https://ukraina.ru/20250723/kiev-oslabil-tsentralnyy-front-spasaya-sumy-ot-rossiyskogo-nastupleniya--sorokin-1065754853.html

Киев ослабил центральный фронт, спасая Сумы от российского наступления — Сорокин

Киев ослабил центральный фронт, спасая Сумы от российского наступления — Сорокин - 23.07.2025 Украина.ру

Киев ослабил центральный фронт, спасая Сумы от российского наступления — Сорокин

Переброска четырех украинских бригад в Сумскую область создала бреши в обороне ВСУ на других направлениях, что уже используют российские войска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин

2025-07-23T07:00

2025-07-23T07:00

2025-07-23T07:00

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Сорокин отметил, что украинские контратаки в районе Кондратовки носят локальный характер: "Это лесопосадки. Никакой решающей роли это не сыграет". При этом российские войска начали обходные маневры, приближаясь к стратегически важным позициям."Потеря областного центра показала бы неспособность ВСУ защищать территорию, что могло привести к частичному обвалу фронта", — подчеркнул военный аналитик. Он добавил, что следующими ключевыми целями после Сум станут Харьков и повторение наступления на Киевском направлении."От Гомеля до Киева всего 150 километров по прямой", — напомнил собеседник издания, отметив необходимость сначала решить "сумскую проблему".Полный текст интервью "Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Алексея Рамма: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы.

https://ukraina.ru/20250721/oleg-nemenskiy-evropa-gotovit-voynu-s-rossiey-poetomu-sdelaet-vse-chtoby-vsu-derzhali-front-1065701109.html

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