https://ukraina.ru/20250804/ksave-moro-situatsiya-na-ukraine-napominaet-konets-pervoy-mirovoy-voyny-1066305673.html

Ксавье Моро: Ситуация на Украине напоминает конец Первой мировой войны

Ксавье Моро: Ситуация на Украине напоминает конец Первой мировой войны - 04.08.2025 Украина.ру

Ксавье Моро: Ситуация на Украине напоминает конец Первой мировой войны

Текущая военная ситуация на Украине имеет прямые исторические параллели с окончанием Первой мировой войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро

2025-08-04T04:00

2025-08-04T04:00

2025-08-04T04:00

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Моро пояснил: "Французская армия подготовила масштабное наступление 12 ноября. Что интересно, французские СМИ сейчас пишут о том, что российская армия продвигается лишь на полтора-два километра"."Но в конце Первой мировой войны германская армия оккупировала Бельгию, Люксембург и часть Эльзаса, но они проиграли войну. Первым требованием от маршала Фоша был уход немецкой армии с оккупированных территорий, после чего должны были начаться переговоры", - провел историческую аналогию эксперт."Рано или поздно политики Украины поймут, что они проиграли и отдадут Запорожье, Херсон и может быть, даже больше. Мы недалеко от такого решения", - заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики — в интервью Ростислава Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно.

https://ukraina.ru/20250801/1066245774.html

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