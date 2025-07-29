https://ukraina.ru/20250729/glavnoe-na-1300-1066102973.html

Политические игры и военные реалии: почему заявления США не остановят продвижение ВС РФ. Главное на 13:00

Политические игры и военные реалии: почему заявления США не остановят продвижение ВС РФ. Главное на 13:00 - 29.07.2025 Украина.ру

Политические игры и военные реалии: почему заявления США не остановят продвижение ВС РФ. Главное на 13:00

В Кремле приняли к сведению заявление президента США Дональда Трампа о "сокращении сроков" урегулирования на Украине и незаинтересованности в контактах. Однако, несмотря на заявления президента США, Россия продолжит СВО. Между тем Евросоюз приостановил финансирование Украины из-за скандала с давлением на антикоррупционные ведомства

2025-07-29T13:00

2025-07-29T13:00

2025-07-29T13:24

эксклюзив

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир зеленский

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

набу

сап

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Во вторник российские военные атаковали дронами "Герань" тюрьму в Запорожье. Об этом сообщил Телеграм-канал "Военное дело". Отмечается, что в этой тюрьме проводилась подготовка заключенных к службе в украинской армии. В результате удара ВС РФ уничтожены 16 заключенных, еще 30 человек получили ранения.Кроме того, в течение минувшей ночи ВС РФ нанесли ракетный удар по военным объектам в городе Каменское в Днепропетровской области. В зоне атаки находится районный территориальный центр комплектования (ТЦК), однако официального подтверждения его поражения пока нет.Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют, что минувшей ночью воздушную тревогу объявляли в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях.Отмечается, что российские военные нанесли удары по целям врага в Сумской области, в районе Павлограда Днепропетровской области, в оккупированном Славянске, в Изюме Харьковской области, перечислили в посте.Тем временем стало известно, что РЖД возвели новый однопутный путепровод и открыли движение на участке Остапово — Михайловский Рудник в Курской области. Прежний мост был взорван в результате диверсии 1 июня этого года.В РЖД отметили, что сооружение возведено в максимально короткие сроки. Работы начались 30 июня и велись круглосуточно. В них задействовали более 120 железнодорожников и 12 единиц тяжелой техники.Эскалация по расписаниюНакануне глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней, поскольку не видит прогресса в урегулировании конфликта. В то же время Грэм* потребовал от Москвы сесть за "стол переговоров" по ситуации на Украине.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле приняли к сведению заявление Трампа о "сокращении сроков" урегулирования на Украине и незаинтересованности в контактах. По словам Пескова, РФ, несмотря на заявления президента США, продолжит СВО для защиты своих интересов, но заинтересована в мирном разрешении конфликта.Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своих соцсетях написал, что Дональд Трамп и американский сенатор Линдси Грэм* не могут давать России советы по урегулированию ситуации на Украине. "Не вам и не Трампу диктовать, когда "садиться за стол переговоров", — ответил американскому сенатору Медведев. По его словам, переговоры закончатся, когда будут достигнуты все цели специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.Свой свежий пост Медведев завершил призывом к Трампу и Грэму, посоветовав им "работать ради Америки прежде всего". При этом зампред Совбеза назвал обоих американских политиков "дедулями".Во вторник Медведев также заявил, что новый ультиматум президента США в адрес России — угроза и еще один "шаг к войне". По его мнению, Трамп начал с Россией "игру ультиматумов", но забыл, что Россия — это не Израиль и Иран. "Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне", — написал Медведев у себя в соцсетях.Тем временем американский портал The Hill посчитал, что изменение риторики президента США в отношении России стало крайне неожиданным."Одним из самых неожиданных событий последних месяцев стало изменение позиции Трампа в отношении России", — говорится в публикации. Ранее, отмечает The Hill, такое казалось "фантастическим".Что происходит на поле бояМинобороны РФ сообщило, что ВС РФ освободили населенный пункт Новоукраинка в Донецкой Народной Республики (ДНР). Отмечается, что успех был достигнут подразделениями группировки войск "Центр".Помимо этого, оборонное ведомство опубликовало ежедневную сводку о ходе Специальной военной операции. Главное из нового брифинга Минобороны России:♦ Потери ВСУ из-за действий российских группировок войск составили около 1 255 военных за сутки; ♦ Российские средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 236 беспилотников ВСУ; ♦ ВС РФ поразили военный аэродром ВСУ и центр подготовки операторов беспилотников.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил агентству РИА Новости о том, что российские войска пресекли попытку ВСУ на четырех катерах высадиться на Тендровской косе у черноморского побережья региона."Противник успеха не имел и понес ощутимые потери", — отметил Сальдо. По его словам, ВСУ в ходе пресеченной в ночь на 28 июля высадки, прикрывали с воздуха ударные дроны Bayraktar.Тендровская коса — остров вблизи северо-западного побережья Черного моря. Относится к Херсонской области. ВСУ уже не раз предпринимали неудачные попытки высадки десанта на Тендровской косе. Все они были организованы представителями Главного управления разведки минобороны Украины.Между тем военкор Евгений Лисицын опубликовал в своем Телеграм-канале фронтовую сводку на 29 июля. Отмечается, что на Запорожском участке ВС РФ ведут бои в Плавнях и Степногорске. В Плавнях противник держится на севере, в Степногорск стягиваются подкрепления. Бои также идут в Малой Токмачке. На Угледарском направлении российские войска давят в Темировке, идут штурмы у Камышевахи, Ивановки, Вороного, противник в Январском в оперативном окружении. ВС РФ продвигаются к Искре и Александрограду. На Покровском фронте освобождена Бельгийка, ВС РФ подходят к южной окраине Покровска. Бои идут в Леонтовичах, Троянде, Бойковке, Суворово, Никаноровке и районе Сухецкого. В публикации также сообщается, что на Константиновском направлении армия РФ продвинулась в сторону Владимировки. В Часов Яре враг перешёл к обороне. ВСУ создают новую линию рубежей у Веролюбовки и Стенков. На Купянском направлении, подчеркивает Лисицын, идут тяжёлые бои к северо-западу от города. Российские подразделения штурмуют Московку, Соболевку, активны у Колодезного. ВСУ держатся у Кондрашовки.Что творится на Украине Владимир Зеленский подписал закон, который поднимает верхнюю планку предельного возраста службы в украинской армии выше 60 лет. Это означает, что теперь заключать контракт с ВСУ смогут украинцы еще старше. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на карточку закона, размещенную на сайте Верховной рады Украины.Депутаты приняли этот закон во втором чтении 16 июля, несмотря на то, что некоторые положения в нем прописаны не достаточно четко. Они должны уточняться подзаконными актами, которые, как ожидается, будут приняты в ближайшие несколько месяцев.Сейчас на Украине мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, а граждане от 18 до 24 лет имеют право заключать контракт на добровольной основе.Между тем посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью агентству РБК-Украина заявил, что поляки испытывают недовольство и раздражение в отношении украинцев, которые приехали в их страну. "Представьте: у вас есть квартира, и вы запускаете туда чужого человека — даже не иностранца. На первых порах вы привыкаете, общаетесь, все как будто нормально. Но проходит время — и это начинает надоедать, раздражать, вызывать дискомфорт", — отмечается в публикации. Боднар также подчеркнул, что примерно это и происходит в польском обществе. В то же время, эта неприязнь не мешает полякам работать с украинцами. На данный момент в Польше в статусе беженцев проживают свыше 900 тысяч украинцев.Газета "Экономическая правда" со ссылкой на свои источники, в свою очередь, сообщила, что Евросоюз приостановил финансирование Украины из-за скандала с давлением на антикоррупционные ведомства. Подчинением Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Верховная Рада устранила предохранитель, который обеспечивал хоть какую-то гарантию того, что выделяемые Украине миллиарды евро не будут разворованы.Ранее Владимир Зеленский провёл через парламент (ВРУ) законопроект о лишении независимого статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). За это проголосовало парламентское большинство — 263 депутата (в том числе президентская фракция "Слуга народа"), объявивших после этого об уходе на каникулы до конца августа.Подписав этот закон, Зеленский фактически подчинил себе НАБУ и САП через подчинённый ему же офис генпрокурора. Позднее на Украине прошли митинги против ограничения полномочий антикоррупционных органов. Протестные акции состоялись в Киеве, Днепропетровске, Одессе, Сумах, Черновцах, Львове и Тернополе. На следующий день география протестных выступлений расширилась.Как сообщило агентство Bloomberg, лидеры ЕС расценили происходящее как серьёзную неудачу в стремлении Украины к западной интеграции. Закон о НАБУ и САП может помешать долгосрочным переговорам о вступлении в ЕС и поставить под угрозу будущее финансирование военных действий Украины.Как заявил агентству один из евробюрократов, этот шаг Зеленского стал его самой большой ошибкой с момента вступления в должность в 2019 году. После этого в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о возвращении НАБУ и САП их прежних полномочий. Появились сообщения об экстренном отзыве нардепов с каникул.Под давлением Запада и начавшихся протестных акций Зеленский спустя несколько дней заявил о согласовании текста нового законопроекта по НАБУ и САП. При этом протесты на Украине продолжились.Подробнее о том, как эта история разворачивается на сегодняшний день, — в публикации Ермак и Зеленский срывают голосование за законопроект о полномочиях антикоррупционных органов.* Внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20250729/posle-udara-po-kamenskomu-proveryayut-informatsiyu-o-porazhenii-voenkomat-1066094819.html

https://ukraina.ru/20250729/otchayannye-igry-zapada-kto-delaet-shag-k-voyne-i-kakie-provokatsii-zhdat-rossii-glavnoe-na-utro-29-1066091452.html

https://ukraina.ru/20250729/1066092077.html

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Кристина Черкасова

эксклюзив, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, набу, сап, вс рф