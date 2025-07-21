Военный эксперт Борис Рожин: До конца лета Россия освободит юг Донбасса, а до конца года займет Покровск - 21.07.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Борис Рожин: До конца лета Россия освободит юг Донбасса, а до конца года займет Покровск
Военный эксперт Борис Рожин: До конца лета Россия освободит юг Донбасса, а до конца года займет Покровск - 21.07.2025 Украина.ру
Военный эксперт Борис Рожин: До конца лета Россия освободит юг Донбасса, а до конца года займет Покровск
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-07-21T16:11
2025-07-21T16:11
эксклюзив
спецоперация
россия
донецкая народная республика
украина
борис рожин
вооруженные силы украины
покровск/красноармейск
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На всем юго-западе ДНР от Искры до Родинского ВС РФ сохраняют устойчивую инициативу. Да, ВСУ перебрасывают сюда резервы и пытаются контратаковать, чтобы сковать наши наступательные действия. Но в целом наше продвижение продолжается. Фронт неизбежно наползает на территорию Днепропетровской области.К югу от Красноармейска противник все чаще и чаще сдает населенные пункты. Надеюсь, что к середине сентября эта территория ДНР полностью будет освобождена. Учитывая, что основные силы киевский режим бросает именно на удержание Красноармейска, наше продвижение от Комара и Зеленого Поля приведет к относительно скорым успехам.К северу от Красноармейска наше командование формирует вторую клешню, которая пытается пробиться к Родинскому или хотя бы взять под огневой контроль дорогу, которая проходит через него. Если это получится, за ВСУ останутся только две дороги, которые уходят на северо-запад от Красноармейской агломерации. То есть чем больше наших дронов будут летать над ними, тем больше проблем будет у всей Красноармейской группировки ВСУ.Российское командование избегает лобового штурма, а делает ставку на охват с флангов и перерезание снабжения, чтобы противник отходил под угрозой окружения. Украина это понимает, поэтому сосредотачивает усилия на удержание фланговых позиций. Отсюда контратаки в районе Котлино/Удачного, отсюда попытки удержать Нововоэкономическое и населенные пункты к северу от Мирнограда.Тем не менее, российские войска устойчиво продвигаются.Надеюсь, в этом году мы освободим Красноармейск и начнем освобождение Славянско-Краматорской агломерации. Впереди бои за Константиновку, где Украина будет упираться всеми силами.
https://ukraina.ru/20250717/1065450642.html
россия
донецкая народная республика
украина
покровск/красноармейск
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, россия, донецкая народная республика, украина, борис рожин, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Борис Рожин, Вооруженные силы Украины, Покровск/Красноармейск

Военный эксперт Борис Рожин: До конца лета Россия освободит юг Донбасса, а до конца года займет Покровск

16:11 21.07.2025
 
© Украина.ру / serafima091999Борис Рожин (СВО)
Борис Рожин (СВО) - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© Украина.ру / serafima091999
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
На всем юго-западе ДНР от Искры до Родинского ВС РФ сохраняют устойчивую инициативу. Да, ВСУ перебрасывают сюда резервы и пытаются контратаковать, чтобы сковать наши наступательные действия. Но в целом наше продвижение продолжается. Фронт неизбежно наползает на территорию Днепропетровской области.
К югу от Красноармейска противник все чаще и чаще сдает населенные пункты. Надеюсь, что к середине сентября эта территория ДНР полностью будет освобождена. Учитывая, что основные силы киевский режим бросает именно на удержание Красноармейска, наше продвижение от Комара и Зеленого Поля приведет к относительно скорым успехам.
К северу от Красноармейска наше командование формирует вторую клешню, которая пытается пробиться к Родинскому или хотя бы взять под огневой контроль дорогу, которая проходит через него. Если это получится, за ВСУ останутся только две дороги, которые уходят на северо-запад от Красноармейской агломерации. То есть чем больше наших дронов будут летать над ними, тем больше проблем будет у всей Красноармейской группировки ВСУ.
Российское командование избегает лобового штурма, а делает ставку на охват с флангов и перерезание снабжения, чтобы противник отходил под угрозой окружения. Украина это понимает, поэтому сосредотачивает усилия на удержание фланговых позиций. Отсюда контратаки в районе Котлино/Удачного, отсюда попытки удержать Нововоэкономическое и населенные пункты к северу от Мирнограда.
Тем не менее, российские войска устойчиво продвигаются.
Надеюсь, в этом году мы освободим Красноармейск и начнем освобождение Славянско-Краматорской агломерации. Впереди бои за Константиновку, где Украина будет упираться всеми силами.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
17 июля, 17:11
Полковник Геннадий Алехин: Россия под Великим Бурлуком сокрушила "Скалу", на которую так надеялся СырскийЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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