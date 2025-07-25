https://ukraina.ru/20250725/aleksandr-kramarenko-v-stambule-nametilsya-progress-po-gumanitarnym-voprosam-1065955274.html

Александр Крамаренко: В Стамбуле наметился прогресс по гуманитарным вопросам

Александр Крамаренко: В Стамбуле наметился прогресс по гуманитарным вопросам - 25.07.2025 Украина.ру

Александр Крамаренко: В Стамбуле наметился прогресс по гуманитарным вопросам

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле завершился обсуждением гуманитарных вопросов и предложением о создании трех рабочих групп – политической, военной и гуманитарной. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко

2025-07-25T17:19

2025-07-25T17:19

2025-07-25T17:25

новости

россия

украина

стамбул

владимир мединский

давид арахамия

украина.ру

переговоры

новости переговоров

переговоры по украине 2025

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/18/1065854230_0:176:3013:1871_1920x0_80_0_0_687f3c82b8b939892b4ceac20ea7bfce.jpg

По словам Крамаренко, переговоры прошли успешно, но предсказуемо. Основное внимание уделялось обмену пленными, возвращению тел погибших и судьбе гражданских лиц. Россия предложила создать три рабочие группы для более детального обсуждения ключевых аспектов конфликта."Гуманитарные вопросы – это самое важное, поскольку они касаются судеб людей и с той, и с другой стороны", – подчеркнул посол.Что касается политического урегулирования, то, как отметил Крамаренко, весь дипломатический процесс направлен на подготовку к возможной встрече лидеров России и Украины. "После окончания переговоров Мединский сказал, что эта встреча должна поставить точку в конфликте", – напомнил он.При этом посол напомнил, что Россия уже дважды пыталась урегулировать конфликт – в декабре 2021 года и в апреле 2022-го, но эти инициативы были сорваны Западом. "Арахамия говорил, что в Киев приехал Борис Джонсон и сказал, что Украине надо воевать", – привел пример Крамаренко."Надо ставить вопрос об ответственности за жертвы, которые понесли обе стороны за три года войны", – резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Александр Крамаренко: Украина ждет, пока Россия освободит свои регионы и создаст буферную зону" на сайте Украина.ру.Также про итоги переговоров в Стамбуле — в статье Владимира Скачко "На победу над Украиной 50 дней мало. Как по-екатеринински исправить ошибки Ленина и Сталина" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250724/peregovory-radi-peregovorov-stambuly-stanovyatsya-vs-koroche-1065890885.html

россия

украина

стамбул

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, стамбул, владимир мединский, давид арахамия, украина.ру, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, война, мир, сво, дипломатия, дипломаты, чем закончились переговоры, итоги переговоров