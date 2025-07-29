https://ukraina.ru/20250729/ursula-fon-der-lyayen-unizheniya-v-golf-klube-chudesa-diplomatii-es-i-chto-eto-vs-znachit-1066100185.html

Урсула фон дер Ляйен: унижения в гольф-клубе, чудеса "дипломатии" ЕС и что это всё значит

Урсула фон дер Ляйен: унижения в гольф-клубе, чудеса "дипломатии" ЕС и что это всё значит - 29.07.2025 Украина.ру

Урсула фон дер Ляйен: унижения в гольф-клубе, чудеса "дипломатии" ЕС и что это всё значит

Руководящая "тройка" Евросоюза продемонстрировала за последние несколько дней "чудеса дипломатии".

2025-07-29T12:42

2025-07-29T12:42

2025-07-29T12:42

эксклюзив

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

сша

европа

кир стармер

эммануэль макрон

ес

нато

впк

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Первый раз - во время абсолютно позорного визита в Китай, который остался не очень замеченным на фоне последней "дипломатической победы".И это был второй раз - во время встречи с Трампом в его гольф клубе на территории Шотландии, где "лидеры Европы" вытерпели все свалившиеся на их головы унижения и подписали совершенно невероятную "сделку" с Трампом."Сделка" УрсулыПообещали покупать энергоносителей на 250 млрд долларов в год. Инвестировать в США 600 млрд ЕЩЁ, дополнительно. Отказаться от российской нефти и газа. Торговать с тарифами +15 процентов к цене товаров из ЕС.Волна скандала началась сразу. Против "сделки", подписанной Урсулой фон дер Ляйен, поднимают голоса политики ЕС, в том числе члены её родной партии.Пока что страны ЕС заявляют, что не готовы инвестировать 600 миллиардов в экономику США. И это буквально через несколько часов после унижений Урсулы!Но кроме того, что "сделка" крайне невыгодна ЕС, она еще и невыполнима."Рейтерс" пишет коротко:"Это бред. ЕС импортирует из США всех энергоносителей на сумму 64,5 миллиарда долларов в год, то есть 26 процентов от заявленной суммы."Но дело выглядит ещё более странно:"Суммарная стоимость экспорта США всех 3 видов энергоносителей за 2024 год дает 165,8 миллиардов долларов. Это означает что даже если бы ЕС купил весь объем, он все равно не достиг бы 250 миллиардов".Вопрос: зачем они это сделали?Но прежде чем разбираться с невероятной "сделкой ЕС-США", сначала - про эпический провал визита в Китай.Это было дипломатическое событие, сопоставимое, наверное, только со знаменитой сценой в Овальном кабинете, которую устроил некто Зеленский президенту Трампу. Или наоборот, Трамп Зеленскому, что, в принципе, не так уж и важно.Такого позорного и молниеносного изгнания не видывал ни один дипломат в Китае.Саммит, которого не былоВначале Урсула, Кая Каллас и примкнувший к ним Антониу Кошта отправились в Китай.Но "потужный" саммит, в котором со стороны Китая участвовал Си Цзин Пин, полностью провалился.Саммит завершился досрочно. Длился менее одного дня. Представительная делегация правителей ЕС прилетала напрасно.По данным австралийского издания "The Diplomat", "сближения позиций не произошло.""Рейтерс" сообщили, что переговоры были очень напряжёнными. Особенно по вопросам экономического сотрудничества и Украины.Но итог - пшик.Не было подписано ни одного соглашения!А всё потому, что ЕС пытался говорить с Китаем с позиции силы.Ультиматум УрсулыТо ли из-за недомыслия и избыточного чувства собственной важности. То ли для того, чтобы усилить разногласия между Китаем и ЕС (другую цель всего происходящего трудно найти). Но Урсула заранее выкатила Китаю публичный ультиматум.И вот что там было сказано (приказано?) Китаю:1. Осудить действия России2. Ограничить сотрудничество с Россией.3. Открыть свой рынок для товаров и услуг ЕС полностью.4. Ограничить господдержку производителей из Китая.5. Прекратить исследование в сферах, где Китай имеет преимущество.6. Вернуть на мировые рынки редкоземельные материалы и в дальнейшем поставлять их открыто и бесперебойно.Честно говоря, возникает мысль: возможно, это фейк? Троллинг? Насмешка?Неужели они на самом деле думают, что по прежнему есть "сильный Запад", который противостоит "варварам", и их надо только хорошенько припугнуть.Но времена "опиумных войн" остались в прошлом.А на запад Китай сам смотрит как на варваров, причём все многие тысячи лет своей истории.И в принципе, итог визита "руководящей тройки" в Китай говорит сам за себя. И подтверждает, конечно, что этот гомерический по глупости и наглости ультиматум - это именно то, что "предъявили" представители капиталистического запада товарищу Си.Поэтому им была устроена вежливая, холодная, дипломатическая порка на самом высшем уровне.Они не получили ничего.Надо отметить, что делегация европейских бизнесменов осталась в Китае и продолжила переговариваться. Уже каждый сам за себя.Улетели только Урсула, Кая и Антониу.Им указали их место показательно, демонстративно, с явным пренебрежением.С этим может сравниться только прощание товарища Си с Энтони Блинкеном, в бытность того госсекретарем США. Помахивая рукой улыбающемуся с трапа самолёта Блинкену, Си Цзин Пин задал достаточно громко вопрос своим подчинённым: "когда он уже наконец улетит?"Зато встреча с Трампом прошла как по маслу. Гинеколог (дер Лйнен по основоной профессии - Ред.) сразу согласилась на всё.Встреча происходила в Шотландии, в новом гольф клубе Трампа.Унижения в гольф клубеВ гольф клубе Трамп вообще разошёлся по полной программе. Он вначале "принагнул" Урсулу. А потом, со свойственной ему бесцеремонностью, немного поунижал премьера Стармера.Приятно было посмотреть, как крутится ставленник глобалистов и руководитель всех английских разведок (они подчиняются министерствам внутренних дел, иностранных дел и обороны, а министры - премьеру). Как уж на сковородке! Причем подобострастный, улыбчивый и заискивающий уж.Трамп обругал мэра Лондона в присутствии Стармера, назвав его "грязной персоной". Стармер только пискнул.Состоялся такой диалог Трампа с журналистами:- Вы заедете в Лондон?- Да, хотя я не фанат вашего мэра.- Почему?- Думаю, он ужасно справляется со своими обязанностями. Мэр Лондона. Скверный человек.- Он вообще-то мой друг, - пискнул с улыбкой Стармер.- Я считаю, что он ужасен на своём посту. Но в Лондон я заеду.Чем не угодил Садик?Интересно, чем не угодил Трампу Садик Хан, этнический пакистанец, который уже трижды избирается мэром Лондона (а до этого два срока мэром Лондона был хорошо всем известный Борис Джонсон)?Садик Хан защищает мусульман-иммигрантов, которых хочет выдворить из США Трамп. В прошлый приезд Трампа в Лондон его встретили толпы протестующих мусульман, которые несли огромную надувную куклу Дональда (в карикатурном виде, естественно). Разрешение на это действо им дал лично мэр Садик.Но в любом случае, где это видано, чтобы президент другой страны приезжал рассказывать местному премьеру, что мэр столицы - "скверная персона"? Тем более действительно демократически избранный уже на третий срок.Трампы - МаклаудыНе говоря уже о том, что встреча с величайшим правителем Европы, великой Урсулой фон дер Ляйен произошла не на территории ЕС, и даже не на территории, которая принадлежит правительству Англии, а в частном гольф клубе президента США.Трамп ещё и назвал свой новый клуб фамилией семьи своей мамы "Курс Маклауда ". До замужества его маму звали Мэри Энн Маклауд. Она шотландка и по рождению, родилась в 1912 году на острове Льюис. В 18 лет уехала в США и через 6 лет вышла замуж за сына немецких иммигрантов Фреда Трампа.Так что Трамп - сам потомок иммигрантов, что ему часто и припоминают. Маму свою он очень любит, её портрет висит сейчас над его столом в Овальном кабинете. Часто говорит и о своей любви к Шотландии (но пока вроде бы не собирается аннексировать, как Гренландию).И туда же, в Шотландию, прибыл и подобострастный премьер Стармер.Руководители Европы оказались у себя же, в Европе и в Англии, как бы в гостях у Трампа.И получили порцию унижений.Кто стоит за "системными" политикамиОднако же европейцы всё терпят, демонстрируют подобострастие, а Урсула - та вообще боялась дышать в присутствии Трампа.Есть хорошее русское выражение "как аршин проглотил". Вот примерно так сидела на краешке стула с прямой спиной, как ученица балетного класса, всесильная властительница ЕС.Почему же и зачем они все это терпят?Урсулу так вообще впервые допустили к телу великого, солнцеликого Дональда. Но разумеется, дело не в личных отношениях.Трамп может любить или не любить Урсулу, но он вполне может с ней лояльно общаться. Общается же он с Зеленским, который многократно его предал, еще на предыдущем сроке Трампа.Трамп конечно же, прекрасно понимает, что и Урсула, и Зеленский - ставленники влиятельнейших групп. И Макрон, и Стармер. И Мерц, и Мелони. Нет политика в Европе, который был бы не "ставленником".Сейчас для обозначения политика, который является личностью сам по себе, употребляют слово "несистемный". Так вот несистемных в Европе нет абсолютно.Птенцы "инкубаторов"Там жесткий отбор. Там происходит выращивание в "инкубаторе", как в случае с Макроном.Или пропихивают через прекрасно отработанную до мелочей политтехнологии систему "демократических выборов" хорошо проверенных менеджеров "Блэк рок" - это Мерц.Или это "наследственные принцы и принцессы". Как Урсула фон дер Ляйен, дочь еврокомиссара и многолетнего премьер-министра земли Южная Саксония. И много кто ещё в Европе - наследственные правители, прикрывающиеся листочком "выборы", "демократия".Или Мелони, которая прошла многолетнюю стажировку в различных партиях Италии. Была любимицей Берлускони.Безусловно, представляет интересы "черной знати" Италии, которая ведёт родословную еще со времён гвельфов и гибеллинов, то есть со времён Данте Алигьери.О, Эммануэль!Отдельной "песней" было общение Трампа и Макрона.Трамп начал произносить имя Макрона с долгим "л" в конце:"Эммануэлллллль"И Макрон тут же отзеркалил:"Дональддддд"Трампу понравилось. Он дал Макрону номер своего личного мобильного телефона.Но пусть Макрон не пребывает в иллюзиях. Личный телефон Трампа в Белом доме находится в руках его домоправительницы, Сюзан Уайлс. У Трампа его отбирают, как только он направит свои стопы на рабочее место.Это сделано после первого срока Трампа, когда после звонков его личных друзей он кардинально менял свои решения буквально в течение пары часов.Так что за Трампом - тоже "глубинное государство", только другое.Но главный вопрос: зачем представители ЕС это сделали? Зачем они согласились на все эти пошлины, а главное - на инвестирование баснословных сумм в экономику США.Во-первых, всё это, скорее всего, выполнено не будет. У европейских стран просто нет таких денег.Будет то же самое, что и с соглашениями по финансированию НАТО. Список отступников растёт. В нем все больше стран. Они не хотят платить ни 5%, не 3% своего ВВП в бездонную бочку НАТО ( то есть ВПК США)Во-вторых, Европа (и стоящие за ними глобалистские структуры) жаждут восстановить "атлантическое единство".Европа уже поняла, что без США они ничего не могут.Поэтому, сбивая колени в поклонах и приседаниях, терпя унижения и верноподданически улыбаясь, они ждут, что за их усилия Трамп отблагодарит их восстановлением единства: военной и другой помощи США.Ну а потом по экономике как-то договорятся. Главное - продолжать пользоваться преимуществами "младших партнёров".И можно, конечно, посмеяться над Урсулой, Стармером и Эммануэлем, но понятно, что за их ужимками и прыжками - теневые договоренности."Черная знать" Европы договорилась с теми, кто стоит за Трампом.Но о чём и как это будет выглядеть? И кем решили пожертвовать из своих же "барашков"? Вот это мы скоро и узнаем, в следующей серии "путешествия Дональда Маклауда".Не зря Трамп сразу после беседы с Урсулой объявил о том что он решил больше не ждать 50 дней, когда Россия и Украина сядут за стол переговоров. Будет только "10-12 дней".И хотя к угрозам Трампа все уже давно привыкли, очевидно, что какая-то договорённость достигнута.Но какая? И между кем? Это мы очень скоро узнаем.Ну а пока что мы увидели практически в прямом эфире, как ЕС подписывает неоколониальный договор, только с другой стороны. Не со стороны повелителя, а со стороны вассала."Платите ренту, и поживей!""Слушаемся, великий господин!"Неофеодализм в чистом виде.Подробнее по теме мы писали ранее - "Трамп размазал Европу". Соглашение о пошлинах стало унижением Урсулы фон дер Ляйен

сша

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