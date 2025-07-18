https://ukraina.ru/20250718/skala-dala-treschinu-polkovnik-alekhin-rasskazal-o-razgrome-elitnogo-polka-vsu-pod-kupyanskom-1065466991.html

"Скала" дала трещину": полковник Алехин рассказал о разгроме элитного полка ВСУ под Купянском

"Скала" дала трещину": полковник Алехин рассказал о разгроме элитного полка ВСУ под Купянском - 18.07.2025 Украина.ру

"Скала" дала трещину": полковник Алехин рассказал о разгроме элитного полка ВСУ под Купянском

Российские войска наносят тяжелые потери подготовленному НАТО 425-му полку ВСУ на Харьковском направлении. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-07-18T06:30

2025-07-18T06:30

2025-07-18T06:30

новости

россия

купянск

западная украина

геннадий алехин

сво

дзен новости сво

новости сво сейчас

новости сво россия

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/10/1065344480_0:0:1042:586_1920x0_80_0_0_4b2fe8a98607755c29335bd726caa6d8.jpg

"На Купянском участке наши штурмовики продвигаются по линии "Красное-Первое – Каменка" по направлению к Великому Бурлуку", — сообщил Алехин. — "Здесь большие потери в живой силе и технике понес 425-й десантно-штурмовой полк ВСУ "Скала". Эти успехи российских войск создают угрозу фланговому охвату украинской группировки.Эксперт раскрыл особенности подразделения: "Он был сформирован на Западной Украине, в Яворовском учебном центре подо Львовом. Он подчеркнул, что особое внимание было уделено сержантскому и младшему офицерскому составам, подготовкой занимались инструкторы НАТО."Поэтому Сырский рассчитывал, что "Скала" сможет сдержать российские войска", — отметил Алехин. — "Тем более сейчас, когда в учебных центрах ВСУ по Чугуевым новобранцы выстрелили четыре раза, и их сразу бросают на передовую, затыкают дыры на Харьковском направлении". Такая практика свидетельствует о катастрофической нехватке подготовленных кадров в ВСУ.По словам эксперта, разгром элитного полка деморализует другие подразделения ВСУ и ставит под сомнение эффективность натовских методов подготовки в реальных боевых условиях.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Великим Бурлуком сокрушила "Скалу", на которую так надеялся Сырский" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250717/kogda-mrtvye-stanovyatsya-valyutoy-kak-mer-lvova-pokazal-istinnoe-litso-radikalnogo-natsionalizma-1065462594.html

россия

купянск

западная украина

купянское направление

харьков

харьков новости

харьковская область

яворовский полигон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, купянск, западная украина, геннадий алехин, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, наступление, наступление вс рф, купянское направление, харьков, харьков новости, харьковская область, яворовский полигон, война, война на украине