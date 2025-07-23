Киев ослабил центральный фронт, спасая Сумы от российского наступления — Сорокин
© Getty Images / Paula Bronstein
© Getty Images / Paula Bronstein
Переброска четырех украинских бригад в Сумскую область создала бреши в обороне ВСУ на других направлениях, что уже используют российские войска. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института изучения национальных кризисов, военно-политический эксперт Николай Сорокин
"Зеленский опасается потери политического лица в случае падения Сум, — заявил эксперт. — Если бы он не усилил это направление, мы бы уже овладели высотами над городом".
Сорокин отметил, что украинские контратаки в районе Кондратовки носят локальный характер: "Это лесопосадки. Никакой решающей роли это не сыграет". При этом российские войска начали обходные маневры, приближаясь к стратегически важным позициям.
"Потеря областного центра показала бы неспособность ВСУ защищать территорию, что могло привести к частичному обвалу фронта", — подчеркнул военный аналитик. Он добавил, что следующими ключевыми целями после Сум станут Харьков и повторение наступления на Киевском направлении.
"От Гомеля до Киева всего 150 километров по прямой", — напомнил собеседник издания, отметив необходимость сначала решить "сумскую проблему".
Полный текст интервью "Николай Сорокин: Если Россия откажется от тактики тысячи порезов, то решит проблему Харькова и Сум" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Алексея Рамма: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы.
21 июля, 20:38Олег Неменский: Европа готовит войну с Россией, поэтому сделает все, чтобы ВСУ держали фронтСудьба Киева во многом зависит не столько от той позиции, которую занимает Вашингтон, сколько от тех процессов, которые идут в Европе. Если Европа ориентирована на развитие военного конфликта с Россией, то она сделает все возможное, чтобы украинский фронт не посыпался, а Киев не пошел на мирные переговоры до начала подготавливаемого ею конфликта.
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