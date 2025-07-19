Военная сводка за 18 июля от ТГ-канала "Дневник десантника" - 19.07.2025 Украина.ру
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Военная сводка за 18 июля от ТГ-канала "Дневник десантника"
Военная сводка за 18 июля от ТГ-канала "Дневник десантника" - 19.07.2025 Украина.ру
Военная сводка за 18 июля от ТГ-канала "Дневник десантника"
Военная сводка за 18 июля от ТГ-канала "Дневник десантника"
2025-07-19T03:25
2025-07-19T03:25
новости
россия
сво
вс рф
курская область
харьковская область
запорожское направление
покровск/красноармейск
сумская область
херсонское направление
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🟥 Херсонское направление:Артиллерия ВС РФ у Херсона уничтожила полевой склад боеприпасов для артиллерии и ПВО, а также технику место дислокации личного состава. Идёт планомерная работа по выявлению и уничтожению вражеских позиций и мест производства вооружения.🟥 Сумское направление:В Кондратовке ВКС РФ уничтожили ФАБами пункты дислокации в центре и западной части села. Под российским контролем юго-восточная часть населённого пункта. В Андреевке наши подразделения продвинулись с северной стороны, зачистив несколько зданий и уничтожив 3 штурмовые группы противника.🟥 Курская область:На Тёткинском и Глушковском направлениях враг не оставляет попыток прорыва на территорию Курской области за счет переброшенных сюда резервов из Киева. Продолжается зачистка лесной местности в восточной части от с.Бессаловка. На северной окраине с.Рыжевка наши мотострелки выбили противника закрепились на занятых позициях.🟥 Красноармейское направление:В районе Удачного продолжаются ожесточенные бои за поселок. Наносятся удары по вражеским позициям на западе Удачного, также враг не успевает возвести из-за активных боев оборонительные сооружения.🟥 Запорожское направление:Юго-западнее Червоного расчет Д-30 ВС РФ уничтожил огневую точку противника. В районе Малой Токмачки ФПВ-расчеты ВС РФ уничтожили выявленный пункт дислокации ВСУ. В районе Каменского продолжается работа по выбиванию противника в лесопосадках и блиндажах.🟥 Харьковское направление:На Великобурлукском участке фронта в ходе ожесточенных боёв нашим подразделениям удалось сломить упорное сопротивление противника и продвинуться в лесопосадках в окрестностях с. Меловое. После освобождения Дегтярного наши войска зачистили карман и северо-восточнее населённого пункта. Наши войска продолжают наступление в Волчанске и его окрестностях. За сутки зачищено 12 домов. В лесных массивах в ходе ожесточенных боёв продвинулись в прилегающих к городу лесопосадках.Больше новостей дня представлено о обзоре Путин обсудил Украину с Эрдоганом. Главные новости к вечеру 18 июля.Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250718/ukraine-pridetsya-voevat-v-khudshikh-usloviyakh-ekspert-rasskazal-o-tekuschey-situatsii-na-fronte-1065531875.html
россия
курская область
харьковская область
запорожское направление
покровск/красноармейск
сумская область
херсонское направление
украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сво, вс рф, курская область, харьковская область, запорожское направление, покровск/красноармейск, сумская область, херсонское направление, всу, украина
Новости, Россия, СВО, ВС РФ, Курская область, Харьковская область, Запорожское направление, Покровск/Красноармейск, Сумская область, Херсонское направление, ВСУ, Украина

Военная сводка за 18 июля от ТГ-канала "Дневник десантника"

03:25 19.07.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка артиллеристов группировки "Центр"
Боевая подготовка артиллеристов группировки Центр - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Военная сводка за 18 июля от ТГ-канала "Дневник десантника"
🟥 Херсонское направление:
Артиллерия ВС РФ у Херсона уничтожила полевой склад боеприпасов для артиллерии и ПВО, а также технику место дислокации личного состава. Идёт планомерная работа по выявлению и уничтожению вражеских позиций и мест производства вооружения.
🟥 Сумское направление:
В Кондратовке ВКС РФ уничтожили ФАБами пункты дислокации в центре и западной части села. Под российским контролем юго-восточная часть населённого пункта. В Андреевке наши подразделения продвинулись с северной стороны, зачистив несколько зданий и уничтожив 3 штурмовые группы противника.
🟥 Курская область:
На Тёткинском и Глушковском направлениях враг не оставляет попыток прорыва на территорию Курской области за счет переброшенных сюда резервов из Киева. Продолжается зачистка лесной местности в восточной части от с.Бессаловка. На северной окраине с.Рыжевка наши мотострелки выбили противника закрепились на занятых позициях.
🟥 Красноармейское направление:
В районе Удачного продолжаются ожесточенные бои за поселок. Наносятся удары по вражеским позициям на западе Удачного, также враг не успевает возвести из-за активных боев оборонительные сооружения.
🟥 Запорожское направление:
Юго-западнее Червоного расчет Д-30 ВС РФ уничтожил огневую точку противника. В районе Малой Токмачки ФПВ-расчеты ВС РФ уничтожили выявленный пункт дислокации ВСУ. В районе Каменского продолжается работа по выбиванию противника в лесопосадках и блиндажах.
🟥 Харьковское направление:
На Великобурлукском участке фронта в ходе ожесточенных боёв нашим подразделениям удалось сломить упорное сопротивление противника и продвинуться в лесопосадках в окрестностях с. Меловое. После освобождения Дегтярного наши войска зачистили карман и северо-восточнее населённого пункта. Наши войска продолжают наступление в Волчанске и его окрестностях. За сутки зачищено 12 домов. В лесных массивах в ходе ожесточенных боёв продвинулись в прилегающих к городу лесопосадках.
- РИА Новости, 1920, 18.07.2025
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Больше новостей дня представлено о обзоре Путин обсудил Украину с Эрдоганом. Главные новости к вечеру 18 июля.
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