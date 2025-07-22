Как Зеленский удерживает власть? Политолог раскрыл неожиданный механизм его влияния - 22.07.2025 Украина.ру
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Как Зеленский удерживает власть? Политолог раскрыл неожиданный механизм его влияния
Как Зеленский удерживает власть? Политолог раскрыл неожиданный механизм его влияния - 22.07.2025 Украина.ру
Как Зеленский удерживает власть? Политолог раскрыл неожиданный механизм его влияния
Владимир Зеленский сохраняет власть благодаря созданию специфических нарративов, а не формальным институтам. Об этом в беседе с шеф-редактором издания Украина.ру Захаром Виноградовым рассказал философ, политолог Владимир Видеманн
2025-07-22T13:01
2025-07-22T13:01
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"Зеленский - это пример того, как медийная личность может трансформироваться в политического игрока", - заявил Видеманн. По его словам, сила украинского лидера заключается не в административном ресурсе, а в "способности создавать нужные нарративы".Политолог подчеркнул: "Он использует два основных инструмента: во-первых, создание образа жертвы агрессии, во-вторых - позиционирование себя как единственной альтернативы хаосу".Отвечая на вопрос об особенностях Зеленского, Видеманн отметил: "Он сумел превратить свою слабость - отсутствие политического опыта - в преимущество. Зеленский играет роль "простого парня", который якобы противостоит системе, хотя сам давно стал частью этой системы. Этот парадокс и объясняет его живучесть".Комментируя изменение риторики главаря украинского режима после начала СВО, эксперт сказал: "Он действительно стал другим - более жестким, бескомпромиссным. Но это не его личная трансформация, а следствие смены заказчиков сценария".Полный текст интервью Владимир Видеманн: Прямо на наших глазах разворачивается невероятный кастинг на роль "царя горы" на сайте Украина.ру.О странном и, возможно, очень непростом будущем, которое ожидает нас к концу столетия - в беседе Захара Виноградова с Владимиром Видеманном О том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины".
https://ukraina.ru/20250722/ukraintsy-ne-mogut-osoznat-chto-oni--stado-ukrainskie-eksperty-i-politiki-o-kontslagere-zelenskogo-1065717207.html
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новости, россия, трамп и зеленский, владимир зеленский, владимир видеманн, украина.ру, власти украины, президент украины, киевский режим, захар виноградов, сво, агрессия, философия, эксперты
Новости, Россия, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, Владимир Видеманн, Украина.ру, власти Украины, президент Украины, киевский режим, Захар Виноградов, СВО, агрессия, философия, эксперты

Как Зеленский удерживает власть? Политолог раскрыл неожиданный механизм его влияния

13:01 22.07.2025
 
© Фото : GLOBAL LOOK PRESS
- РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© Фото : GLOBAL LOOK PRESS
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Владимир Зеленский сохраняет власть благодаря созданию специфических нарративов, а не формальным институтам. Об этом в беседе с шеф-редактором издания Украина.ру Захаром Виноградовым рассказал философ, политолог Владимир Видеманн
"Зеленский - это пример того, как медийная личность может трансформироваться в политического игрока", - заявил Видеманн. По его словам, сила украинского лидера заключается не в административном ресурсе, а в "способности создавать нужные нарративы".
Политолог подчеркнул: "Он использует два основных инструмента: во-первых, создание образа жертвы агрессии, во-вторых - позиционирование себя как единственной альтернативы хаосу".
Отвечая на вопрос об особенностях Зеленского, Видеманн отметил: "Он сумел превратить свою слабость - отсутствие политического опыта - в преимущество. Зеленский играет роль "простого парня", который якобы противостоит системе, хотя сам давно стал частью этой системы. Этот парадокс и объясняет его живучесть".
Комментируя изменение риторики главаря украинского режима после начала СВО, эксперт сказал: "Он действительно стал другим - более жестким, бескомпромиссным. Но это не его личная трансформация, а следствие смены заказчиков сценария".
Полный текст интервью Владимир Видеманн: Прямо на наших глазах разворачивается невероятный кастинг на роль "царя горы" на сайте Украина.ру.
О странном и, возможно, очень непростом будущем, которое ожидает нас к концу столетия - в беседе Захара Виноградова с Владимиром Видеманном О том, как России пройти через узкое горло эволюции и какое будущее есть у Украины".
Коллаж: что говорят эксперты: Монтян, Семченко, Бондаренко - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
05:13
Украинцы не могут осознать, что они — "стадо". Украинские эксперты и политики о концлагере ЗеленскогоБоевые действия на Украине продолжаются, люди гибнут, а Запад получает время, необходимое ему для подготовки к открытому столкновению с Россией. В том, что такая подготовка идёт, многие эксперты не сомневаются.
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