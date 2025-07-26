Продолжаются масштабные учения ВМФ "Июльский шторм": на Балтике уничтожили корабль условного противника - 26.07.2025 Украина.ру
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Продолжаются масштабные учения ВМФ "Июльский шторм": на Балтике уничтожили корабль условного противника
Продолжаются масштабные учения ВМФ "Июльский шторм": на Балтике уничтожили корабль условного противника - 26.07.2025 Украина.ру
Продолжаются масштабные учения ВМФ "Июльский шторм": на Балтике уничтожили корабль условного противника
Силы Балтийского флота в ходе учения ВМФ "Июльский шторм" уничтожили корабль условного противника. Об этом со ссылкой на Минобороны России 26 июля сообщает РИА Новости
2025-07-26T05:26
2025-07-26T05:32
украина.ру
новости
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"Силы Балтийского флота уничтожили корабль условного противника комбинированным применением беспилотных морских систем", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в рамках оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм" отрабатываются элементы защиты объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций, а также баз и пунктов базирования с учётом современного характера вооружённой борьбы на море.При отработке эпизодов особое внимание уделяется изучению условий применения оружия при совместных действиях разнородных тактических групп, отработке слаженности боевых расчётов, экипажей кораблей, самолётов и вертолётов морской авиации при решении задач по предназначению.Минобороны РФ ранее опубликовало в своём телеграм-канале краткую сводку о ходе масштабных учений ВМФ "Июльский шторм" на утро 25 июля:00:00 Корабли Северного флота отразили налёт средств воздушного нападения условного противника.00:22 Атомный подводный ракетный крейсер "Орёл" Северного флота приступил к выполнению задач по предназначению в Баренцевом море.00:41 Большой противолодочный корабль Северного флота "Адмирал Левченко" провёл бой с условным противником.01:09 Силы Тихоокеанского флота нанесли совместный удар крылатыми ракетами по морским целям в Японском море.01:58 Корабли противоминной обороны Балтийского флота отработали маневрирование, постановку тралов, поиск морских мин и произвели траление определённого участка морской акватории.Напомним, в период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение Военно-Морского Флота "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250725/morskaya-blokada-po-britanski-pochemu-london-snova-pytaetsya-zaperet-rossiyu-v-chernom-i-baltiyskom-1065889241.html
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Продолжаются масштабные учения ВМФ "Июльский шторм": на Балтике уничтожили корабль условного противника

05:26 26.07.2025 (обновлено: 05:32 26.07.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПатрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков"
Патрульный корабль проекта 22160 Василий Быков - РИА Новости, 1920, 26.07.2025
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Силы Балтийского флота в ходе учения ВМФ "Июльский шторм" уничтожили корабль условного противника. Об этом со ссылкой на Минобороны России 26 июля сообщает РИА Новости
"Силы Балтийского флота уничтожили корабль условного противника комбинированным применением беспилотных морских систем", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в рамках оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм" отрабатываются элементы защиты объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций, а также баз и пунктов базирования с учётом современного характера вооружённой борьбы на море.
При отработке эпизодов особое внимание уделяется изучению условий применения оружия при совместных действиях разнородных тактических групп, отработке слаженности боевых расчётов, экипажей кораблей, самолётов и вертолётов морской авиации при решении задач по предназначению.
Минобороны РФ ранее опубликовало в своём телеграм-канале краткую сводку о ходе масштабных учений ВМФ "Июльский шторм" на утро 25 июля:
00:00 Корабли Северного флота отразили налёт средств воздушного нападения условного противника.
00:22 Атомный подводный ракетный крейсер "Орёл" Северного флота приступил к выполнению задач по предназначению в Баренцевом море.
00:41 Большой противолодочный корабль Северного флота "Адмирал Левченко" провёл бой с условным противником.
01:09 Силы Тихоокеанского флота нанесли совместный удар крылатыми ракетами по морским целям в Японском море.
01:58 Корабли противоминной обороны Балтийского флота отработали маневрирование, постановку тралов, поиск морских мин и произвели траление определённого участка морской акватории.
Напомним, в период с 23 по 27 июля под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение Военно-Морского Флота "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.
К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тысяч военнослужащих.
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Учения на Балтике - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
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Заголовок открываемого материала
05:26Продолжаются масштабные учения ВМФ "Июльский шторм": на Балтике уничтожили корабль условного противника
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04:32Необычный украинский БПЛА перехвачен в Запорожской области
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