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Медведев дал совет простым европейцам после унизительной сделки ЕС с США
Медведев дал совет простым европейцам после унизительной сделки ЕС с США - 28.07.2025 Украина.ру
Медведев дал совет простым европейцам после унизительной сделки ЕС с США
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 28 июля в своем телеграм-канале указал, что после заключения торговой сделки между ЕС и президентом США Дональдом Трампом обычным европейцам можно только посочувствовать
2025-07-28T10:51
2025-07-28T10:51
2025-07-28T10:51
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"Им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздернуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу. Не поможет, конечно, но зато хоть будет весело…", - написал Медведев.Он пояснил, что сделка выгодна только Штатам и унизительна для европейцев, она снимает защиту европейского рынка.Кроме того, она создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей.Также Медведев отметил, что сделка носит антироссийский характер, запрещая покупать нефть и газ из РФНакануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15 процентов. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, дональд трамп, брюссель, дмитрий медведев, урсула фон дер ляйен, ес, еврокомиссия
Новости, США, Россия, Дональд Трамп, Брюссель, Дмитрий Медведев, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Еврокомиссия
Медведев дал совет простым европейцам после унизительной сделки ЕС с США
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 28 июля в своем телеграм-канале указал, что после заключения торговой сделки между ЕС и президентом США Дональдом Трампом обычным европейцам можно только посочувствовать
"Им сейчас впору брать штурмом Брюссель, чтобы вздернуть на флагштоках стран ЕС всех еврокомиссаров, включая, конечно, бешеную бабку Урсулу. Не поможет, конечно, но зато хоть будет весело…", - написал Медведев.
Он пояснил, что сделка выгодна только Штатам и унизительна для европейцев, она снимает защиту европейского рынка.
Кроме того, она создает огромные дополнительные расходы для промышленности и сельского хозяйства во многих странах ЕС на оплату дорогих американских энергоносителей.
Также Медведев отметил, что сделка носит антироссийский характер, запрещая покупать нефть и газ из РФ
Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в США теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15 процентов. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие.
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