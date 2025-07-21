Главком ВСУ выполняет все приказы Банковой: политолог раскрыл условия, при которых уволят Сырского - 21.07.2025 Украина.ру
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Главком ВСУ выполняет все приказы Банковой: политолог раскрыл условия, при которых уволят Сырского
Главком ВСУ выполняет все приказы Банковой: политолог раскрыл условия, при которых уволят Сырского - 21.07.2025 Украина.ру
Главком ВСУ выполняет все приказы Банковой: политолог раскрыл условия, при которых уволят Сырского
Положение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского остается устойчивым, пока он беспрекословно выполняет указания власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив
2025-07-21T05:00
2025-07-21T05:00
новости
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михаил павлив
владимир зеленский
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наступление вс рф
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"Угроза для главкома Сырского на сегодняшний день миновала. Она была очень серьезной осенью прошлого года", - констатировал эксперт. По его словам, сейчас у руководства Украины нет поводов для его замены.Павлив поясняет: "Он и так выполняет все, что им нужно. Каких-то страшных поразок и зрад (поражений и предательств) сейчас нет". Однако позиция Сырского остается шаткой: "Будет какая-то военная катастрофа, он полетит сразу же".Эксперт отмечает растущее недовольство в армии: "Огромное недовольство всем военно-политическим руководством. Крошить батон на Зеленского и Ермака побаиваются, а на Сырского полаивать могут".Таким образом, главком ВСУ остается удобным "громоотводом" для военных неудач, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Дениса Рудометова "Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит" на сайте Украина.ру.О реальных потерях ВСУ — в материале Натальи Мареевой "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, киев, александр сырский, михаил павлив, владимир зеленский, вс рф, наступление вс рф, главное разведывательное управление рф, всу, киевский режим, власти украины, андрей ермак, банковая, главные новости, новости украины, сво, дзен новости сво, новости сво россия, аналитика
Новости, Украина, Россия, Киев, Александр Сырский, Михаил Павлив, Владимир Зеленский, ВС РФ, наступление ВС РФ, Главное разведывательное управление РФ, ВСУ, киевский режим, власти Украины, Андрей Ермак, Банковая, Главные новости, Новости Украины, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, Аналитика

Главком ВСУ выполняет все приказы Банковой: политолог раскрыл условия, при которых уволят Сырского

05:00 21.07.2025
 
Фото: ТСН
Фото: ТСН
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Положение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского остается устойчивым, пока он беспрекословно выполняет указания власти. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог и политтехнолог Михаил Павлив
"Угроза для главкома Сырского на сегодняшний день миновала. Она была очень серьезной осенью прошлого года", - констатировал эксперт. По его словам, сейчас у руководства Украины нет поводов для его замены.
Павлив поясняет: "Он и так выполняет все, что им нужно. Каких-то страшных поразок и зрад (поражений и предательств) сейчас нет". Однако позиция Сырского остается шаткой: "Будет какая-то военная катастрофа, он полетит сразу же".
Эксперт отмечает растущее недовольство в армии: "Огромное недовольство всем военно-политическим руководством. Крошить батон на Зеленского и Ермака побаиваются, а на Сырского полаивать могут".
Таким образом, главком ВСУ остается удобным "громоотводом" для военных неудач, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Михаил Павлив: Медленное наступление ВС РФ не пугает Киев, поэтому главкому ВСУ Сырскому ничего не грозит" на сайте Украина.ру.
О реальных потерях ВСУ — в материале Натальи Мареевой "С фронта не вернётся никто": 200 тысяч "двухсотых". Украинские эксперты оценили масштаб потерь ВСУ на сайте Украина.ру.
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Вчера, 12:29
Армия России продвигается в зоне СВОПродвижение ВС РФ на участках фронта фиксируют телеграм-каналы. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру
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