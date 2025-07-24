https://ukraina.ru/20250724/korruptsiya-imeni-zelenskogo-glavnye-vzyatochniki-i-moshenniki-sovremennoy-ukrainy-1065021523.html

Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины

Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины - 24.07.2025 Украина.ру

Коррупция имени Зеленского. Главные взяточники и мошенники современной Украины

На Украине, похоже, началась волна очередных "майданов" и "майданчиков". Вызвана решением власти о реформе независимой антикоррупционной системы. При этом война против антикоррупционеров вызвана, прежде всего, вскрывшимися фактами коррупции. Они оказались слишком близко к самымм высшим органам власти, фактически к самому Зеленскому.

2025-07-24T12:47

2025-07-24T12:47

2025-07-24T12:47

эксклюзив

украина

владимир зеленский

алексей чернышев

тцк

коррупция

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Издание Украина.ру приводит список самых высокопоставленных украинских коррупционеров. Среди них - депутат парламента, глава Антимонопольного комитета, экс-министр, бывший военком и даже действующий вице-премьер. Все они сколотили свой преступный капитал при президентстве Владимира Зеленского. Кроме того, мы расскажем и о той системе борьбы с коррупцией, которая до последнего дня существовала на Украине. А теперь по решению парламента она скорее всего будет демонтирована. Во всяком случае Зеленский спешно подписал такой закон, тем самым решение Верховной Рады стало законом.Квартирный вопрос вице-премьера ЧернышоваВице-премьер Алексей Чернышов – коррупционер если уж не самый вороватый, то точно самый статусный из тех, кого ловили в этой стране за последнее время.В 2022 году он был еще всего лишь министром развития общин и территорий, но уже тогда не упустил возможности поправить свое финансовое положение, благо деньги сами текли ему в руки. Всего-то и нужно было, чтобы жирные куски земли под Киевом отошли "нужной" фирме, которая обязалась там построить жилые дома и часть квартир отдать государству.За свои услуги Чернышов получил щедрое вознаграждение в виде целых восьми квартир в этих домах, которые обошлись ему общей сложности в 900 тыс. гривен (1,6 млн рублей) при реальной их стоимости в 15 млн.За это ему светит от 8 до 12 лет тюрьмы, но пока суд даже не стал отстранять его от должности и Чернышов продолжает заседать в правительстве.Не исключено, что посадка вице-премьера и не входила в планы тех, кто лоббировал это дело. Ранее Чернышова называли одним из претендентов на кресло главы Кабина, но теперь из-за уголовного дела об этих амбициях можно забыть.Трижды арестованный военком ОдессыПоследние годы явили миру новый подвид типичного украинского коррупционера, а именно сотрудника территориального центра комплектования, то есть военкомата. Чем выше место в этой иерархии, тем выше суммы взяток.Одним из самых колоритных на этот поприще является бывший одесский военком Евгений Борисов. Сначала на него завели дело о незаконном обогащении на 188 млн гривен. Выяснилось, что у скандального военкома было жилье и офисы в Испании, например, квартира площадью 857 кв. м на испанском курорте Марбелья за 4 млн евро и офис, там же, на 223,9 кв. м за 510 тыс. евро.Квартира официально была оформлен на мать Борисова, офис – на жену, однако такая хитрость не помогла. Решением суда это и другое имущество военкома было передано под временное управление Агентства по розыску и менеджменту активов.Аналогично поступили с автопарком Борисова - Mercedes-Benz EQV (2,9 млн гривен), Mercedes-Benz G 63 AMG (8,4 млн гривен) и Toyota Land Cruiser 200 (3 млн гривен).Когда его посадили в СИЗО по первому делу, он вскоре вышел под залог почти в 40 млн гривен, однако был сразу задержан снова под предлогом того, что Борисов намерен скрыться от следствия. Ему предъявили новое обвинение – легализация доходов в 142 млн гривен. На этот раз все повторилось – залог в 12 млн гривен, выход на свободу и сразу новое задержания.Борисов стал подозреваемым еще по одному делу. Несмотря на то, что военком и его семья ворочала миллионами в иностранной валюте, коррупционер из ТЦК не упускал случая "подзаработать" "по мелочи": он организовал на себя фиктивные выплаты за несуществующую небоевую травму. Всего он успел перечислить себе 165 480 гривен."Золотые" яйца экс-министра РезниковаЕсли одессита Борисов хоть и с третьей попытки, но все же упекли в следственный изолятор, то его начальник, теперь уже бывший министр обороны Алексей Резников по-прежнему ходит на свободе.Он лишился свой должности в 2023 году, после того как его фамилия стала мелькать в громких коррупционных скандалах.Один из них был связан с закупкой яиц для пропитания украинских военных по завышенным ценам. Так, за одно яйцо из бюджета Минобороны выплачивалось по 17 гривен (31,7 рублей), вместо рыночных 7 гривен (13 рублей).Кроме яиц по завышенным ценам закупали картофель (22 гривны за кг вместо 8-9), куриные бедра (120 гривен за кг вместо 80) и т.д.Учитывая, что поставки в армию исчисляются миллиардами гривен, попытки поживиться на них могут принести неплохие барыши.Резников пытался оправдываться – все дело, уверял он, в технической ошибке со стороны поставщика, однако проверяющие органы подтвердили, что покупка яиц по 17 гривен за штуку действительно имела место.Сначала он пытался отделаться малой кровью, отдав на заклание своего заместителя и ответственного за закупки, однако вскоре и сам был вынужден подать в отставку."Малиновые" хоромы борца с монополиямиВ "нулевые" будущий глава Антимонопольного комитета Украины Павел Кириленко служил в прокуратуре и наверняка так бы там и остался, если бы не приход к власти в стране Владимира Зеленского. Тот лично предложил ему возглавить на контролируемой Киевом территории ДНР украинскую администрацию, а потом отрядил его бороться с монополиями.Именно в этот период, писали местные СМИ, Кириленко и его семья начали обзаводиться недвижимость. Всего элитных домов в столице и на Закарпатье у него скопилось на общую сумму в 70 млн гривен.Примечательно, что часть квартир, загородных вилл и люксовых авто были записаны на его тещу и тестя. Последний уверял, что сам покупал все это с женой на деньги, вырученные за торговлю малиной.Правоохранительные органы до сих пор пытаются привлечь Кириленко к ответственности и даже ходатайствовали о заключении чиновника под стражу, но он вышел под залог. Данное дело тянется до сих пор, а руководитель антимонопольного комитета спокойно продолжает работу на своем посту.Yves Saint Laurent для "корабельной сосны"Попадаются на коррупции и украинские парламентарии. В октябре прошлого года подозрение в незаконном обогащении получила депутат от партии "Слуга народа" Ирина Аллахвердиева, в 2023 году вышедшая замуж за депутат Николаевского облсовета Юрия Кормышкина и взявшая его фамилию.Это та самая "баба рабочая, как корабельная сосна", как в 2020-м ее между собой назвали руководители парламентских "слуг народа" Давид Арахамия и Александр Корниенко. Тогда запись этого диалога утекла в сеть и вызвала скандал.В последние годы выяснилось, что 46-летняя Кормышкина не отказывается от дорогих подарков, а именно от 20 млн гривен и часов за 310 тыс. гривен. Также депутата неоднократно видели в парламенте с брендовыми аксессуарами, например, сумочкой Yves Saint Laurent за 70 тыс. гривен.По данным следствия, официальные доходы Кормышкиной – чуть более 2 млн гривен, что не помешало ей в 2021-2022 гг. купить активы на сумму, гораздо превышающие эти два миллиона.Никаких последствий для депутата эта история не имела. Ее взяли на поруки Арахамия и глава Николаевской обладминистрации Николай Ким, а в качестве меры пресечения определили личное обязательство. Депутатский мандат Кормышкина не сложила.БонусПонятно, что перечислить в рамках одной статьи всех украинских топ-казнокрадов не представляется никакой возможности. Но есть те, без кого в таком перечне не обойтись.Стоит оговориться, что за руку Владимира Зеленского никто не ловил, уголовных дел не возбуждал. Но слухи упорно ходят. О дворце в Великобритании, вилле в Италии, потраченном его женой миллионе в нью-йоркском ювелирном магазине, о расхищении западной помощи.Даже если все это и неправда, фейки и дезинформация, дыма без огня не бывает. Известно, к примеру, что Зеленский, уже будучи президентом, продолжал зарабатывать на своем бизнесе в России, поэтому приписываемые ему коррупционные преступления вполне коррелируются с его личностью.В любом случае, и с этим спорить бесполезно, Зеленский является тем, кто эту коррупционную систему покрывает, направляет и отчасти даже организовывает. Вся декларируемая борьба со взяточничеством оказалась пустым звуком, а продолжающиеся боевые действия стали настоящим клондайком для украинских любителей залезть в казну.А ларчик просто открываетсяТут, конечно, возникает вопрос, как же так, ведь вот же вы сами привели факты арестов, задержаний, возбуждения уголовных дел против коррупционеров, значит режим Зеленского борется с коррупцией?В этом месте мы вынуждены разочаровать несведущих читателей. Собственно разочарование будет состоять из двух пунктов.1. Борьбу с коррупцией на Украине ведут по-настоящему внешне независимые от власти органы - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Высший антикоррупционный суд (ВАС) Независимое Агентство по предотвращению коррупции (НАПК). Полномочия их четко разделены и были выстроены в довольно эффективную систему. Все эти органы и структуры созданы были еще во времена президентства Петра Порошенко*. И тут внимание, они финансируются из средств США (отдельно строкой и отельным бюджетом). И никому на Украине не подчинены, включая президента. Хотя это не помешало одному из руководителей этих органов (г-н Сытник) уволиться по дискредитирующей статье - за подозрение в коррупции (там была мелочь в сравнении с тем, что сейчас производят на Украине военкомы и министры, но все же.). Стоит отметить, что и Порошенко и Зеленский пытались и неоднократно и тайно и явно подчинить себе американские антикоррупционные органы. Пока безуспешно. "Пока" - это пока США финансируют и передают в разных видах помощь Украине. Потому что и предыдущее и нынешнее руководство США волнует не сама по себе коррупция на Украине, а чтобы то, что они передали Украине (после того как сами отстегнут в бездонные вашингтонские карманы) не разворовывалось или , если и разворовывалось, то не так нагло, как это делали упомянутые выше персонажи. Веди бы они себя потише, глядишь, и до сих пор мы бы ничего о них не знали, как не знаем о десятках, если не сотнях тех, кто тайно присосался к американским бюджетам и собственной украинской финансово-экономической системе.И вот теперь, когда антикоррупционеры "обидели" ближайшего к семье Зеленского чиновника - проворовавшегося г-на Чернышова, по ним ударили тяжелой артиллерией - провели обыски в НАБУ без предоставления ордеров (а их и не могла на Украине выписать по закону ни одна структура - ни суд, ни обычная прокуратура). А вот теперь еще и приняли закон, который лишает всю эту антикоррупционную вертикаль главных двигателей - НАБУ и САП, то есть следствие и прокуратуру.2. И очень важное. Даже более важное чем предыдущее в этой сугубо украинской ситуации. Американцы создали не только органы проверки предполагаемых коррупционеров (НАПК), органы дознания и следствия в борьбе с коррупцией (НАБУ), но и Высший антикоррупционный суд, который по их теории сам должен производить судебное следствие и осуждать коррупционеров, поскольку местной (туземной для американцев) правовой системе этого доверить они не могли, зная, что вся судебная вертикаль на Украине сама является одной из самых коррупционных структур. И, возможно, эта система могла хоть как-то бороться с коррупцией. Но тут есть одна хитрость. Многие ( да почти все, за исключением тех дел, которые бросают обществу как кость собаке) коррупционные дела не доходят до Высшего антикоррупционного суда. Потому что любой суд на Украине может принять решение об освобождении под залог, находящегося в СИЗО подозреваемого, если само дело на него еще не поступило в судебные органы, то есть в тот самый Высший антикоррупционный независимый суд. Этим и пользуются высокопоставленные коррупционеры. Этим и объясняется, кстати, трех разовая посадка одесского военкома Борисова - когда суд выпускает его на поруки, а НАБУ тут же арестовывает, возбудив очередное дело и пытаясь все-таки довести дело коррупционера до суда. И так было - трижды. Получится ли теперь , после разгона НАБУ и САП, или нет, другой вопрос. Главное отметим, что эта борьба с коррупцией превратилась на Украине в межведомственную войну (того же Сытника уволили, потому что детективы разместили у него в кабинете в аквариуме прослушку), а следственные органы Украины при Порошенко, подчиненные генпрокурору (тогда это был Юрий Луценко), сняли напротив НАБУ квартиру, из которой следили за независимыми антикоррупционерами.И вот борьба с этой системой вступила в эти дни в решающую стадию. Парламент (заметим, ручной для Зеленского и его команды) принял соответствующий законопроект, а Зеленский тут же, не мешкая, его подписал. Теперь ранее независимые НАБУ и САП подчинены украинской Генпрокуратуре, в системе координат Украины это означает, что подчинены Зеленскому.Впрочем лично ему антикоррупционная система, как и при Петре Порошенко ничем не угрожала. Поскольку даже у независимых антикоррупционеров есть табу - это руководители государства и, собственно, сами граждане США. А вот кошельки Зеленского вдруг оказались под пристальным вниманием людей Трампа, то есть информация о коррупции с доказательствами ушла из Украины в США, которые, как уже сказано, и финансируют контролируют эту систему.Вот почему и начались майданы на Украине, требующие возвращения антикоррупционной вертикали. Что из этого выйдет, узнаем в ближайшие дни.Подборка интересных цитат, выражений и мыслей по поводу Украины и ее власти - в материале "Чрезвычайно тупой, лилипут и клоун, биологический мусор". Кто на Украине так называл Зеленского. Признан в РФ экстремистом и террористом

https://ukraina.ru/20250703/chego-khochet-ukraina-i-chto-zelenskomu-poobeschali-v-evrope-ischenko-o-maniakalnom-uporstve-kieva-1064602555.html

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, алексей чернышев, тцк, коррупция