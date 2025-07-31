https://ukraina.ru/20250731/gerani-vsegda-vozvraschayutsya-vozdushnaya-trevoga-vnov-obyavlena-v-kieve-i-6-oblastyakh-ukrainy-1066192426.html

"Герани" всегда возвращаются: воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и 6 областях Украины

"Герани" всегда возвращаются: воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и 6 областях Украины - 31.07.2025 Украина.ру

"Герани" всегда возвращаются: воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и 6 областях Украины

О новой волне российских ударов по целям на территории Украины ранним утром 31 июля предупреждает министерство цифровой трансформации киевского режима

2025-07-31T04:52

2025-07-31T04:52

2025-07-31T04:56

украина.ру

новости

украина

киев

киевская область

кировоградская область

полтавская область

сумская область

черниговская область

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059962940_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1bf599a54b89fec991df6c9add2a296e.jpg.webp

Воздушная тревога объявлена в самом Киеве, а также в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты ведомства.Как следует из сообщений ресурса, тревога в Киеве и указанных областях объявлялась в период с 3:23 мск по 4:32 мск.В течение ночи ВС РФ уже наносили удары при помощи БПЛА "Герань" по Киевской области и Киеву. Отмечаются прилёты по аэропорту Жуляны под Киевом, целям в Броварах и Бучанском районе, в Белой Церкви и Василькове. В самой столице сообщается о "десятках прилётов" и мощных пожарах. В числе поражённых целей упоминается цех по сборке БПЛА в Киевском политехническом институте.Несколько раз "Герани" били по Павлограду в Днепропетровской области. В результате ударов повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к сбоям в движении поездов.Неоднократно гремели взрывы в Житомирской, Ровенской, Черниговской и Николаевской областях, информация по другим регионам ещё уточняется."Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250731/diametralno-protivopolozhnye-pozitsii-ischenko-o-tom-pochemu-peregovory-s-ukrainoy-zashli-v-tupik-1066173166.html

украина

киев

киевская область

кировоградская область

полтавская область

сумская область

черниговская область

харьковская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, новости, украина, киев, киевская область, кировоградская область, полтавская область, сумская область, черниговская область, харьковская область, вс рф, бпла, герань, сво