об этом он заявил в интервью ZDF
2025-08-04T15:13
2025-08-04T15:21
новости
германия
украина
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Власти Германии тратят слишком много средств на выплаты социальных пособий гражданам, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью ZDF. Он призвал к переменам – в том числе и для украинских беженцев.В прошлом году расходы на выплаты пособий гражданам составили почти 47 миллиардов евро. Почти половина получателей пособия – иностранцы. Кречмер заявил, что такая цифра непосильна для экономики Германии и она должна снизиться.Он отметил, что следует задаться вопросом, на что государство тратит деньги. Есть много примеров людей, которые получают деньги, но на самом деле в них не нуждаются."И конечно, это особенно относится к тем, кто ищет защиты, потому что, когда речь идет об украинских беженцах, у нас есть сравнение с Францией, Голландией, Польшей, Чехией. Везде количество людей, которые работают, гораздо, намного выше, чем в Германии".Федеральный министр финансов Ларс Клингбайль сказал, что вновь прибывшие люди с Украины в дальнейшем не будут получать гражданское пособие.В коалиционном соглашении между ЕС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) говорится: "Беженцы с правом на проживание в соответствии с Директивой о массовом притоке, которые въехали в страну после 01.04.2025 года, должны снова получать пособия в соответствии с Законом о пособиях для лиц, ищущих убежища, если они в этом нуждаются".Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал исключить всех украинских беженцев из перечня претендентов на социальные пособия. Вместо этого все беженцы с Украины должны получать меньшие пособия для просителей убежища. Зёдер обосновал требование новыми торговыми тарифами США.Посол Украины в Германии Алексей Макеев подверг критике Зёдера. В интервью журналистам Deutschlandfunk он заявил, что требования баварского премьера "трудно понять". Проблема с пособием для граждан не в украинцах. Неправильно делать из них "козлов отпущения", считает Макеев. Ранее глава рабочего крыла Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Деннис Радтке также раскритиковал требования Зёдера в интервью Focus.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, германия, украина, франция, алексей макеев, украина.ру, ес
Новости, Германия, Украина, Франция, Алексей Макеев, Украина.ру, ЕС

Мало работают: премьер Саксонии предложил урезать соцпособия для беженцев с Украины

15:13 04.08.2025 (обновлено: 15:21 04.08.2025)
 
© AP / Matthias Schrader
- РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP / Matthias Schrader
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Германия выплачивает слишком много денег гражданам, в том числе украинским беженцам, считает премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Об этом он заявил в интервью ZDF
Власти Германии тратят слишком много средств на выплаты социальных пособий гражданам, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью ZDF. Он призвал к переменам – в том числе и для украинских беженцев.
В прошлом году расходы на выплаты пособий гражданам составили почти 47 миллиардов евро. Почти половина получателей пособия – иностранцы. Кречмер заявил, что такая цифра непосильна для экономики Германии и она должна снизиться.
Он отметил, что следует задаться вопросом, на что государство тратит деньги. Есть много примеров людей, которые получают деньги, но на самом деле в них не нуждаются.
"И конечно, это особенно относится к тем, кто ищет защиты, потому что, когда речь идет об украинских беженцах, у нас есть сравнение с Францией, Голландией, Польшей, Чехией. Везде количество людей, которые работают, гораздо, намного выше, чем в Германии".
Федеральный министр финансов Ларс Клингбайль сказал, что вновь прибывшие люди с Украины в дальнейшем не будут получать гражданское пособие.
В коалиционном соглашении между ЕС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) говорится: "Беженцы с правом на проживание в соответствии с Директивой о массовом притоке, которые въехали в страну после 01.04.2025 года, должны снова получать пособия в соответствии с Законом о пособиях для лиц, ищущих убежища, если они в этом нуждаются".
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал исключить всех украинских беженцев из перечня претендентов на социальные пособия. Вместо этого все беженцы с Украины должны получать меньшие пособия для просителей убежища. Зёдер обосновал требование новыми торговыми тарифами США.
Посол Украины в Германии Алексей Макеев подверг критике Зёдера. В интервью журналистам Deutschlandfunk он заявил, что требования баварского премьера "трудно понять". Проблема с пособием для граждан не в украинцах. Неправильно делать из них "козлов отпущения", считает Макеев. Ранее глава рабочего крыла Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Деннис Радтке также раскритиковал требования Зёдера в интервью Focus.
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