"Бумажный миллион" ВСУ превратился в прах: Павлив рассказал про катастрофические потери Украины - 29.07.2025 Украина.ру
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"Бумажный миллион" ВСУ превратился в прах: Павлив рассказал про катастрофические потери Украины
"Бумажный миллион" ВСУ превратился в прах: Павлив рассказал про катастрофические потери Украины - 29.07.2025 Украина.ру
"Бумажный миллион" ВСУ превратился в прах: Павлив рассказал про катастрофические потери Украины
Анализ реальной численности украинской армии показывает катастрофическое расхождение с официальными данными о "миллионной" группировке Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-07-29T14:20
2025-07-29T14:20
новости
украина
киев
михаил павлив
вооруженные силы украины
украина.ру
украинская армия
всу
потери всу
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"Бумажный миллион, о котором Киев говорил почти два года, давно превратился в прах", – констатирует эксперт. По его расчетам, реально в ВСУ воюют 300-500 тысяч человек, причем лишь часть из них находится непосредственно на передовой.Павлив приводит детальные выкладки: "С начала полномасштабного конфликта Украина сумела поставить под ружьё от 1 450 000 до 1 560 000 человек". Однако безвозвратные потери украинской армии уже достигли 722 тысяч, что оставляет в строю не более 730-840 тысяч."Из них на линии боестолкновения находится всего 145–210 тысяч человек", – уточняет аналитик. Эти цифры радикально отличаются от официальной риторики украинского командования."Когда я смотрю на эти цифры, я понимаю: ВСУ держатся из последних сил", – заключает Павлив.Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.Также на тему демографического и экономического потенциала во время войны — в статье Ростислава Ищенко "Спаситель" Украины.
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новости, украина, киев, михаил павлив, вооруженные силы украины, украина.ру, украинская армия, всу, потери всу, разгром всу, крах всу, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация
Новости, Украина, Киев, Михаил Павлив, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, украинская армия, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, крах ВСУ, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация

"Бумажный миллион" ВСУ превратился в прах: Павлив рассказал про катастрофические потери Украины

14:20 29.07.2025
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© AP / Vadim Ghirda
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Анализ реальной численности украинской армии показывает катастрофическое расхождение с официальными данными о "миллионной" группировке Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Бумажный миллион, о котором Киев говорил почти два года, давно превратился в прах", – констатирует эксперт. По его расчетам, реально в ВСУ воюют 300-500 тысяч человек, причем лишь часть из них находится непосредственно на передовой.
Павлив приводит детальные выкладки: "С начала полномасштабного конфликта Украина сумела поставить под ружьё от 1 450 000 до 1 560 000 человек". Однако безвозвратные потери украинской армии уже достигли 722 тысяч, что оставляет в строю не более 730-840 тысяч.
"Из них на линии боестолкновения находится всего 145–210 тысяч человек", – уточняет аналитик. Эти цифры радикально отличаются от официальной риторики украинского командования.
"Когда я смотрю на эти цифры, я понимаю: ВСУ держатся из последних сил", – заключает Павлив.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.
Также на тему демографического и экономического потенциала во время войны — в статье Ростислава Ищенко "Спаситель" Украины.
Мораль украинских войск на передовой упала ниже нуля - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
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"Никто не хочет воевать": командование ВСУ жалуется на бойцов и властьКомандир из 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий, воюющий в районе Константиновки в ДНР, жалуется, что личный состав бригады не пополнялся в течение восьми месяцев, сообщает телеканал CNN, передает 29 июля телеграм-канал Украина.ру
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