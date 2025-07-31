https://ukraina.ru/20250731/kakuyu-avantyuru-seychas-gotovyat-vsu-i-chto-nachntsya-esli-rossiya-bystro-zaymt-pokrovsk--zimovskiy-1066234718.html
Какую авантюру сейчас готовят ВСУ и что начнётся, если Россия быстро займёт Покровск — Зимовский
Какую авантюру сейчас готовят ВСУ и что начнётся, если Россия быстро займёт Покровск — Зимовский - 31.07.2025 Украина.ру
Какую авантюру сейчас готовят ВСУ и что начнётся, если Россия быстро займёт Покровск — Зимовский
Военный эксперт, медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру рассказал, куда дальше будет Украина.ру, 31.07.2025
2025-07-31T16:47
2025-07-31T16:47
2025-07-31T16:47
видео
россия
украина
балтийское море
нато
вооруженные силы украины
всу
потери всу
разгром всу
наступление вс рф
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Военный эксперт, медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру рассказал, куда дальше будет двигаться армия России, объяснил, почему на фронте человек ценнее дронов, а также сообщил, какую военную авантюру можно ждать от ВСУ. Кроме того, эксперт рассказал, какую важнейшую задачу выполняет Россия в Балтийском море и какую роль будет играть Белоруссия в гипотетическом конфликте с НАТО. 00:31 – Обстановка на восточном фронте, "пожарные" команды и пополнение в рядах ВСУ; 07:32 – Уличные бои и навыки военнослужащих Украины; 09:16 – Репетиция работы ВС РФ с городами-миллионниками в Красноармейске (Покровске); 10:36 – Действия армии России после освобождения Красноармейска;11:55 – Движение на Запорожском и Сумском направлениях; 14:32 – Вероятность новой авантюры ВСУ; 19:50 – Ситуация с дронами у России и Украины; 27:47 – Сколько людей воюет с обеих сторон конфликта на Украине? 29:54 – Ситуация в Балтийском море и в Калининграде; *В материале упоминается батальон "Азов" признанный террористической организацией и запрещённый в РФ ТГ-канал Зимовского: https://t.me/zimovskyAL
россия
украина
балтийское море
покровск/красноармейск
сумская область
калининград
белоруссия
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Россия, Украина, Балтийское море, НАТО, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, наступление ВС РФ, наступление России, Покровск/Красноармейск, Сумская область, СВО, прогнозы СВО, военный эксперт, дроны, Калининград, Белоруссия, Союзное государство
Военный эксперт, медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский в эфире Украина.ру рассказал, куда дальше будет двигаться армия России, объяснил, почему на фронте человек ценнее дронов, а также сообщил, какую военную авантюру можно ждать от ВСУ.
Кроме того, эксперт рассказал, какую важнейшую задачу выполняет Россия в Балтийском море и какую роль будет играть Белоруссия в гипотетическом конфликте с НАТО.
00:31 – Обстановка на восточном фронте, "пожарные" команды и пополнение в рядах ВСУ;
07:32 – Уличные бои и навыки военнослужащих Украины;
09:16 – Репетиция работы ВС РФ с городами-миллионниками в Красноармейске (Покровске);
10:36 – Действия армии России после освобождения Красноармейска;
11:55 – Движение на Запорожском и Сумском направлениях;
14:32 – Вероятность новой авантюры ВСУ;
19:50 – Ситуация с дронами у России и Украины;
27:47 – Сколько людей воюет с обеих сторон конфликта на Украине?
29:54 – Ситуация в Балтийском море и в Калининграде;
*В материале упоминается батальон "Азов" признанный террористической организацией и запрещённый в РФ
ТГ-канал Зимовского: https://t.me/zimovskyAL