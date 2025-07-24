https://ukraina.ru/20250724/rozhdenie-novogo-formata-peregovorov-v-stambule---podgotovka-sammita-putina-trampa-i-zelenskogo-v-1065842821.html

Рождение нового формата переговоров в Стамбуле - подготовка саммита Путина, Трампа и Зеленского в Пекине

Рождение нового формата переговоров в Стамбуле - подготовка саммита Путина, Трампа и Зеленского в Пекине - 24.07.2025 Украина.ру

Рождение нового формата переговоров в Стамбуле - подготовка саммита Путина, Трампа и Зеленского в Пекине

Итак, третья встреча - сорок минут, два флажка на столе, пара камер, протокольные обмены, и вроде бы всё. Театральная пауза. Занавес. Только вот зрители ошибаются, если думают, что спектакль закончился. Он только начался.

2025-07-24T02:53

2025-07-24T02:53

2025-07-24T02:54

стамбул

украина

вашингтон

владимир мединский

рустем умеров

дональд трамп

генштаб

ес

набу

мнения

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Потому что Стамбул-3 это не ещё одна встреча. Это демо-версия нового формата, нового сценария, если угодно. И тот, кто слушал внимательно, уже понял: мы вступили в этап, когда дипломатию перестают изображать и начинают делать.Никакой неожиданности, никакого "чуда" и именно в этом главное. Всё, приблизительно так, как я предполагал за сутки двое до встречи. Многие позиции, основанные на исайдах, подтвердилось до запятой. Короткий формат —да. Гуманитарная оболочка — да. Прямое давление Вашингтона на Киев — да. Отсутствие содержательных подвижек по меморандумам — снова да. И, что особенно важно, — начало выхода из "петли раундов" и переход к постоянному переговорному механизму. Всё это не просто совпадения. Это верификация аналитики реальностью.Да, официальная часть переговоров заняла чуть больше сорока минут. Но до неё был почти часовой тет-а-тет между Мединским и Умеровым. Именно там, в разговоре без прессы и телекамер, и решалось что станет подлинным итогом раунда. По сути были не для протокола озвучены позиции сторон, сформулированные на основании месседжей и предложений озвученных ранее по непубличным каналам. Всё остальное — оформление. Делегации собираются, переговариваются, улыбаются. Но политика делается там, где остаются только двое и запертая дверь.Прогноз оказался точен, потому что был основан не на иллюзиях, а на знании того, как работает большая политика. И особенно — когда публичные ходы отстают от закрытых решений. Все предыдущие встречи были больше жестом, чем действием. Стамбул-3 — это уже инфраструктура будущего. Впервые Россия предложила не раунд, а структуру. Не сценарий, а механизм. И Украина, как бы ей ни хотелось отыграть назад, в этом механизме уже участвует.Симптоматично, что никто даже не пытался объявить переговоры "прорывными". Ни Мединский, ни Умеров. Все сделали вид, что ничего особенного не произошло, почти обыденный "очередной раунд". Но как раз в этот момент и произошло главное: дипломатия перестала быть имитацией. И то, что вчера выглядело как прогноз, сегодня уже вошло в протокол.Хронология предельно проста. Третья очная встреча переговорных делегаций России и Украины прошла в Стамбуле, 23 июля, в здании старого императорского дворца, превращённого в один из конференц-центров. Формат — предельно компактный. Открытая часть с участием всех членов делегаций, длившаяся около сорока минут. Обмен папками, дипломатическая вежливость, групповые фото делегаций. Раздельные брифинги сторон. Всё. Тишина. Занавес.Официальные итоги — на первый взгляд предсказуемы и формальны. Стороны подтвердили выполнение договорённостей предыдущих раундов. Был завершён обмен пленными по 250 человек с каждой стороны. Россия передала Украине более семи тысяч тел погибших солдат ВСУ и сообщила о готовности передать еще три тысячи. Обсуждены санитарные коридоры и возврат удерживаемых гражданских. Снова вспомнили о детях. Мединский заявил о согласии Украины рассмотреть идею создания трёх бессрочных рабочих групп: политической, военной и гуманитарной. Умеров — обтекаемо отметил прогресс в гуманитарной части и приоритет подготовки встречи лидеров.Содержание — между строк. Ни одна из сторон не акцентировала тему меморандумов, хотя именно она и была настоящей осью напряжения. Россия и Украина давно обменялись проектами документов, но позиции по ним — диаметрально противоположны. И Стамбул-3 не стал исключением. Просто теперь никто даже не делает вид, что сближение возможно в публичной плоскости. Разговор уходит внутрь, проекты сверяются не под камерой, а в кулуарных переговорах. Внимание: не обсуждаются, а сверяются. Это и есть признак медленного, но начавшегося согласования контуров.Важно и другое. По сообщению российских источников, переговоры велись на русском языке. Деталь? Возможно. Но в дипломатии нет деталей. Есть сигналы. Когда делегация Киева, официально пребывающая в парадигме тотального дерусифицированного новояза спокойно возвращается к русскому языку в зале переговоров, — это тоже фиксация реальности. Язык войны и язык мира — это часто два разных языка.Стамбул-3 не принёс громких новостей. Но он дал главное — форму. Если раньше каждая встреча была отдельным событием, теперь речь идёт о структуре. Если раньше Мединский и Умеров были фигурами-представителями, теперь они — фигуры интерфейса. Под ними начинают выстраиваться слои. Группы. Каналы. Координация. Это уже не дипломатия ради картинки. Это подготовка к механике.Если вы хотите понять, что по-настоящему произошло в Стамбуле — забудьте о датах, составах делегаций, продолжительности встречи. Запомните только одну вещь: Россия предложила новый переговорный формат — и этот формат принят. Не обязательно официально. Не обязательно на бумаге. Но принят. И он уже работает.Речь идёт о создании трёх бессрочных рабочих групп — политической, гуманитарнойи военной. Не очередного "раунда", не ритуальной дипломатической постановки, а именно структур — с возможностью постоянного обмена, синхронизации и согласования позиций. Без необходимости держать отчет перед прессой. Без лишнего пафоса. Без обязательства устраивать каждому заседанию фанфары и флаги. Это и есть подлинный прорыв. Тихий, незаметный, но системный.До этого момента формат был этапным. Встреча. Разъезд. Пауза. Комментарии в медиа. Следующая встреча. Всё это больше напоминало дипломатический туризм: фиксируем, что встречались, и разъезжаемся обратно, чтобы изобразить активность перед своими, и не злить Дональда Фредовича. По сути - игра. Но не рабочий механизм.Теперь — иначе. Россия, по словам Мединского, предложила три направления и предложила оформить их как постоянные рабочие группы. Причём это не просто "рабочие подгруппы" в духе ОБСЕ образца 2015 года. Это заготовка под архитектуру будущего мирного урегулирования. Условная линия фронта в этом контексте — всего лишь плоскость действия группы № 2 (военной). А группы № 1 и № 3 — это уже проект постфронтового будущего, и санитарно-гуманитарные аспекты здесь и сейчас.Украина, если верить Мединскому, "с пониманием отнеслась к предложению". В переводе с дипломатического — возражать не стала. А даже если станет — эти группы всё равно будут работать. Не для картинки. А для того, чтобы наконец сверить тексты меморандумов. Чтобы не пытаться за один день договориться обо всём. А начать выравнивать острые углы. Искать компромиссы. Или хотя бы — взаимоприемлемые отступления. Именно ради этого формат групп и создаётся: не для подписания, а для подготовки к подписанию.Именно на эти группы ляжет невидимая часть работы по созданию того, что условно называют "мини-саммитом" в Пекине. Да да, он таки готовится! И, поэтому, если встреча Си, Путина, Трампа и приглашённого Зеленского когда-либо состоится, она не может быть импровизацией. Она должна иметь документальную базу и политические обоснования. Военные сценарии. Гуманитарные уступки. Всё то, что будут неделями и бессонными ночами шлифовать эти самые группы.Переход от встреч к структуре всегда симптом зрелости. А в данном случае ещё и признак потери иллюзий. Никто не верит в чудеса. Но многие верят в то, что механизмы работают. И Стамбул-3 стал днём, когда началась их сборка.Те, кто следит за украинским кризисом через сводки Генштабов, не поймут, как так вышло, что Киев вдруг "созрел" для переговоров. Ещё в начале июля раунд переговоров был согласован, а потом — за два дня до выезда — украинская сторона включила заднюю. Без объяснений. Без замены даты. Без даже дипломатической отговорки. Просто — "не едем". Это был срыв. И он тоже был показательным. Украина сорвала третий раунд, потому что надеялась, что сможет не ехать. Но спустя три недели она поехала. Потому что ей дали понять: выбора больше нет.За этим поворотом Вашингтон. Именно США дожали Банковую. Пока в мягкой форме. Без публичных угроз, но с весьма прозрачными непубличными даже не намёками, сигналами. Что, если вы хотите продолжения этой войны — у вас не должно быть иллюзий, кто её спонсирует. И кто может этот краник закрутить.Сейчас, в июле 2025-го, война в Украине держится не на украинской мобилизации, не на европейских деньгах, не на медиа-дисциплине. Она держится на трёх вещах: американском производстве оружия, американских складах и американской разведке. Убери эти три компонента, и никакие деньги ЕС, никакая риторика Лондона, никакие заявления Мерца и Макрона не помогут. У Украины не будет ни снарядов, ни бронетехники, ни ПВО, ни спутниковых данных. И война просто закончится. Разгромом сил обороны. Именно поэтому Вашингтон сегодня может давить, и давит.Пока осторожно, но методично. Например, Вашингтон не включил тяжёлую артиллерию. Пока нет персональных санкций против ключевых лиц Офиса президента и "кошельков" Зеленского. Пока не запущено уголовное дело в связи с гибелью Гонсало Лиры — американского гражданина, убитого в украинской тюрьме. Пока не задействован юридический ресурс. Но даже в пассивной форме США показали, что у них есть и другие инструменты.Зато был и пряник. Зеленскому разрешили (именно так: разрешили) атаковать НАБУ и САП — структуры, которые до сих пор, по сути, были неподконтрольны Банковой. Это было не просто разрешение на ликвидацию самостоятельности антикоррупционных органов. Это был сигнал: "Ты ещё наш. Но только пока полезен". В то же время в Киеве чётко дали понять, что оппозиции дан зелёный свет на альтернативные сценарии.Сценарий мягкий — парламентский переворот. Пересборка коалиции, выборы нового президиума ВР и формирование оппозиционного к Зеленскому Кабмина. Сценарий жёсткий — уличные протесты. Новый Майдан. Контролируемый, санкционированный, с индифферентными силовиками и заранее "утёкшими" документами компромата. Киев понял - пряник есть, но кнут рядом.Третья встреча в Стамбуле состоялась не потому, что Зеленский захотел мира. И не потому, что в Генштабе осознали тупик. А потому что Белый дом дал сигнал: хватит изображать, начните разговаривать. Именно этот сигнал превратился в поездку Умерова. Именно этот сигнал стал подписью под протоколом.Можно долго спорить, кто именно принял решение о возобновлении стамбульского трека. Но если попытаться понять откуда растут ноги у новой дипломатической архитектуры, то маршрут ведёт совсем не в Анкару. И даже не в Вашингтон. А — в Малайзию.Именно там, на полях саммита АСЕАН, состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и американского сенатора Марко Рубио. Встреча длилась около 50 минут — примерно столько же, сколько и тет-а-тет Мединского с Умеровым в Стамбуле. И именно после неё Рубио публично признал: "Мы услышали предложения от Москвы, которые раньше не озвучивались. Я доложу о них президенту Трампу". Это не просто дипломатическая ремарка. Это точка отсчёта.Всё, что произошло в Стамбуле, в какой-то мере — резонанс малайзийской волны. Предложения, о которых говорил Рубио, пока не обнародованы. Но есть основания считать, что они касались не просто гуманитарной части, а именно политических параметров будущего урегулирования. Того, что раньше обсуждать публично было невозможно — и что теперь обсуждается в комнатах без микрофонов.В пользу этого говорит и формулировка Мединского, прозвучавшая в Стамбуле: "Встреча лидеров должна быть хорошо проработана". Под перевод: не будет импровизаций. Всё должно быть подготовлено заранее. Точно. Поэтапно. Через рабочие группы. Через сверку проектов меморандумов. Через фоновую калибровку — с той самой стороны, которая до недавнего времени настаивала на невозможности переговоров.Формально, США не участвуют в стамбульском процессе. Не подписываются под протоколами. Не направляют делегаций. Но де-факто именно они его неявный архитектор. Причём архитектор, работающий через прокси: Турция — как фасилитатор, Украина — как фронтовой интерфейс, а Лавров — как проверенный переговорщик по американской линии. Мединский и Умеров — здесь лишь технические передатчики.Малайзийская встреча Лаврова и Рубио — это то, что называют на дипломатическом языке "закрытой установкой". Именно после таких разговоров становится возможными то, что раньше казалось невозможным. Сама идея бессрочных рабочих групп, появившаяся в Стамбуле, выглядит как реализация предварительно согласованной логики. Логики, по которой война может быть переведена из состояния "взрыва" — в состояние "давления пара", под контролем, с клапаном.Именно так в истории всегда начинались длинные и грязные, но результативные переговоры.Если третья встреча в Стамбуле дала что-то реальное так это старт подготовки к мини-саммиту в Пекине. Его пока никто не анонсировал. Он не стоит в дипломатических графиках, его не обсуждают официальные лица. Но все, кто внимательно следит за переговорами, уже поняли речь идёт именно о нём. Не о продолжении Стамбула. Не о четвёртом раунде. А о саммите совершенно иного уровня. Иного смысла.В Пекине могут встретиться четыре человека: Си Цзиньпин, Владимир Путин, Дональд Трамп и приглашённый Владимир Зеленский. Это не шутка. Это проект. Это конфигурация, которая должна родить не соглашение, а его контур. Не результат, а предварительную рамку. Пекин - идеальное место. Нейтральное. Устойчивое. Символическое. Китай не навязывает, но гарантирует. Не формулирует, но фиксирует. И именно Китай, по логике последних месяцев, становится тем "третьим" центром, где могут сойтись линии Вашингтона и Москвы.Личная мотивация Трампа здесь предельно понятна. Он хочет войти в историю не просто как президент, а как миротворец. Не как разрушитель глобализма, а как человек, который закончил войну, которую начал не он. Это и есть его внутренняя одержимость. Его идея фикс. Его заявка на Нобелевскую премию мира.И пусть это звучит как анекдот, но это анекдот с последствиями. Потому что Нобелевский комитет по премии мира собирается не в Стокгольме, а в Осло. И собирается в конце сентября — начале октября. И если до этого момента Трамп хочет результативную встречу в Пекине, на которой будет хотя бы подписан намеренный меморандум, пусть даже без конкретики, этого будет достаточно. Номинация в кармане.Но главное не премия. Главное — процесс. Чтобы этот мини-саммит стал возможен, всё должно быть выстроено. Подготовлено. Протестировано. Именно под него и создаются сейчас три рабочие группы. Именно на них будет возложена задача: подготовить не соглашение, а момент соглашения. Чтобы когда четыре фигуры окажутся в одном городе, а может и в одной и рядом расположенных комнатах, уже не осталось хаоса. Только сценарий. Пусть даже черновой.Пекин в этой логике - это не альтернатива Стамбулу. Это его вершина. Не вместо, а в продолжение.На фоне оживления переговорного трека между Москвой, Киевом и — в тени — Вашингтоном, Европа вдруг исчезла. Не физически, конечно, дипломаты на местах, послы дают интервью, Макрон привычно тянет руку к микрофону. Но политически она отсутствует. Нет заявлений, нет самостоятельных инициатив, нет даже обычных ритуальных фраз о "необходимости продолжения мирного процесса". Просто тишина.Это та самая дипломатическая тишина, которая громче любого заявления. И она говорит об одном: в ЕС поняли, что их вывели из игры. Не прямым приказом, не нотой протеста. Просто вынули из политического кадра. Поставили в режим фоновой поддержки. Теперь играют другие.Вашингтон, Москва и Киев отрабатывают свои партии. А Европа? Европа стоит в углу, держа в руках сценарий предыдущего сезона. И делает вид, что ещё играет.Слишком уж очевидно, что переговорный трек уходит под контроль Вашингтона и Москвы (с тенью Пекина за их спинами). И вмешиваться, значит вступать в противоречие с заокеанским хозяином всей этой конструкции. Особенно в ситуации, когда именно США снабжают Киев оружием и разведданными. Европа в этой конструкции не субъект. И не арбитр. Она платёжная система. Но не участник.Повторюсь, если кто-то наивно полагает, что Украина пришла на третий раунд переговоров из миролюбия, он ничего не понимает в текущем устройстве украинской власти, ее мотивах и целях. Киев пришёл потому, что не мог не прийти. И не потому, что в Офисе президента резко решили, что пора на пенсию. А потому, что зажим с обеих сторон стал невыносимым. Один фронт — боевой. Второй — политический. И оба трещат.На фронте — всё предельно жёстко. Генштаб не может выполнять даже базовые ротационные задачи. Срываются планы мобилизации. Срываются поставки. Полевые командиры не верят приказам из Киева. Командование не верит своему тылу. Армия на грани функционального распада. Мобилизованные на грани бунта. И вся эта конструкция держится не на военной дисциплине, а на страхе. Пока. Но страх плохая смазка для войны.Политически — не лучше. Несмотря на ощущение пребывания в зените силы (только что перезапустили Кабмин, сделав его окончательно ручным ), в реальности, у Зеленского под ногами горит земля. Это и нарастание оппозиционной активности. Разумеется, системной. Разумеется, как бы под контролем. Но всё чаще с явным намёком: тебя, Вова, будут менять. Пока через парламент. Через спикера - и.о. президента в президиуме Рады. Через согласованные протесты. Но, менять. Альтернативные штабы активизировались. Бывшие генералы, бывшие мэры, бывшие спикеры и почти задушенные, но только почти олигархи, уже не просто шлют сигналы. Они верстают сценарии.Зеленскому это известно, он не слеп, он не идиот, он бывает выходит из состояния наркотического дурмана. Но он в капкане. С одной стороны — Вашингтон, показывающий ему "пряник": свободу бить по НАБУ, санкционированные атаки на остатки грантовой тусовки. С другой — "кнут": санкции, уголовные дела, намёки на Гонсало Лиру, сливы компромата, подготовка почвы для "внутреннего переворота".В такой конструкции переговоры для Зеленского — не инструмент мира. А инструмент спасения лица. Или хотя бы отсрочки катастрофы. Политическая, гуманитарная и военная группы будут работать — де-факто, если не де-юре. Онлайн, неофициально, через советников, спецпредставителей, военных координаторов, тыловых операторов. Но будут.Август это их месяц. Месяц тишины и плотной работы. Месяц, когда уже не будет фокуса на публичных переговорах, зато появится время шлифовать то, что потом будет озвучено на уровне лидеров. А потом в сентябре должен состояться тот самый саммит в Пекине.Иногда историю спасает не воля, а тщеславие, не стратегия, а амбиция, не договор — а сцена, к которой его пишут. И если всё сложится — в сентябре появится не мир. Но — его черновик. Который потом будут переписывать. Исправлять. Редактировать. Но который всё же начнут читать. Вместо похоронных сводок и заголовков про новые волны мобилизации.

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

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стамбул, украина, вашингтон, владимир мединский, рустем умеров, дональд трамп, генштаб, ес, набу, мнения