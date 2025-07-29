"Бумажный миллион" ВСУ превратился в прах: Павлив рассказал про катастрофические потери Украины
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
© AP / Vadim Ghirda
Анализ реальной численности украинской армии показывает катастрофическое расхождение с официальными данными о "миллионной" группировке Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Бумажный миллион, о котором Киев говорил почти два года, давно превратился в прах", – констатирует эксперт. По его расчетам, реально в ВСУ воюют 300-500 тысяч человек, причем лишь часть из них находится непосредственно на передовой.
Павлив приводит детальные выкладки: "С начала полномасштабного конфликта Украина сумела поставить под ружьё от 1 450 000 до 1 560 000 человек". Однако безвозвратные потери украинской армии уже достигли 722 тысяч, что оставляет в строю не более 730-840 тысяч.
"Из них на линии боестолкновения находится всего 145–210 тысяч человек", – уточняет аналитик. Эти цифры радикально отличаются от официальной риторики украинского командования.
"Когда я смотрю на эти цифры, я понимаю: ВСУ держатся из последних сил", – заключает Павлив.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы" на сайте Украина.ру.
Также на тему демографического и экономического потенциала во время войны — в статье Ростислава Ищенко "Спаситель" Украины.
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