https://ukraina.ru/20250719/voennaya-svodka-za-18-iyulya-ot-tg-kanala-dnevnik-desantnika-1065536259.html
Военная сводка за 18 июля от ТГ-канала "Дневник десантника"
Военная сводка за 18 июля от ТГ-канала "Дневник десантника" - 19.07.2025 Украина.ру
Военная сводка за 18 июля от ТГ-канала "Дневник десантника"
Военная сводка за 18 июля от ТГ-канала "Дневник десантника"
2025-07-19T03:25
2025-07-19T03:25
2025-07-19T03:25
новости
россия
сво
вс рф
курская область
харьковская область
запорожское направление
покровск/красноармейск
сумская область
херсонское направление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065093014_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85011e6f2e527ff7b1c7a71c44ac123d.jpg
🟥 Херсонское направление:Артиллерия ВС РФ у Херсона уничтожила полевой склад боеприпасов для артиллерии и ПВО, а также технику место дислокации личного состава. Идёт планомерная работа по выявлению и уничтожению вражеских позиций и мест производства вооружения.🟥 Сумское направление:В Кондратовке ВКС РФ уничтожили ФАБами пункты дислокации в центре и западной части села. Под российским контролем юго-восточная часть населённого пункта. В Андреевке наши подразделения продвинулись с северной стороны, зачистив несколько зданий и уничтожив 3 штурмовые группы противника.🟥 Курская область:На Тёткинском и Глушковском направлениях враг не оставляет попыток прорыва на территорию Курской области за счет переброшенных сюда резервов из Киева. Продолжается зачистка лесной местности в восточной части от с.Бессаловка. На северной окраине с.Рыжевка наши мотострелки выбили противника закрепились на занятых позициях.🟥 Красноармейское направление:В районе Удачного продолжаются ожесточенные бои за поселок. Наносятся удары по вражеским позициям на западе Удачного, также враг не успевает возвести из-за активных боев оборонительные сооружения.🟥 Запорожское направление:Юго-западнее Червоного расчет Д-30 ВС РФ уничтожил огневую точку противника. В районе Малой Токмачки ФПВ-расчеты ВС РФ уничтожили выявленный пункт дислокации ВСУ. В районе Каменского продолжается работа по выбиванию противника в лесопосадках и блиндажах.🟥 Харьковское направление:На Великобурлукском участке фронта в ходе ожесточенных боёв нашим подразделениям удалось сломить упорное сопротивление противника и продвинуться в лесопосадках в окрестностях с. Меловое. После освобождения Дегтярного наши войска зачистили карман и северо-восточнее населённого пункта. Наши войска продолжают наступление в Волчанске и его окрестностях. За сутки зачищено 12 домов. В лесных массивах в ходе ожесточенных боёв продвинулись в прилегающих к городу лесопосадках.Больше новостей дня представлено о обзоре Путин обсудил Украину с Эрдоганом. Главные новости к вечеру 18 июля.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250718/ukraine-pridetsya-voevat-v-khudshikh-usloviyakh-ekspert-rasskazal-o-tekuschey-situatsii-na-fronte-1065531875.html
россия
курская область
харьковская область
запорожское направление
покровск/красноармейск
сумская область
херсонское направление
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065093014_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0155d08a5adb64e9c87a16b09b1960a4.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сво, вс рф, курская область, харьковская область, запорожское направление, покровск/красноармейск, сумская область, херсонское направление, всу, украина
Новости, Россия, СВО, ВС РФ, Курская область, Харьковская область, Запорожское направление, Покровск/Красноармейск, Сумская область, Херсонское направление, ВСУ, Украина
Военная сводка за 18 июля от ТГ-канала "Дневник десантника"
Военная сводка за 18 июля от ТГ-канала "Дневник десантника"
🟥 Херсонское направление:
Артиллерия ВС РФ у Херсона уничтожила полевой склад боеприпасов для артиллерии и ПВО, а также технику место дислокации личного состава. Идёт планомерная работа по выявлению и уничтожению вражеских позиций и мест производства вооружения.
В Кондратовке ВКС РФ уничтожили ФАБами пункты дислокации в центре и западной части села. Под российским контролем юго-восточная часть населённого пункта. В Андреевке наши подразделения продвинулись с северной стороны, зачистив несколько зданий и уничтожив 3 штурмовые группы противника.
На Тёткинском и Глушковском направлениях враг не оставляет попыток прорыва на территорию Курской области за счет переброшенных сюда резервов из Киева. Продолжается зачистка лесной местности в восточной части от с.Бессаловка. На северной окраине с.Рыжевка наши мотострелки выбили противника закрепились на занятых позициях.
🟥 Красноармейское направление:
В районе Удачного продолжаются ожесточенные бои за поселок. Наносятся удары по вражеским позициям на западе Удачного, также враг не успевает возвести из-за активных боев оборонительные сооружения.
🟥 Запорожское направление:
Юго-западнее Червоного расчет Д-30 ВС РФ уничтожил огневую точку противника. В районе Малой Токмачки ФПВ-расчеты ВС РФ уничтожили выявленный пункт дислокации ВСУ. В районе Каменского продолжается работа по выбиванию противника в лесопосадках и блиндажах.
🟥 Харьковское направление:
На Великобурлукском участке фронта в ходе ожесточенных боёв нашим подразделениям удалось сломить упорное сопротивление противника и продвинуться в лесопосадках в окрестностях с. Меловое. После освобождения Дегтярного наши войска зачистили карман и северо-восточнее населённого пункта. Наши войска продолжают наступление в Волчанске и его окрестностях. За сутки зачищено 12 домов. В лесных массивах в ходе ожесточенных боёв продвинулись в прилегающих к городу лесопосадках.
Следите за новостями на сайте Украина.ру.