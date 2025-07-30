https://ukraina.ru/20250730/sanktsii-v-otnoshenii-rossiyskoy-nefti-nachnut-kusatsya-zayavil-kellog-1066150950.html

Санкции в отношении российской нефти "начнут кусаться", заявил Келлог

Санкции в отношении российской нефти "начнут кусаться", заявил Келлог - 30.07.2025 Украина.ру

Санкции в отношении российской нефти "начнут кусаться", заявил Келлог

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести санкции против России в отношении экспорта нефти. Новые санкции "начнут кусаться", об этом заявил генерал-лейтенант армии США в отставке Кит Келлог в интервью Newsmax

2025-07-30T11:37

2025-07-30T11:37

2025-07-30T11:37

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Дональд Трамп принял о сокращении срока на завершение конфликта России и Украины до "10 или 12 дней". В случае невыполнения условия, Россию ожидают новые санкции, они коснутся экспорта нефти. После введения новых санкций цены на российскую нефть "начнут кусаться". Об этом заявил специальный посланник Трампа в России и на Украине Кит Келлог в интервью Newsmax."Мы действительно не сильно повлияли на экономическую составляющую нефти. Это бензиновое государство. Они экспортируют около 7 миллионов баррелей нефти в день, и большая ее часть проходит через то, что мы называем теневым флотом", - сказал Келлог в интервью The Record With Greta Van Susteren.По словам Келлога, доходы от продажи нефти используются для финансирования СВО и "выплат этих огромных премий солдатам".Трамп пообещал ввести 100% тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными госпошлинами в отношении стран, которые покупают российскую нефть. В частности, это Индия и Китай.Правительство России приняло к сведению заявление Трампа. СВО продолжается, но Россия по-прежнему привержена мирному процессу, направленному на урегулирование конфликта на Украине и обеспечение интересов страны. Такое заявление сделал Дмитрий Песков в ответ на угрозы введения новых санкций.

https://ukraina.ru/20250714/zachem-tramp-prislal-kelloga-na-ukrainu-1065239014.html

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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, кит келлог