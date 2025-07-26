https://ukraina.ru/20250726/baltiyskiy-flot-na-uchenii-iyulskiy-shtorm-unichtozhil-korabl-uslovnogo-protivnika-1065973139.html

Продолжаются масштабные учения ВМФ "Июльский шторм": на Балтике уничтожили корабль условного противника

Продолжаются масштабные учения ВМФ "Июльский шторм": на Балтике уничтожили корабль условного противника - 26.07.2025 Украина.ру

Продолжаются масштабные учения ВМФ "Июльский шторм": на Балтике уничтожили корабль условного противника

Силы Балтийского флота в ходе учения ВМФ "Июльский шторм" уничтожили корабль условного противника. Об этом со ссылкой на Минобороны России 26 июля сообщает РИА Новости

2025-07-26T05:26

2025-07-26T05:26

2025-07-26T05:32

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"Силы Балтийского флота уничтожили корабль условного противника комбинированным применением беспилотных морских систем", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в рамках оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм" отрабатываются элементы защиты объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций, а также баз и пунктов базирования с учётом современного характера вооружённой борьбы на море.При отработке эпизодов особое внимание уделяется изучению условий применения оружия при совместных действиях разнородных тактических групп, отработке слаженности боевых расчётов, экипажей кораблей, самолётов и вертолётов морской авиации при решении задач по предназначению.Минобороны РФ ранее опубликовало в своём телеграм-канале краткую сводку о ходе масштабных учений ВМФ "Июльский шторм" на утро 25 июля:00:00 Корабли Северного флота отразили налёт средств воздушного нападения условного противника.00:22 Атомный подводный ракетный крейсер "Орёл" Северного флота приступил к выполнению задач по предназначению в Баренцевом море.00:41 Большой противолодочный корабль Северного флота "Адмирал Левченко" провёл бой с условным противником.01:09 Силы Тихоокеанского флота нанесли совместный удар крылатыми ракетами по морским целям в Японском море.01:58 Корабли противоминной обороны Балтийского флота отработали маневрирование, постановку тралов, поиск морских мин и произвели траление определённого участка морской акватории.Напомним, в период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение Военно-Морского Флота "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250725/morskaya-blokada-po-britanski-pochemu-london-snova-pytaetsya-zaperet-rossiyu-v-chernom-i-baltiyskom-1065889241.html

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