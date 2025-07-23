Киев ослабил центральный фронт, спасая Сумы от российского наступления — Сорокин - 23.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250723/kiev-oslabil-tsentralnyy-front-spasaya-sumy-ot-rossiyskogo-nastupleniya--sorokin-1065754853.html
Киев ослабил центральный фронт, спасая Сумы от российского наступления — Сорокин
Киев ослабил центральный фронт, спасая Сумы от российского наступления — Сорокин - 23.07.2025 Украина.ру
Киев ослабил центральный фронт, спасая Сумы от российского наступления — Сорокин
Переброска четырех украинских бригад в Сумскую область создала бреши в обороне ВСУ на других направлениях, что уже используют российские войска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
2025-07-23T07:00
2025-07-23T07:00
новости
сумы
киев
харьков
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина.ру
сво
прогнозы сво
дзен новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/16/1065750231_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_80956652187451be32f41b856ee7986b.jpg.webp
Сорокин отметил, что украинские контратаки в районе Кондратовки носят локальный характер: "Это лесопосадки. Никакой решающей роли это не сыграет". При этом российские войска начали обходные маневры, приближаясь к стратегически важным позициям."Потеря областного центра показала бы неспособность ВСУ защищать территорию, что могло привести к частичному обвалу фронта", — подчеркнул военный аналитик. Он добавил, что следующими ключевыми целями после Сум станут Харьков и повторение наступления на Киевском направлении."От Гомеля до Киева всего 150 километров по прямой", — напомнил собеседник издания, отметив необходимость сначала решить "сумскую проблему".Полный текст интервью "Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Рамма: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы.
https://ukraina.ru/20250721/oleg-nemenskiy-evropa-gotovit-voynu-s-rossiey-poetomu-sdelaet-vse-chtoby-vsu-derzhali-front-1065701109.html
сумы
киев
харьков
сумская область
наступление на сумы
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/16/1065750231_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5cef6d0269e591f3445b18b7833a0677.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сумы, киев, харьков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, спецоперация, сумская область, наступление на сумы, новости сво россия, главные новости
Новости, Сумы, Киев, Харьков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Спецоперация, Сумская область, наступление на Сумы, новости СВО Россия, Главные новости

Киев ослабил центральный фронт, спасая Сумы от российского наступления — Сорокин

07:00 23.07.2025
 
© Getty Images / Paula Bronstein
- РИА Новости, 1920, 23.07.2025
© Getty Images / Paula Bronstein
Читать в
ДзенTelegram
Переброска четырех украинских бригад в Сумскую область создала бреши в обороне ВСУ на других направлениях, что уже используют российские войска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"Зеленский опасается потери политического лица в случае падения Сум, — заявил эксперт. — Если бы он не усилил это направление, мы бы уже овладели высотами над городом".
Сорокин отметил, что украинские контратаки в районе Кондратовки носят локальный характер: "Это лесопосадки. Никакой решающей роли это не сыграет". При этом российские войска начали обходные маневры, приближаясь к стратегически важным позициям.
"Потеря областного центра показала бы неспособность ВСУ защищать территорию, что могло привести к частичному обвалу фронта", — подчеркнул военный аналитик. Он добавил, что следующими ключевыми целями после Сум станут Харьков и повторение наступления на Киевском направлении.
"От Гомеля до Киева всего 150 километров по прямой", — напомнил собеседник издания, отметив необходимость сначала решить "сумскую проблему".
Полный текст интервью "Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Алексея Рамма: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы.
Олег Неменский интервью - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
21 июля, 20:38
Олег Неменский: Европа готовит войну с Россией, поэтому сделает все, чтобы ВСУ держали фронтСудьба Киева во многом зависит не столько от той позиции, которую занимает Вашингтон, сколько от тех процессов, которые идут в Европе. Если Европа ориентирована на развитие военного конфликта с Россией, то она сделает все возможное, чтобы украинский фронт не посыпался, а Киев не пошел на мирные переговоры до начала подготавливаемого ею конфликта.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСумыКиевХарьковВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина.руСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОновости СВО сейчасСпецоперацияСумская областьнаступление на Сумыновости СВО РоссияГлавные новости
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:29Американский конгрессмен назвала Зеленского "диктатором", поддержав киевские протесты
10:13Зеленский расширил состав украинской делегации для переговоров с РФ
09:44"Русофобия сломалась". Корнилов отметил, что на Западе перестали верить Зеленскому
09:42Западные СМИ бьют тревогу: новый украинский закон о НАБУ ставит под угрозу помощь ЕС
09:37На стыке границ: российские войска взяли ключевой населенный пункт на южном направлении
09:29Тактический ход: российские войска меняют направление удара под Константиновкой
09:24Ночные удары по тылам ВСУ: российские войска атаковали склады и логистику под Харьковом
09:20Последствия атаки на антикоррупционные институты, провалы ВСУ. Главное на Украине на утро 23 июля
08:08Главное за ночь 23 июля
08:00Пристанище для униженных и оскорблённых. Почему в Тмутаракани не утвердилось княжение Рюриковичей
07:32Войска Северной Кореи вступят в бой с армией Европы? Рожин о том, кто и как будет воевать на Украине
07:30ПВО уничтожила 33 украинских беспилотника за ночь
07:15Павел Леонов: США планируют сделать с Калининградом то же, что с Сербией в 1999 году
07:13Российские военные ночью ударили по Украине
07:06Без связи, но с дронами. Как Тула живет без мобильного интернета
07:00Киев ослабил центральный фронт, спасая Сумы от российского наступления — Сорокин
06:40После Часового Яра — удар на Константиновку: когда ВС РФ сомкнут Донецкий и Харьковский фронты
06:33Беспилотники ВСУ наносят удары по регионам России. Как решить эту проблему
06:20Рожин: Украина копит крупную массу бронетехники и готовит ударные резервы из бригад 150-й серии
06:00"От Гомеля до Киева 150 километров": эксперт рассказал про перспективы Киевского направления
Лента новостейМолния