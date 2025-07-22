https://ukraina.ru/20250722/kazn-egipetskaya-ukraina-perezhivaet-rekordnoe-nashestvie-saranchi--1065744340.html

Казнь Египетская. Украина переживает рекордное нашествие саранчи

Казнь Египетская. Украина переживает рекордное нашествие саранчи - 22.07.2025 Украина.ру

Казнь Египетская. Украина переживает рекордное нашествие саранчи

Украина переживает невиданное нашествие египетской саранчи. Эти прожорливые насекомые широким фронтом наступают по степным просторам, съедая на своем пути всю растительность. По состоянию на сегодняшний день они уже достигли окраин Днепропетровска, и продвигаются дальше на север.

2025-07-22T20:08

2025-07-22T20:08

2025-07-22T20:08

эксклюзив

украина

днепропетровск

каховское водохранилище

константин бондаренко

экология

природа

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Поднимаясь в воздух, саранча образует настоящие тучи, которые снимают на видео напуганные местные жители. Общая масса такого облака может составлять сотни, и даже тысячи тонн. На записях заметно, что стаи насекомых планомерно объедают попавшиеся по пути сады и поля. Причем, их так много, что что в воздухе стоит характерный треск – звуки погибающего на корню украинского урожая.Эксперты сообщают, что плотность саранчи составляет в этом году 40–50 особей на квадратный метр. По другим данным, на каждом метре уже фиксируют до 80 насекомых. Такие показатели существенно превышают предельный допустимый порог размножения саранчи, что не предвещает ничего хорошего для украинского АПК.Всего одно насекомое данного вида способно уничтожить полкилограмма растительной массы – включая листья, плоды, стебли и ветки. Саранчовые едят все, что растет, не делая исключений ни для одной известной сельхозкультуры. Они могут сожрать даже хлопчатобумажную ткань, если кто-то неосторожно выставить ее сушиться на улице."Угроза для аграрного сектора значительная. Саранча может вредить как традиционным полевым культурам – подсолнечнику, свекле, картофелю, овощам, так и дикорастущим растениям, которые формируют экосистему. В случае массового появления насекомых возможны потери урожая до 100%", – заявила сотрудница государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Виктория Козаченко.Полчища саранчи вызвали в пострадавших украинских регионах настоящую панику. Увеличение численности этих вредных насекомых фиксировалось в степных районах Причерноморья и раньше, но их размножение очень давно не приобретало таких масштабов, когда речь идет о настоящем нашествии.Судя по комментариям в соцсетях, люди пытаются применять против саранчи попавшиеся под руку химикаты. Но это лишь наносит дополнительный вред окружающей среде, отравляя уцелевшие участки сельхозугодий. Остановить тучи насекомых инсектицидами уже не получится – для того, чтобы предотвратить наступление беды, необходимо было заниматься проблемой раньше. Однако украинское правительство не предпринимало для этого никаких серьезных усилий.Между тем, специалисты заранее предупреждали о предстоящем нашествии насекомых. Такие предостережения начали звучать еще три года назад. Энтомологи указывали на то, что заброшенные в результате боевых действий поля не пашут, что способствует выживанию личинок египетской саранчи. Вдобавок ко всему, она успешно освоились на высохших участках Каховского водохранилища, поросших массой сорняковых растений. И сразу начала стремительно размножаться.В условиях неконтролируемого развития популяции саранча вступает в так называемую стайную фазу развития, которую также называют походной. Насекомые начинают откладывать еще больше яиц, меняют зеленую раскраску на боевую, с коричневыми оттенками. В конечном итоге они формируют те самые многотонные тучи, и отправляются объедать соседние территории, преодолевая за сутки более десяти километров.Всплески размножения саранчи когда-то представляли собой серьезную угрозу существованию древних цивилизаций, которые целиком и полностью зависели от успешного урожая. Это насекомое упоминается в тексте Корана, "Махабхарате" и "Илиаде", а Библия вообще уделяет саранчовым особенное внимание. Нашествие саранчи называется одной из казней, ниспосланных на голову египетских фараонов. И описание этого события широко известно в популярной культуре."И напала саранча на всю землю Египетскую и легла по всей стране Египетской в великом множестве: прежде не бывало такой саранчи, и после сего не будет такой. Она покрыла лице всей земли, так что земли не было видно, и поела всю траву земную и все плоды древесные, уцелевшие от града, и не осталось никакой зелени ни на деревах, ни на траве полевой".Этот фрагмент библейского текста подарил египетской саранче ее видовое название. Но грозное насекомое упоминается и в других фрагментах Писания. Причем, согласно Откровению Иоанна Богослова, невиданное размножение вредных насекомых предвещает близящийся Апокалипсис."И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну; и на головах у ней как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее – как лица человеческие, а зубы у ней были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее – как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. Власть же ее была – вредить людям".Все это не добавляет радости жителям пострадавших от саранчи украинских регионов. Некоторые всерьез считают, что наступили последние времена. А более трезвомыслящие люди подсчитывают, насколько увеличатся цены на продукты питания – после того, как саранчовые съедят существенную часть урожая.Более того, "походные" циклы развития данного вида зачастую продолжаются несколько лет подряд, когда его численность возрастает по экспоненте. Если украинские власти продолжат игнорировать эту экономическую и экологическую беду, в следующем году насекомых будет еще больше – особенно если этому поспособствуют благоприятные для них климатические условия. И тогда саранча действительно пожрет все вокруг.Чтобы предотвратить подобный сценарий, нужно уже сегодня выделять средства на осуществление профилактических мероприятий по обработке причерноморских полей, которые необходимо проводить в осенне-зимний и весенний сезоны.Однако современные украинские фараоны упорно не замечают нарастающие проблемы, предпочитая тратить деньги на покупку оружия и приобретать себе шикарные лимузины.Наблюдающие за этим украинцы начинают проводить логичные параллели между миром насекомых и политической жизнью своей страны, где у власти находится такая же прожорливая и свирепая стая, окрашенная в коричневые цвета фашизма."Пообщавшись со специалистом, узнал прелюбопытнейшую вещь. Оказывается, зеленая и коричневая саранча – это не два вида, а две стадии развития одного и того же вида насекомых.Изначально саранча зеленого цвета. Особи являются индивидуалистами, у них короткие крылья и они больше ползают или прыгают, не нанося большого вреда экосистеме. Но на некотором этапе у саранчи отрастают крылья, она становится коричневой и начинает формировать агрессивные стаи, уничтожая все на своем пути.Таким образом, очень символичен и естественен переход от зеленых к коричневым – то, что мы наблюдали на Украине за последние шесть лет", – иронизирует по этому поводу украинский политолог Константин Бондаренко.

https://ukraina.ru/20250622/zamministra-almaz-khusainov-obyazatelno-vosstanovim-kakhovskuyu-ges-i-kanal-severskiy-donetsk--donbass-1064135842.html

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Леонид Николенко

эксклюзив, украина, днепропетровск, каховское водохранилище, константин бондаренко, экология, природа