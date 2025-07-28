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Медведев дал совет простым европейцам после унизительной сделки ЕС с США

Медведев дал совет простым европейцам после унизительной сделки ЕС с США - 28.07.2025 Украина.ру

Медведев дал совет простым европейцам после унизительной сделки ЕС с США

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 28 июля в своем телеграм-канале указал, что после заключения торговой сделки между ЕС и президентом США Дональдом Трампом обычным европейцам можно только посочувствовать

2025-07-28T10:51

2025-07-28T10:51

2025-07-28T10:51

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"Им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздернуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу. Не поможет, конечно, но зато хоть будет весело…", - написал Медведев.Он пояснил, что сделка выгодна только Штатам и унизительна для европейцев, она снимает защиту европейского рынка.Кроме того, она создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей.Также Медведев отметил, что сделка носит антироссийский характер, запрещая покупать нефть и газ из РФНакануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15 процентов. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, сша, россия, дональд трамп, брюссель, дмитрий медведев, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия