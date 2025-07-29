https://ukraina.ru/20250729/bumazhnyy-million-vsu-prevratilsya-v-prakh-pavliv-rasskazal-pro-katastroficheskie-poteri-ukrainy-1066109914.html

"Бумажный миллион" ВСУ превратился в прах: Павлив рассказал про катастрофические потери Украины

"Бумажный миллион" ВСУ превратился в прах: Павлив рассказал про катастрофические потери Украины - 29.07.2025 Украина.ру

"Бумажный миллион" ВСУ превратился в прах: Павлив рассказал про катастрофические потери Украины

Анализ реальной численности украинской армии показывает катастрофическое расхождение с официальными данными о "миллионной" группировке Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-07-29T14:20

2025-07-29T14:20

2025-07-29T14:20

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"Бумажный миллион, о котором Киев говорил почти два года, давно превратился в прах", – констатирует эксперт. По его расчетам, реально в ВСУ воюют 300-500 тысяч человек, причем лишь часть из них находится непосредственно на передовой.Павлив приводит детальные выкладки: "С начала полномасштабного конфликта Украина сумела поставить под ружьё от 1 450 000 до 1 560 000 человек". Однако безвозвратные потери украинской армии уже достигли 722 тысяч, что оставляет в строю не более 730-840 тысяч."Из них на линии боестолкновения находится всего 145–210 тысяч человек", – уточняет аналитик. Эти цифры радикально отличаются от официальной риторики украинского командования."Когда я смотрю на эти цифры, я понимаю: ВСУ держатся из последних сил", – заключает Павлив.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.Также на тему демографического и экономического потенциала во время войны — в статье Ростислава Ищенко "Спаситель" Украины.

https://ukraina.ru/20250729/1066106024.html

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