https://ukraina.ru/20250801/zombirovanie-ili-dukhovnoe-vozrozhdenie-bagdasaryan-rasskazal-kakaya-mobilizatsiya-nuzhna-rossii-1066227874.html

"Зомбирование или духовное возрождение": Багдасарян рассказал, какая мобилизация нужна России

"Зомбирование или духовное возрождение": Багдасарян рассказал, какая мобилизация нужна России - 01.08.2025 Украина.ру

"Зомбирование или духовное возрождение": Багдасарян рассказал, какая мобилизация нужна России

Россия стоит перед стратегическим выбором модели мобилизации, от которого зависит будущее страны. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян

2025-08-01T05:30

2025-08-01T05:30

2025-08-01T05:30

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"Есть несколько вариантов мобилизации", - объясняет эксперт. Первый — цифровой контроль: "Мобилизация цифровых алгоритмов... Мы не будем работать с его глубинным сознанием. Человек будет постольку-поскольку". Второй — украинский опыт: "Зомбирующая мобилизация... Его просто зомбируют. По такому принципу работают секты"."Третье. Мобилизация по принципу духовного возрождения человека", - подчёркивает Багдасарян. - "Это то, на чём Россия всегда концентрировалась. Мы должны пойти именно по этому пути". Он поясняет суть этого подхода: "Это возвращение к старому ответу на вопрос о том, кто такой человек".Политолог убеждён, что только традиционные ценности могут стать основой настоящей мобилизации: "Россия всегда жила запросом на большие смыслы". Он предостерегает от заимствования западных моделей: "Если мы это сделаем, мы победим", - заключает эксперт, имея в виду путь духовного возрождения.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.О том, как функционировала система гражданской обороны в СССР в годы Великой Отечественной войны — в интервью "Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине.

https://ukraina.ru/20250728/k-rossii-s-lyubovyu-komu-adresovan-novyy-ultimatum-trampa-po-ukraine-1066068075.html

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