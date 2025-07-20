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ПВО России отразила массированную атаку украинских БПЛА

ПВО России отразила массированную атаку украинских БПЛА - 20.07.2025 Украина.ру

ПВО России отразила массированную атаку украинских БПЛА

С вечера 19 июля и по утро 20 июля ПВО России отражала попытки прорыва украинских беспилотников в российские регионы. В российских аэропортах вводились и отменялись ограничение для самолётов. Об этом сообщает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-20T10:08

2025-07-20T10:08

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Вечером 19 июля опасность атаки беспилотников была объявлена на всей территории Ростовской области, информировали в МЧС.Вечером 19 июля средства ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщал мэр Москвы Сергей СобянинВременные ограничения вводились и отменялись в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский, сообщала Росавиация. Также вводились ограничение в аэропорту Ярославля.Жители Зеленограда и Истры сообщали о звуках взрывов в небе. По их словам, ПВО отражали атаку беспилотников - были слышны около 10 взрывов. Об этом сообщило издание Baza. На видео последствия падения беспилотника в районе деревни Ватутинки вечером 19 июля было видно, как пролетавший БПЛА упал за домами на опушке и загорелся. Разрушений и жертв не было.Опасность атаки БПЛА объявлялась на территории Белгородской области, в Краснодарском крае, на территории Ельца и Елецкого района Липецкой области. Сообщалось о работе ПВО над Брянском.ПВО России с 20.00 мск до 23.30 мск перехватила и уничтожила 40 украинских БПЛА самолетного типа, больше всего - 21 - над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения ПВО Минобороны России отражали атаки беспилотников ВСУ на Тульскую область, сообщил губернатор. Оперативные службы работают. По имеющимся сведениям, в результате атак никто не пострадал.Более 10 взрывов уже прогремело в разных районах Зеленограда, сообщило ночью издание SHOT. В нескольких квартирах в окнах повыбивало стëкла. Местные ТГ-каналы сообщают об уничтожении БПЛА. Помимо этого, о звуках пролëта БПЛА и взрывах сообщают жители Наро-Фоминска, а также Боровска и Балабаново в Калужской области.В сети были опубликованы фото обломков сбитого беспилотника. Они упали на многоэтажку в Зеленограде.Аэропорт Пулково в связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Москвы ночью принимал принимает все перенаправленные в Санкт-Петербург рейсы.Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский",сообщила ночью Росавиация. Также ночью были введены и вскоре сняты временные ограничения введены в аэропорту Нижнего Новгорода.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги сняты, сообщила Росавиация. Продлились ограничения 14 часов.ПВО России ночью уничтожила 8 вражеских БПЛА над территорией Тульской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 93 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщает Минобороны России38 – над Брянской областью; 19 – над Московским регионом; 11 – над Калужской областью; 8 – над Тульской; 5 – над Орловской; 5 – над Нижегородской; 3 – над акваторией Черного моря; 2 – над Курской; По 1 над Белгородской и Рязанской областями.Утром 20 июля Минобороны сообщило, что в период с 8.00 мск до 8.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских БПЛА самолетного типа. Из них три БПЛА – над территорией Брянской области и два БПЛА – над территорией Калужской области.Поздно вечером стало известно, что один человек погиб, пятеро получили ранения в Донецкой Народной Республики из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин.По его словам, в Киевском районе Донецка в результате удара ракетами РСЗО HIMARS пострадал мужчина 1972 года рождения. В Никитовском районе Горловки мужчина 1991 года рождения получил ранения средней степени тяжести в результате применения ствольной артиллерии. В поселке Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа погибла женщина 1975 года рождения в результате обстрела реактивной артиллерией. Также мужчина 1972 года рождения получил крайне тяжелые ранения, а женщина 1976 года рождения - ранения средней степени тяжести. На автодороге между Угледаром и Павловкой Волновахского района мужчина 1994 года рождения получил ранения средней степени тяжести в результате детонации взрывоопасного предмета.На территории Тульской области объявлялась опасность атаки БПЛА, сообщал губернатор региона Дмитрий Миляев. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов опять вводились в аэропорту Калуги, сообщили в Росавиации.Во Внуково также вводились ограничения на приём и выпуск рейсов. В период ограничений 19-20 июля на запасные аэродромы ушли 134 самолета, сообщила Росавиация. Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме для возврата к штатному расписанию, ситуация управляема, заверили в ведомстве.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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