Александр Крамаренко: В Стамбуле наметился прогресс по гуманитарным вопросам - 25.07.2025 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20250725/aleksandr-kramarenko-v-stambule-nametilsya-progress-po-gumanitarnym-voprosam-1065955274.html
Александр Крамаренко: В Стамбуле наметился прогресс по гуманитарным вопросам
Александр Крамаренко: В Стамбуле наметился прогресс по гуманитарным вопросам - 25.07.2025 Украина.ру
Александр Крамаренко: В Стамбуле наметился прогресс по гуманитарным вопросам
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле завершился обсуждением гуманитарных вопросов и предложением о создании трех рабочих групп – политической, военной и гуманитарной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко
2025-07-25T17:19
2025-07-25T17:25
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По словам Крамаренко, переговоры прошли успешно, но предсказуемо. Основное внимание уделялось обмену пленными, возвращению тел погибших и судьбе гражданских лиц. Россия предложила создать три рабочие группы для более детального обсуждения ключевых аспектов конфликта."Гуманитарные вопросы – это самое важное, поскольку они касаются судеб людей и с той, и с другой стороны", – подчеркнул посол.Что касается политического урегулирования, то, как отметил Крамаренко, весь дипломатический процесс направлен на подготовку к возможной встрече лидеров России и Украины. "После окончания переговоров Мединский сказал, что эта встреча должна поставить точку в конфликте", – напомнил он.При этом посол напомнил, что Россия уже дважды пыталась урегулировать конфликт – в декабре 2021 года и в апреле 2022-го, но эти инициативы были сорваны Западом. "Арахамия говорил, что в Киев приехал Борис Джонсон и сказал, что Украине надо воевать", – привел пример Крамаренко."Надо ставить вопрос об ответственности за жертвы, которые понесли обе стороны за три года войны", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Крамаренко: Украина ждет, пока Россия освободит свои регионы и создаст буферную зону" на сайте Украина.ру.Также про итоги переговоров в Стамбуле — в статье Владимира Скачко "На победу над Украиной 50 дней мало. Как по-екатеринински исправить ошибки Ленина и Сталина" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250724/peregovory-radi-peregovorov-stambuly-stanovyatsya-vs-koroche-1065890885.html
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новости, россия, украина, стамбул, владимир мединский, давид арахамия, украина.ру, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, война, мир, сво, дипломатия, дипломаты, чем закончились переговоры, итоги переговоров
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Александр Крамаренко: В Стамбуле наметился прогресс по гуманитарным вопросам

17:19 25.07.2025 (обновлено: 17:25 25.07.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбмен пленными между Россией и Украиной по достигнутым договоренностям в Стамбуле
Обмен пленными между Россией и Украиной по достигнутым договоренностям в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.07.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле завершился обсуждением гуманитарных вопросов и предложением о создании трех рабочих групп – политической, военной и гуманитарной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко
По словам Крамаренко, переговоры прошли успешно, но предсказуемо. Основное внимание уделялось обмену пленными, возвращению тел погибших и судьбе гражданских лиц. Россия предложила создать три рабочие группы для более детального обсуждения ключевых аспектов конфликта.
"Гуманитарные вопросы – это самое важное, поскольку они касаются судеб людей и с той, и с другой стороны", – подчеркнул посол.
Что касается политического урегулирования, то, как отметил Крамаренко, весь дипломатический процесс направлен на подготовку к возможной встрече лидеров России и Украины. "После окончания переговоров Мединский сказал, что эта встреча должна поставить точку в конфликте", – напомнил он.
При этом посол напомнил, что Россия уже дважды пыталась урегулировать конфликт – в декабре 2021 года и в апреле 2022-го, но эти инициативы были сорваны Западом. "Арахамия говорил, что в Киев приехал Борис Джонсон и сказал, что Украине надо воевать", – привел пример Крамаренко.
"Надо ставить вопрос об ответственности за жертвы, которые понесли обе стороны за три года войны", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Крамаренко: Украина ждет, пока Россия освободит свои регионы и создаст буферную зону" на сайте Украина.ру.
Также про итоги переговоров в Стамбуле — в статье Владимира Скачко "На победу над Украиной 50 дней мало. Как по-екатеринински исправить ошибки Ленина и Сталина" на сайте Украина.ру.
Третий раунд переговоров России и Украины - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Вчера, 17:28
Переговоры ради переговоров. "Стамбулы" становятся всё корочеОчередной раунд переговоров России и Украины снова сосредоточился на решении гуманитарных вопросов. Подвижек по вопросам перемирия, а тем более мира не было.
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