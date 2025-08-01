"Зомбирование или духовное возрождение": Багдасарян рассказал, какая мобилизация нужна России
Коллаж: ВС РФ, флаг России
Россия стоит перед стратегическим выбором модели мобилизации, от которого зависит будущее страны. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
"Есть несколько вариантов мобилизации", - объясняет эксперт. Первый — цифровой контроль: "Мобилизация цифровых алгоритмов... Мы не будем работать с его глубинным сознанием. Человек будет постольку-поскольку". Второй — украинский опыт: "Зомбирующая мобилизация... Его просто зомбируют. По такому принципу работают секты".
"Третье. Мобилизация по принципу духовного возрождения человека", - подчёркивает Багдасарян. - "Это то, на чём Россия всегда концентрировалась. Мы должны пойти именно по этому пути". Он поясняет суть этого подхода: "Это возвращение к старому ответу на вопрос о том, кто такой человек".
Политолог убеждён, что только традиционные ценности могут стать основой настоящей мобилизации: "Россия всегда жила запросом на большие смыслы".
Он предостерегает от заимствования западных моделей: "Если мы это сделаем, мы победим", - заключает эксперт, имея в виду путь духовного возрождения.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
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