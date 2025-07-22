Украинцы не могут осознать, что они — "стадо". Украинские эксперты и политики о концлагере Зеленского

Боевые действия на Украине продолжаются, люди гибнут, а Запад получает время, необходимое ему для подготовки к открытому столкновению с Россией. В том, что такая подготовка идёт, многие эксперты не сомневаются.