Ксавье Моро: Ситуация на Украине напоминает конец Первой мировой войны - 04.08.2025 Украина.ру
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Ксавье Моро: Ситуация на Украине напоминает конец Первой мировой войны
Ксавье Моро: Ситуация на Украине напоминает конец Первой мировой войны - 04.08.2025 Украина.ру
Ксавье Моро: Ситуация на Украине напоминает конец Первой мировой войны
Текущая военная ситуация на Украине имеет прямые исторические параллели с окончанием Первой мировой войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2025-08-04T04:00
2025-08-04T04:00
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вооруженные силы украины
первая мировая война
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Моро пояснил: "Французская армия подготовила масштабное наступление 12 ноября. Что интересно, французские СМИ сейчас пишут о том, что российская армия продвигается лишь на полтора-два километра"."Но в конце Первой мировой войны германская армия оккупировала Бельгию, Люксембург и часть Эльзаса, но они проиграли войну. Первым требованием от маршала Фоша был уход немецкой армии с оккупированных территорий, после чего должны были начаться переговоры", - провел историческую аналогию эксперт."Рано или поздно политики Украины поймут, что они проиграли и отдадут Запорожье, Херсон и может быть, даже больше. Мы недалеко от такого решения", - заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики — в интервью Ростислава Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно.
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Ксавье Моро: Ситуация на Украине напоминает конец Первой мировой войны

04:00 04.08.2025
 
© Фото : Владимир Зеленский / Telegram
- РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : Владимир Зеленский / Telegram
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Текущая военная ситуация на Украине имеет прямые исторические параллели с окончанием Первой мировой войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
"Ситуация напоминает то, что происходило в конце Первой мировой войны. В сентябре-октябре германскому императору Вильгельму II стало ясно, что приходит конец", - сказал эксперт.
Моро пояснил: "Французская армия подготовила масштабное наступление 12 ноября. Что интересно, французские СМИ сейчас пишут о том, что российская армия продвигается лишь на полтора-два километра".
"Но в конце Первой мировой войны германская армия оккупировала Бельгию, Люксембург и часть Эльзаса, но они проиграли войну. Первым требованием от маршала Фоша был уход немецкой армии с оккупированных территорий, после чего должны были начаться переговоры", - провел историческую аналогию эксперт.
"Рано или поздно политики Украины поймут, что они проиграли и отдадут Запорожье, Херсон и может быть, даже больше. Мы недалеко от такого решения", - заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики — в интервью Ростислава Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно.
Кирилл Копылов интервью - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
1 августа, 05:25
Кирилл Копылов: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронтаУкраинская армия постепенно заканчивается в плане техники, личного состава и опытных кадров. Точки на карте, за которые бои шли очень долго, откатываются все дальше и дальше в тыл. Освобождение Часов Яра – еще одна костяшка такого домино, считает Кирилл Копылов - историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО
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