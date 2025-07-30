Санкции в отношении российской нефти "начнут кусаться", заявил Келлог - 30.07.2025 Украина.ру
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Санкции в отношении российской нефти "начнут кусаться", заявил Келлог
Санкции в отношении российской нефти "начнут кусаться", заявил Келлог - 30.07.2025 Украина.ру
Санкции в отношении российской нефти "начнут кусаться", заявил Келлог
Президент США Дональд Трамп пообещал ввести санкции против России в отношении экспорта нефти. Новые санкции "начнут кусаться", об этом заявил генерал-лейтенант армии США в отставке Кит Келлог в интервью Newsmax
2025-07-30T11:37
2025-07-30T11:37
новости
россия
украина
сша
дональд трамп
дмитрий песков
кит келлог
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Дональд Трамп принял о сокращении срока на завершение конфликта России и Украины до "10 или 12 дней". В случае невыполнения условия, Россию ожидают новые санкции, они коснутся экспорта нефти. После введения новых санкций цены на российскую нефть "начнут кусаться". Об этом заявил специальный посланник Трампа в России и на Украине Кит Келлог в интервью Newsmax."Мы действительно не сильно повлияли на экономическую составляющую нефти. Это бензиновое государство. Они экспортируют около 7 миллионов баррелей нефти в день, и большая ее часть проходит через то, что мы называем теневым флотом", - сказал Келлог в интервью The Record With Greta Van Susteren.По словам Келлога, доходы от продажи нефти используются для финансирования СВО и "выплат этих огромных премий солдатам".Трамп пообещал ввести 100% тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными госпошлинами в отношении стран, которые покупают российскую нефть. В частности, это Индия и Китай.Правительство России приняло к сведению заявление Трампа. СВО продолжается, но Россия по-прежнему привержена мирному процессу, направленному на урегулирование конфликта на Украине и обеспечение интересов страны. Такое заявление сделал Дмитрий Песков в ответ на угрозы введения новых санкций.
https://ukraina.ru/20250714/zachem-tramp-prislal-kelloga-na-ukrainu-1065239014.html
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новости, россия, украина, сша, дональд трамп, дмитрий песков, кит келлог
Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Кит Келлог

Санкции в отношении российской нефти "начнут кусаться", заявил Келлог

11:37 30.07.2025
 
© Фото : Siavosh Hosseini / SOPA Images
- РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Siavosh Hosseini / SOPA Images
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Президент США Дональд Трамп пообещал ввести санкции против России в отношении экспорта нефти. Новые санкции "начнут кусаться", об этом заявил генерал-лейтенант армии США в отставке Кит Келлог в интервью Newsmax
Дональд Трамп принял о сокращении срока на завершение конфликта России и Украины до "10 или 12 дней". В случае невыполнения условия, Россию ожидают новые санкции, они коснутся экспорта нефти.
После введения новых санкций цены на российскую нефть "начнут кусаться". Об этом заявил специальный посланник Трампа в России и на Украине Кит Келлог в интервью Newsmax.
"Мы действительно не сильно повлияли на экономическую составляющую нефти. Это бензиновое государство. Они экспортируют около 7 миллионов баррелей нефти в день, и большая ее часть проходит через то, что мы называем теневым флотом", - сказал Келлог в интервью The Record With Greta Van Susteren.
По словам Келлога, доходы от продажи нефти используются для финансирования СВО и "выплат этих огромных премий солдатам".
Трамп пообещал ввести 100% тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными госпошлинами в отношении стран, которые покупают российскую нефть. В частности, это Индия и Китай.
Правительство России приняло к сведению заявление Трампа. СВО продолжается, но Россия по-прежнему привержена мирному процессу, направленному на урегулирование конфликта на Украине и обеспечение интересов страны. Такое заявление сделал Дмитрий Песков в ответ на угрозы введения новых санкций.
- РИА Новости, 1920, 14.07.2025
14 июля, 21:50
Зачем Трамп прислал Келлога на УкраинуСпецпредставитель Трампа Кит Келлог прибыл в Киев. Его встретил на вокзале лично Ермак, и долго беседовал с американским гостем на перроне.
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