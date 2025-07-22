Как Зеленский удерживает власть? Политолог раскрыл неожиданный механизм его влияния
© Фото : GLOBAL LOOK PRESS
© Фото : GLOBAL LOOK PRESS
Владимир Зеленский сохраняет власть благодаря созданию специфических нарративов, а не формальным институтам. Об этом в беседе с шеф-редактором издания Украина.ру Захаром Виноградовым рассказал философ, политолог Владимир Видеманн
"Зеленский - это пример того, как медийная личность может трансформироваться в политического игрока", - заявил Видеманн. По его словам, сила украинского лидера заключается не в административном ресурсе, а в "способности создавать нужные нарративы".
Политолог подчеркнул: "Он использует два основных инструмента: во-первых, создание образа жертвы агрессии, во-вторых - позиционирование себя как единственной альтернативы хаосу".
Отвечая на вопрос об особенностях Зеленского, Видеманн отметил: "Он сумел превратить свою слабость - отсутствие политического опыта - в преимущество. Зеленский играет роль "простого парня", который якобы противостоит системе, хотя сам давно стал частью этой системы. Этот парадокс и объясняет его живучесть".
Комментируя изменение риторики главаря украинского режима после начала СВО, эксперт сказал: "Он действительно стал другим - более жестким, бескомпромиссным. Но это не его личная трансформация, а следствие смены заказчиков сценария".
Полный текст интервью Владимир Видеманн: Прямо на наших глазах разворачивается невероятный кастинг на роль "царя горы" на сайте Украина.ру.
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