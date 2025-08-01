"Зомбирование или духовное возрождение": Багдасарян рассказал, какая мобилизация нужна России - 01.08.2025 Украина.ру
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"Зомбирование или духовное возрождение": Багдасарян рассказал, какая мобилизация нужна России
"Зомбирование или духовное возрождение": Багдасарян рассказал, какая мобилизация нужна России - 01.08.2025 Украина.ру
"Зомбирование или духовное возрождение": Багдасарян рассказал, какая мобилизация нужна России
Россия стоит перед стратегическим выбором модели мобилизации, от которого зависит будущее страны. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
2025-08-01T05:30
2025-08-01T05:30
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мобилизация
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новости россии
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"Есть несколько вариантов мобилизации", - объясняет эксперт. Первый — цифровой контроль: "Мобилизация цифровых алгоритмов... Мы не будем работать с его глубинным сознанием. Человек будет постольку-поскольку". Второй — украинский опыт: "Зомбирующая мобилизация... Его просто зомбируют. По такому принципу работают секты"."Третье. Мобилизация по принципу духовного возрождения человека", - подчёркивает Багдасарян. - "Это то, на чём Россия всегда концентрировалась. Мы должны пойти именно по этому пути". Он поясняет суть этого подхода: "Это возвращение к старому ответу на вопрос о том, кто такой человек".Политолог убеждён, что только традиционные ценности могут стать основой настоящей мобилизации: "Россия всегда жила запросом на большие смыслы". Он предостерегает от заимствования западных моделей: "Если мы это сделаем, мы победим", - заключает эксперт, имея в виду путь духовного возрождения.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.О том, как функционировала система гражданской обороны в СССР в годы Великой Отечественной войны — в интервью "Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине.
https://ukraina.ru/20250728/k-rossii-s-lyubovyu-komu-adresovan-novyy-ultimatum-trampa-po-ukraine-1066068075.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, ссср, украина, иосиф сталин, украина.ру, мобилизация, эксперты, аналитика, новости россии
Новости, Россия, СССР, Украина, Иосиф Сталин, Украина.ру, мобилизация, эксперты, Аналитика, новости России

"Зомбирование или духовное возрождение": Багдасарян рассказал, какая мобилизация нужна России

05:30 01.08.2025
 
Коллаж: ВС РФ, флаг России
Коллаж: ВС РФ, флаг России
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Россия стоит перед стратегическим выбором модели мобилизации, от которого зависит будущее страны. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доктор исторических наук, постоянный член Изборского клуба Вардан Багдасарян
"Есть несколько вариантов мобилизации", - объясняет эксперт. Первый — цифровой контроль: "Мобилизация цифровых алгоритмов... Мы не будем работать с его глубинным сознанием. Человек будет постольку-поскольку". Второй — украинский опыт: "Зомбирующая мобилизация... Его просто зомбируют. По такому принципу работают секты".
"Третье. Мобилизация по принципу духовного возрождения человека", - подчёркивает Багдасарян. - "Это то, на чём Россия всегда концентрировалась. Мы должны пойти именно по этому пути". Он поясняет суть этого подхода: "Это возвращение к старому ответу на вопрос о том, кто такой человек".
Политолог убеждён, что только традиционные ценности могут стать основой настоящей мобилизации: "Россия всегда жила запросом на большие смыслы".
Он предостерегает от заимствования западных моделей: "Если мы это сделаем, мы победим", - заключает эксперт, имея в виду путь духовного возрождения.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Вардан Багдасарян: России надо использовать методы Сталина для мобилизации и подготовке к войне с Европой" на сайте Украина.ру.
О том, как функционировала система гражданской обороны в СССР в годы Великой Отечественной войны — в интервью "Стоял на бруствере и расстреливал немцев". Александр Полищук о сложных шедеврах 1944 года на Украине.
- РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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