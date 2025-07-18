https://ukraina.ru/20250718/v-chm-plyusy-evrosoyuza-i-chto-nuzhno-uchityvat-rossii-obschayas-so-stranami-chlenami-sng--onufrienko-1065499841.html

В чём плюсы Евросоюза и что нужно учитывать России, общаясь со странами-членами СНГ — Онуфриенко

В чём плюсы Евросоюза и что нужно учитывать России, общаясь со странами-членами СНГ — Онуфриенко - 18.07.2025 Украина.ру

В чём плюсы Евросоюза и что нужно учитывать России, общаясь со странами-членами СНГ — Онуфриенко

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру объяснил, как можно было бы преобразовать СНГ и почему для властей бывших союзных... Украина.ру, 18.07.2025

2025-07-18T14:45

2025-07-18T14:45

2025-07-18T14:45

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михаил онуфриенко

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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Украина.ру объяснил, как можно было бы преобразовать СНГ и почему для властей бывших союзных республик выгодна русофобия. ТГ-канал Михаила Онуфриенко - https://t.me/Mikle1On

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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