https://ukraina.ru/20250721/1065672652.html

Военный эксперт Борис Рожин: До конца лета Россия освободит юг Донбасса, а до конца года займет Покровск

Военный эксперт Борис Рожин: До конца лета Россия освободит юг Донбасса, а до конца года займет Покровск - 21.07.2025 Украина.ру

Военный эксперт Борис Рожин: До конца лета Россия освободит юг Донбасса, а до конца года займет Покровск

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-07-21T16:11

2025-07-21T16:11

2025-07-21T16:11

эксклюзив

спецоперация

россия

донецкая народная республика

украина

борис рожин

вооруженные силы украины

покровск/красноармейск

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На всем юго-западе ДНР от Искры до Родинского ВС РФ сохраняют устойчивую инициативу. Да, ВСУ перебрасывают сюда резервы и пытаются контратаковать, чтобы сковать наши наступательные действия. Но в целом наше продвижение продолжается. Фронт неизбежно наползает на территорию Днепропетровской области.К югу от Красноармейска противник все чаще и чаще сдает населенные пункты. Надеюсь, что к середине сентября эта территория ДНР полностью будет освобождена. Учитывая, что основные силы киевский режим бросает именно на удержание Красноармейска, наше продвижение от Комара и Зеленого Поля приведет к относительно скорым успехам.К северу от Красноармейска наше командование формирует вторую клешню, которая пытается пробиться к Родинскому или хотя бы взять под огневой контроль дорогу, которая проходит через него. Если это получится, за ВСУ останутся только две дороги, которые уходят на северо-запад от Красноармейской агломерации. То есть чем больше наших дронов будут летать над ними, тем больше проблем будет у всей Красноармейской группировки ВСУ.Российское командование избегает лобового штурма, а делает ставку на охват с флангов и перерезание снабжения, чтобы противник отходил под угрозой окружения. Украина это понимает, поэтому сосредотачивает усилия на удержание фланговых позиций. Отсюда контратаки в районе Котлино/Удачного, отсюда попытки удержать Нововоэкономическое и населенные пункты к северу от Мирнограда.Тем не менее, российские войска устойчиво продвигаются.Надеюсь, в этом году мы освободим Красноармейск и начнем освобождение Славянско-Краматорской агломерации. Впереди бои за Константиновку, где Украина будет упираться всеми силами.

https://ukraina.ru/20250717/1065450642.html

россия

донецкая народная республика

украина

покровск/красноармейск

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2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, россия, донецкая народная республика, украина, борис рожин, вооруженные силы украины, покровск/красноармейск