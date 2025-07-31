https://ukraina.ru/20250731/kakuyu-avantyuru-seychas-gotovyat-vsu-i-chto-nachntsya-esli-rossiya-bystro-zaymt-pokrovsk--zimovskiy-1066234718.html

Какую авантюру сейчас готовят ВСУ и что начнётся, если Россия быстро займёт Покровск — Зимовский

Какую авантюру сейчас готовят ВСУ и что начнётся, если Россия быстро займёт Покровск — Зимовский - 31.07.2025 Украина.ру

Какую авантюру сейчас готовят ВСУ и что начнётся, если Россия быстро займёт Покровск — Зимовский

Военный эксперт, медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру рассказал, куда дальше будет Украина.ру, 31.07.2025

2025-07-31T16:47

2025-07-31T16:47

2025-07-31T16:47

видео

россия

украина

балтийское море

нато

вооруженные силы украины

всу

потери всу

разгром всу

наступление вс рф

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Военный эксперт, медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру рассказал, куда дальше будет двигаться армия России, объяснил, почему на фронте человек ценнее дронов, а также сообщил, какую военную авантюру можно ждать от ВСУ. Кроме того, эксперт рассказал, какую важнейшую задачу выполняет Россия в Балтийском море и какую роль будет играть Белоруссия в гипотетическом конфликте с НАТО. 00:31 – Обстановка на восточном фронте, "пожарные" команды и пополнение в рядах ВСУ; 07:32 – Уличные бои и навыки военнослужащих Украины; 09:16 – Репетиция работы ВС РФ с городами-миллионниками в Красноармейске (Покровске); 10:36 – Действия армии России после освобождения Красноармейска;11:55 – Движение на Запорожском и Сумском направлениях; 14:32 – Вероятность новой авантюры ВСУ; 19:50 – Ситуация с дронами у России и Украины; 27:47 – Сколько людей воюет с обеих сторон конфликта на Украине? 29:54 – Ситуация в Балтийском море и в Калининграде; *В материале упоминается батальон "Азов" признанный террористической организацией и запрещённый в РФ ТГ-канал Зимовского: https://t.me/zimovskyAL

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калининград

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