"Герани" всегда возвращаются: воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и 6 областях Украины - 31.07.2025 Украина.ру
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"Герани" всегда возвращаются: воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и 6 областях Украины
"Герани" всегда возвращаются: воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и 6 областях Украины - 31.07.2025 Украина.ру
"Герани" всегда возвращаются: воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и 6 областях Украины
О новой волне российских ударов по целям на территории Украины ранним утром 31 июля предупреждает министерство цифровой трансформации киевского режима
2025-07-31T04:52
2025-07-31T04:56
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Воздушная тревога объявлена в самом Киеве, а также в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты ведомства.Как следует из сообщений ресурса, тревога в Киеве и указанных областях объявлялась в период с 3:23 мск по 4:32 мск.В течение ночи ВС РФ уже наносили удары при помощи БПЛА "Герань" по Киевской области и Киеву. Отмечаются прилёты по аэропорту Жуляны под Киевом, целям в Броварах и Бучанском районе, в Белой Церкви и Василькове. В самой столице сообщается о "десятках прилётов" и мощных пожарах. В числе поражённых целей упоминается цех по сборке БПЛА в Киевском политехническом институте.Несколько раз "Герани" били по Павлограду в Днепропетровской области. В результате ударов повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к сбоям в движении поездов.Неоднократно гремели взрывы в Житомирской, Ровенской, Черниговской и Николаевской областях, информация по другим регионам ещё уточняется."Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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"Герани" всегда возвращаются: воздушная тревога вновь объявлена в Киеве и 6 областях Украины

04:52 31.07.2025 (обновлено: 04:56 31.07.2025)
 
© Фото : соцсети
- РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : соцсети
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О новой волне российских ударов по целям на территории Украины ранним утром 31 июля предупреждает министерство цифровой трансформации киевского режима
Воздушная тревога объявлена в самом Киеве, а также в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты ведомства.
Как следует из сообщений ресурса, тревога в Киеве и указанных областях объявлялась в период с 3:23 мск по 4:32 мск.
В течение ночи ВС РФ уже наносили удары при помощи БПЛА "Герань" по Киевской области и Киеву. Отмечаются прилёты по аэропорту Жуляны под Киевом, целям в Броварах и Бучанском районе, в Белой Церкви и Василькове. В самой столице сообщается о "десятках прилётов" и мощных пожарах. В числе поражённых целей упоминается цех по сборке БПЛА в Киевском политехническом институте.
Несколько раз "Герани" били по Павлограду в Днепропетровской области. В результате ударов повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к сбоям в движении поездов.
Неоднократно гремели взрывы в Житомирской, Ровенской, Черниговской и Николаевской областях, информация по другим регионам ещё уточняется.
"Герань-2" — российский беспилотник-камикадзе с треугольным крылом без хвостового оперения. Длина составляет около 3 метров, ширина - более 2 метров. Способен нести боевую часть весом 50 килограммов. Скорость полета составляет 150-170 км/ч, дальность - до двух тысяч километров, высота - около 7500 метров. Беспилотник постоянно модернизируют. Впервые о применении дронов семейства "Герань" стало известно осенью 2022 года.
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