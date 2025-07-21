https://ukraina.ru/20250721/glavkom-vsu-vypolnyaet-vse-prikazy-bankovoy-politolog-raskryl-usloviya-pri-kotorykh-uvolyat-syrskogo-1065602430.html

Главком ВСУ выполняет все приказы Банковой: политолог раскрыл условия, при которых уволят Сырского

Главком ВСУ выполняет все приказы Банковой: политолог раскрыл условия, при которых уволят Сырского - 21.07.2025 Украина.ру

Главком ВСУ выполняет все приказы Банковой: политолог раскрыл условия, при которых уволят Сырского

Положение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского остается устойчивым, пока он беспрекословно выполняет указания власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив

2025-07-21T05:00

2025-07-21T05:00

2025-07-21T05:00

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"Угроза для главкома Сырского на сегодняшний день миновала. Она была очень серьезной осенью прошлого года", - констатировал эксперт. По его словам, сейчас у руководства Украины нет поводов для его замены.Павлив поясняет: "Он и так выполняет все, что им нужно. Каких-то страшных поразок и зрад (поражений и предательств) сейчас нет". Однако позиция Сырского остается шаткой: "Будет какая-то военная катастрофа, он полетит сразу же".Эксперт отмечает растущее недовольство в армии: "Огромное недовольство всем военно-политическим руководством. Крошить батон на Зеленского и Ермака побаиваются, а на Сырского полаивать могут".Таким образом, главком ВСУ остается удобным "громоотводом" для военных неудач, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит" на сайте Украина.ру.О реальных потерях ВСУ — в материале Натальи Мареевой "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250720/1065584540.html

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