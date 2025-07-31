Какую авантюру сейчас готовят ВСУ и что начнётся, если Россия быстро займёт Покровск — Зимовский - 31.07.2025 Украина.ру
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Какую авантюру сейчас готовят ВСУ и что начнётся, если Россия быстро займёт Покровск — Зимовский
Какую авантюру сейчас готовят ВСУ и что начнётся, если Россия быстро займёт Покровск — Зимовский - 31.07.2025 Украина.ру
Какую авантюру сейчас готовят ВСУ и что начнётся, если Россия быстро займёт Покровск — Зимовский
Военный эксперт, медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру рассказал, куда дальше будет Украина.ру, 31.07.2025
2025-07-31T16:47
2025-07-31T16:47
видео
россия
украина
балтийское море
нато
вооруженные силы украины
всу
потери всу
разгром всу
наступление вс рф
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Военный эксперт, медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру рассказал, куда дальше будет двигаться армия России, объяснил, почему на фронте человек ценнее дронов, а также сообщил, какую военную авантюру можно ждать от ВСУ. Кроме того, эксперт рассказал, какую важнейшую задачу выполняет Россия в Балтийском море и какую роль будет играть Белоруссия в гипотетическом конфликте с НАТО. 00:31 – Обстановка на восточном фронте, "пожарные" команды и пополнение в рядах ВСУ; 07:32 – Уличные бои и навыки военнослужащих Украины; 09:16 – Репетиция работы ВС РФ с городами-миллионниками в Красноармейске (Покровске); 10:36 – Действия армии России после освобождения Красноармейска;11:55 – Движение на Запорожском и Сумском направлениях; 14:32 – Вероятность новой авантюры ВСУ; 19:50 – Ситуация с дронами у России и Украины; 27:47 – Сколько людей воюет с обеих сторон конфликта на Украине? 29:54 – Ситуация в Балтийском море и в Калининграде; *В материале упоминается батальон "Азов" признанный террористической организацией и запрещённый в РФ ТГ-канал Зимовского: https://t.me/zimovskyAL
россия
украина
балтийское море
покровск/красноармейск
сумская область
калининград
белоруссия
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видео, россия, украина, балтийское море, нато, вооруженные силы украины, всу, потери всу, разгром всу, наступление вс рф, наступление россии, покровск/красноармейск, сумская область, сво, прогнозы сво, военный эксперт, дроны, калининград, белоруссия, союзное государство, видео
Видео, Россия, Украина, Балтийское море, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, наступление ВС РФ, наступление России, Покровск/Красноармейск, Сумская область, СВО, прогнозы СВО, военный эксперт, дроны, Калининград, Белоруссия, Союзное государство

Какую авантюру сейчас готовят ВСУ и что начнётся, если Россия быстро займёт Покровск — Зимовский

16:47 31.07.2025
 
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Военный эксперт, медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру рассказал, куда дальше будет двигаться армия России, объяснил, почему на фронте человек ценнее дронов, а также сообщил, какую военную авантюру можно ждать от ВСУ.
Кроме того, эксперт рассказал, какую важнейшую задачу выполняет Россия в Балтийском море и какую роль будет играть Белоруссия в гипотетическом конфликте с НАТО.
00:31 – Обстановка на восточном фронте, "пожарные" команды и пополнение в рядах ВСУ;
07:32 – Уличные бои и навыки военнослужащих Украины;
09:16 – Репетиция работы ВС РФ с городами-миллионниками в Красноармейске (Покровске);
10:36 – Действия армии России после освобождения Красноармейска;
11:55 – Движение на Запорожском и Сумском направлениях;
14:32 – Вероятность новой авантюры ВСУ;
19:50 – Ситуация с дронами у России и Украины;
27:47 – Сколько людей воюет с обеих сторон конфликта на Украине?
29:54 – Ситуация в Балтийском море и в Калининграде;
*В материале упоминается батальон "Азов" признанный террористической организацией и запрещённый в РФ
ТГ-канал Зимовского: https://t.me/zimovskyAL
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