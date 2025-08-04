Ксавье Моро: Ситуация на Украине напоминает конец Первой мировой войны
© Фото : Владимир Зеленский / Telegram
© Фото : Владимир Зеленский / Telegram
Текущая военная ситуация на Украине имеет прямые исторические параллели с окончанием Первой мировой войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
"Ситуация напоминает то, что происходило в конце Первой мировой войны. В сентябре-октябре германскому императору Вильгельму II стало ясно, что приходит конец", - сказал эксперт.
Моро пояснил: "Французская армия подготовила масштабное наступление 12 ноября. Что интересно, французские СМИ сейчас пишут о том, что российская армия продвигается лишь на полтора-два километра".
"Но в конце Первой мировой войны германская армия оккупировала Бельгию, Люксембург и часть Эльзаса, но они проиграли войну. Первым требованием от маршала Фоша был уход немецкой армии с оккупированных территорий, после чего должны были начаться переговоры", - провел историческую аналогию эксперт.
"Рано или поздно политики Украины поймут, что они проиграли и отдадут Запорожье, Херсон и может быть, даже больше. Мы недалеко от такого решения", - заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска" на сайте Украина.ру.
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