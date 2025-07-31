https://ukraina.ru/20250731/pod-radoy-miting-v-rade---demarsh-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1400-31-iyulya--1066219430.html

Под Радой митинг, в Раде - демарш, обстрелы и налёты. Главное на 14:00 31 июля

Под Радой митинг, в Раде - демарш, обстрелы и налёты. Главное на 14:00 31 июля - 31.07.2025 Украина.ру

Под Радой митинг, в Раде - демарш, обстрелы и налёты. Главное на 14:00 31 июля

Народные депутаты Украины поддержали законопроект о возвращении НАБУ и САП их независимости. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-07-31T14:00

2025-07-31T14:00

2025-07-31T14:01

эксклюзив

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владимир зеленский

анна скороход

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сап

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Верховная Рада 331 голосом народных депутатов в первом чтении и в целом приняла законопроект №13533, поданный Владимиром Зеленским и обозначенный им как неотложный.Перед голосованием глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что фракция провластной политсилы утром на заседании одобрила этот документ.До этого выступила и глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая эмоционально заявила, что не верит в то, что Европа прекратит поддержку Украины, если депутаты не проголосуют за законопроект №13533. В то же время, она заявила, что её политсила разработала собственный законопроект, который должен исправить ситуацию, осложнившуюся с лишением НАБУ и САП неподконтрольности украинской власти.Не обошлось и без демарша парламентариев из фракции партии власти. Так, о выходе из фракции "Слуги народа" заявил нардеп Дмитрий Костюк."Я выхожу из депутатской фракции "Слуга народа". Это моя реакция на наше голосование на прошлой неделе. Я вышел на Майдан в первую ночь "Революции достоинства". Это было как будто вчера. Я помню наши эмоции и это наши стремления. Всегда был за европейский выбор Украины. Прочь от Москвы! И именно "Революция достоинства" ценой жизней лучших наших соотечественников сделала этот цивилизационный выбор. Есть много вопросов к НАБУ и САП, но именно создание антикоррупционной инфраструктуры стало главным результатом "Революции достоинства"", – заявил Костюк.При этом он признался, что будет всё же голосовать за законопроект Зеленского.Его коллега из группы "За будущее" Анна Скороход заявила, что ей смешно наблюдать в зале Рады "большую борьбу, особенно со стороны тех, кто предоставил голоса за постыдные правки и проголосовал за этот (о лишении НАБУ и САП неподконтрольности власти – Ред.) постыдный законопроект"."Поэтому переобуться в воздухе и натянуть на себя одеяло – этому ещё нужно поучиться. Это мастерство, которое не пропьёшь", – заявила Скороход.Она заявила, что все народные депутаты "уже давно не субъектные, а объектные кнопки", которым "всё спускается", а те – поддерживают инициативы властей.Также Скороход обратила внимание на митинги в поддержку НАБУ и САП, отметив, что уверена: не все участники митингов понимают смысл этих мероприятий."Жаль, что люди не выходят на митинги против силовой мобилизации, за восстановление своих прав, за демобилизацию и возвращение своих родных домой", – отметила Скороход.Она назвала ряд законопроектов, которые так и не были подписаны, и которые касались внутренне перемещённых лиц, а также детей ограниченно годных к службе.При этом Скороход призвала к контролю над НАБУ и САП, отметив, что очень часто "у нас антикоррупционеры – такие же коррупционеры".Тем временем под стенами Рады шёл митинг. Несколько сотен митингующих собрались возле блокпоста перед Верховной Радой с требованием к народным депутатам – принять закон, который вернет независимость НАБУ и САП.Они держали в руках картонки с надписями: "Голосуй за 13533. Иначе вали в Ростов" (намёк на четвёртого президента Украины Виктора Януковича – Ред.), "Руки прочь от НАБУ и САП", "Голосуй "за адекватность", не повтори позор", "Разом нас багато – нас не на**ати" ("Вместе нас много – нас не на**ать (обмануть – Ред.)" – переделанный лозунг времён первого Майдана, т.наз. "Оранжевой революции" "Разом нас багато – нас не подолати" - "Вместе нас много, нас не одолеть" - Ред.).В итоге законопроект Зеленского по восстановлению независимости НАБУ и САП Рада поддержала 331 голосом нардепов."Члены Политбюро, проголосовавшие за Юрия Владимировича Андропова, могут опустить руки… и отойти от стенки…", – прокомментировал это голосование украинский историк и политолог Константин Бондаренко.Медиаэксперт Анатолий Шарий отметил, что украинская власть спасовала перед Западом."Наркоман (Зеленский – Ред.), наверное, стоит под Радой в кустах и подпишет прямо сейчас. Нагнули чучело по полной", – отметил Шарий.На голосование уже отреагировали в Офисе президента Украины."331 "за". Прекрасное голосование за законопроект президента о независимости НАБУ и САП. У нас прекрасное гражданское общество, прекрасная молодёжь, которую слышит наш президент Владимир Зеленский. Есть быстрый диалог власти и общества", – заявил глава ОП Андрей Ермак.Он поблагодарил депутатов за голосование и заявил, что "победители все, а в первую очередь – демократическая Украина".При этом ряд экспертов уверены: Ермак и его окружение в скором времени будут фигурантами новых расследований САП и НАБУ.Обстрелы и налётыУтром 31 июля Минобороны РФ рассказало об атаках украинских беспилотников."C 23:20 30.07 до 04:00 по московскому времени 31.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 11 – над территорией Волгоградской области, 7 – над территорией Республики Крым, 5 – над территорией Воронежской области, 5 – над территорией Белгородской области, 2 – над территорией Тамбовской области, 2 – над территорией Ростовской области", – отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.По информации агентства "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили 40 снарядов по территории этого региона России."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 40 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Великая Лепетиха — 5; Князе-Григоровка — 6; Днепряны — 5; Алёшки — 6; Новая Каховка — 4; Каховка — 3; Старая Маячка — 5; Малая Лепетиха — 6", – указывалось в публикации канала.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 29 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алешки, Новая Каховка, Малая Лепетиха, Каховка, Днепряны, Новая Каховка и Старая Маячка.Данные по разрушениям и пострадавшим уточняются.Утром 31 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбиты 5 беспилотников самолётного типа. Последствий нет", – указывалось в сводке.В Белгородском районе по посёлку Октябрьский, сёлам Нечаевка, Никольское и Ясные Зори совершены атаки 7 беспилотников, 4 из которых сбиты и подавлены."Ранены три мирных жителя. В районе села Никольское ранения получил мужчина, он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Ещё один мужчина получил ранения сегодня утром в посёлке Октябрьский при атаке беспилотника на коммерческий объект. В Октябрьской РБ ему оказана вся необходимая помощь, лечение продолжит амбулаторно. Также сейчас в районную больницу обратился второй пострадавший после атаки в посёлке Октябрьский. Врачи оказывают мужчине с баротравмой необходимую помощь", – писал Гладков.За прошедший день в селе Никольское повреждены 2 легковых автомобиля. В селе Ясные Зори в результате подрыва на суббоеприпасе повреждён трактор. Сегодня утром в посёлке Октябрьский от ударов двух FPV-дронов повреждены коммерческий объект и частный дом.В Борисовском районе сёла Берёзовка, Байцуры и Грузское атакованы по одному беспилотнику. В селе Берёзовка повреждён социальный объект, в селе Байцуры — частный дом.В Валуйском муниципальном округе посёлок Уразово, сёла Борки, Двулучное, Соболевка, а также хутора Бабка и Леоновка атакованы 24 беспилотниками, 4 из которых сбиты и подавлены. В результате атак беспилотников в селе Двулучное и в хуторе Бабка повреждены по одному частному дому, в посёлке Уразово — 3 частных дома, 4 легковых автомобиля и коммерческий объект, в хуторе Леоновка — социальный объект, в селе Соболевка — грузовой и легковой автомобили, а также здание сельхозпредприятия, в селе Борки — частный дом, легковой автомобиль и социальный объект. Сегодня рано утром вследствие атак дронов в посёлке Уразово и в хуторе Бабка повреждены по одному частному дому."Над Вейделевским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. Без последствий", – отмечалось в сводке.В Волоконовском районе хутора Екатериновка, Зелёный Клин и Шаховка атакованы по одному беспилотнику. В хуторах Зелёный Клин и Шаховка повреждены линии электропередачи — временно без света остаётся часть хутора Шаховка.В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено и Новостроевка-Вторая выпущено 11 боеприпасов в ходе 2 обстрелов и совершены атаки 3 беспилотников."Сегодня утром в Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, пострадавший в селе Дунайка 29 июля. Ему диагностированы минно-взрывная травма и баротравма. Госпитализация не потребовалась, лечение будет проходить амбулаторно", – рассказал губернатор.В Краснояружском районе посёлки Красная Яруга и Отрадовский, сёла Вязовое, Графовка, Демидовка, Репяховка, Староселье и Теребрено подверглись 4 обстрелам, в ходе которых выпущено 10 боеприпасов, и атакам 16 БПЛА, 3 из которых сбиты. От ударов FPV-дронов в посёлке Отрадовский повреждён грузовой автомобиль, в посёлке Красная Яруга — легковой автомобиль и частный дом.Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Последствий нет.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Вознесеновка, Маломихайловка, Муром, Новая Таволжанка и Ржевка подверглись 3 обстрелам с применением 7 боеприпасов и атакам 13 беспилотников, 12 из которых сбиты и подавлены."После обстрела города Шебекино в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями плеча и ноги. Вся необходимая помощь оказана, пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение. В результате обстрела в городе повреждены 6 частных домовладений и 3 автомобиля", – писал Гладков.В районе автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка работающий в поле трактор подорвался на суббоеприпасе — транспортное средство повреждено. В селе Новая Таволжанка после двух обстрелов повреждены частный дом и надворная постройка. Вследствие детонации беспилотника в Шебекино на территории одного из предприятий повреждено административное здание.Позднее, в 10:44 Гладков сообщил о новой атаке."Движущийся в районе села Архангельское Шебекинского округа легковой автомобиль атакован дроном ВСУ. Ранен мирный житель. Мужчину с баротравмой и осколочными ранениями головы, предплечья и рук глава поселения доставил в Шебекинскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь. Транспортное средство уничтожено огнём", — написал Гладков.В 13:21 губернатор заявил о новой атаке на мирных жителей."В посёлке Красная Яруга в результате атаки дрона ранен мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями лица и грудной клетки в областную клиническую больницу", — рассказал Гладков.От удара дрона загорелся коммерческий объект — пожарными расчётами, бойцами спецподразделения "Орлан" и добровольной пожарной дружиной огонь ликвидирован.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Подробнее о ситуации с законопроектом о НАБУ и САП – в статье Павла Котова "День независимости НАБУ от Зеленского".

https://ukraina.ru/20250731/chasov-yar-osvobozhdn-tramp-oskorblyaet-i-grozit-emu-napominayut-o-mrtvoy-ruke-glavnoe-na-utro-31-iyulya-1066202941.html

https://ukraina.ru/20250730/ukraina-priznaet-ubiystvennoe-polozhenie-vsu-zapad-otkryto-otkazyvaetsya-ot-zelenskogo-itogi-30-iyulya--1066176192.html

https://ukraina.ru/20250730/shansy-na-ostanovku-konflikta-provaly-vsu-izvestnye-nabu-tayny-glavnoe-na-ukraine-na-1300-30-iyulya-1066154856.html

https://ukraina.ru/20250730/posledstviya-ot-sanktsiy-dlya-ssha-provaly-vsu-signal-o-zamene-zelenskogo-glavnoe-na-utro-30-iyulya-1066142276.html

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эксклюзив, хроники, владимир зеленский, анна скороход, вячеслав гладков, украина, россия, рада, сап, набу