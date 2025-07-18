"Скала" дала трещину": полковник Алехин рассказал о разгроме элитного полка ВСУ под Купянском - 18.07.2025 Украина.ру
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"Скала" дала трещину": полковник Алехин рассказал о разгроме элитного полка ВСУ под Купянском
"Скала" дала трещину": полковник Алехин рассказал о разгроме элитного полка ВСУ под Купянском - 18.07.2025 Украина.ру
"Скала" дала трещину": полковник Алехин рассказал о разгроме элитного полка ВСУ под Купянском
Российские войска наносят тяжелые потери подготовленному НАТО 425-му полку ВСУ на Харьковском направлении. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-07-18T06:30
2025-07-18T06:30
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"На Купянском участке наши штурмовики продвигаются по линии "Красное-Первое – Каменка" по направлению к Великому Бурлуку", — сообщил Алехин. — "Здесь большие потери в живой силе и технике понес 425-й десантно-штурмовой полк ВСУ "Скала". Эти успехи российских войск создают угрозу фланговому охвату украинской группировки.Эксперт раскрыл особенности подразделения: "Он был сформирован на Западной Украине, в Яворовском учебном центре подо Львовом. Он подчеркнул, что особое внимание было уделено сержантскому и младшему офицерскому составам, подготовкой занимались инструкторы НАТО."Поэтому Сырский рассчитывал, что "Скала" сможет сдержать российские войска", — отметил Алехин. — "Тем более сейчас, когда в учебных центрах ВСУ по Чугуевым новобранцы выстрелили четыре раза, и их сразу бросают на передовую, затыкают дыры на Харьковском направлении". Такая практика свидетельствует о катастрофической нехватке подготовленных кадров в ВСУ.По словам эксперта, разгром элитного полка деморализует другие подразделения ВСУ и ставит под сомнение эффективность натовских методов подготовки в реальных боевых условиях.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Великим Бурлуком сокрушила "Скалу", на которую так надеялся Сырский" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы" на сайте Украина.ру.
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"Скала" дала трещину": полковник Алехин рассказал о разгроме элитного полка ВСУ под Купянском

06:30 18.07.2025
 
© Фото : Владимир Зеленский / Telegram
- РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© Фото : Владимир Зеленский / Telegram
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Российские войска наносят тяжелые потери подготовленному НАТО 425-му полку ВСУ на Харьковском направлении. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
"На Купянском участке наши штурмовики продвигаются по линии "Красное-Первое – Каменка" по направлению к Великому Бурлуку", — сообщил Алехин. — "Здесь большие потери в живой силе и технике понес 425-й десантно-штурмовой полк ВСУ "Скала". Эти успехи российских войск создают угрозу фланговому охвату украинской группировки.
Эксперт раскрыл особенности подразделения: "Он был сформирован на Западной Украине, в Яворовском учебном центре подо Львовом. Он подчеркнул, что особое внимание было уделено сержантскому и младшему офицерскому составам, подготовкой занимались инструкторы НАТО.
"Поэтому Сырский рассчитывал, что "Скала" сможет сдержать российские войска", — отметил Алехин. — "Тем более сейчас, когда в учебных центрах ВСУ по Чугуевым новобранцы выстрелили четыре раза, и их сразу бросают на передовую, затыкают дыры на Харьковском направлении".
Такая практика свидетельствует о катастрофической нехватке подготовленных кадров в ВСУ.
По словам эксперта, разгром элитного полка деморализует другие подразделения ВСУ и ставит под сомнение эффективность натовских методов подготовки в реальных боевых условиях.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Великим Бурлуком сокрушила "Скалу", на которую так надеялся Сырский" на сайте Украина.ру.
О ситуации на разных направлениях СВО — в материале "Алексей Рамм: Россия готовится перерезать днепропетровский коридор ВСУ и начать битву за ворота в Сумы" на сайте Украина.ру.
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