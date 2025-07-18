https://ukraina.ru/20250718/o-kapitulyatsii-ukrainy-1065479303.html

О капитуляции Украины

О капитуляции Украины - 18.07.2025 Украина.ру

О капитуляции Украины

Наши люди любят насмехаться над наивной верой украинцев в силу слова "перемога". "Перемогу" украинцы действительно лепят из каждой "зрады", пока не становится очевидным, что наступила сплошная "ганьба".

2025-07-18T09:44

2025-07-18T09:44

2025-07-18T11:29

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вооруженные силы украины

мнения

ростислав ищенко

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При этом сами наши люди так же наивно верят в силу слова "капитуляция". Скажет кто-нибудь или напишет в социальных сетях "нам нужна только капитуляция Украины, никаких перемирий", - и смотрит гоголем – эк я всех уел. А того не понимает, что глупость сморозил. Ибо капитуляция и есть перемирие – не "прекращение огня", а перемирие с целью выработки условий мира и подписания мирного договора.Мы просто привыкли к тому, что Великая Отечественная война завершилась полной и безоговорочной капитуляцией Великогерманского рейха (так официально называлось государство, с которым мы воевали). Поэтому мало кто задаётся вопросом почему капитуляцию подписывали исключительно военные (генерал-фельдмаршал Кейтель, генерал-адмирал фон Фридебург, генерал-полковник люфтваффе Штумпф) и зачем через десять лет СССР и ФРГ подписали мирный договор, которым было окончательно прекращено состояние войны (состояние войны между СССР и Японией было прекращено Московской декларацией 1956 года, а споры о мирном договоре идут до сих пор).По сути капитуляция лишь фиксирует прекращение сопротивления со стороны вооружённых сил. Территория капитулировавшей страны может быть оккупирована победителями (как в 1945 году) или могут быть приняты иные меры обеспечения прекращения боевых действий (как в 1918 году). Кстати, ситуация 1918 года наиболее ярко объясняет, что капитуляция вовсе не является окончательным урегулированием.Австро-Венгрия подписала перемирие с союзниками 3 ноября 1918 года, Германия Компьенское перемирие 11 ноября 1918 года. К обоим перемириям и тогда, и сейчас, в качестве синонима, применялся термин капитуляция. Причём в понимании союзников эта капитуляция была безоговорочной. Англичане даже планировали судить и повесить кайзера Вильгельма "за начало агрессивной войны", но потом передумали, чтобы не создавать прецедент, а то мало ли кто в следующий раз войну проиграет. Австро-Венгрия начала распадаться ещё до капитуляции. Но когда венгры захотели оставить последнего императора (Карла I) своим королём (Австрия сразу стала республикой) союзники запретили. Пришлось Венгрии оставаться королевством без короля, а Хорти проработал регентом до смещения Гитлером в 1944 году, за попытку договориться с союзниками о сдаче уже во Второй мировой войне.Эти прецеденты свидетельствуют, что хоть союзники и не оккупировали капитулировавшие центральные державы, они полностью контролировали их внутреннюю политику, вплоть до окончательного урегулирования послевоенных отношений в ходе Парижской конференции 1919 года, (Версальский договор с Германией, Сен-Жерменский с Австрией, Трианонский с Венгрией). Обращаю внимание, что прекращение состояния войны наступило хоть и быстрее, чем после Второй мировой, но всё же лишь через восемь с половиной месяцев после перемирия (капитуляции).Но самое интересное произошло с Турцией. Она была слабейшим звеном Тройственного союза и капитулировала раньше всех, подписав 30 октября 1918 года Мудросское перемирие. В отличие от Германии, Австрии и Венгрии, большая часть Турции была оккупирована греками, итальянцами, французами и англичанами. Севрский договор между союзниками и Турцией был подписан только в августе 1920 года (почти через два года после капитуляции). Условия были жёсткие: Турция теряла Ирак, Сирию, владения на Аравийском полуострове, в Европе, а также острова и часть малоазийского побережья Эгейского моря, признавала британский протекторат над Египтом, соглашалась на "международную" (фактически британскую) оккупацию зоны проливов, на создание "независимого" Курдистана, турецко-армянская граница должна была пройти от района, западнее Трапезунда до района, западнее озера Ван.Но с этим не согласился Мустафа Кемаль (будущий Ататюрк) и, несмотря на капитуляцию, начал воевать с победителями. В конце концов после турецко-армянской и греко-турецкой войн, в 1922 году с Антантой было подписано новое, Муданийское перемирие, а в 1923 году Лозанский мирный договор, оформивший нынешнюю территорию Турции – практически в два раза больше, чем собирались оставить ей союзники по Севрскому договору.Заметили? Турция капитулировала, но потом вновь начала воевать с некоторыми из тех государств, перед которыми капитулировала и, в результате, добилась значительно лучших условий мирного договора.Главная разница капитуляции и мирного договора, заключается в том, что капитулируют военные, признавая тем самым, что больше не могут воевать, а мирный договор заключают политики, зачастую к войне никак не причастные и стремящиеся максимально отстоять интересы своего государства, в том числе и при помощи создания новых международных комбинаций. К моменту завершения переговоров и заключения договора войска уже могут находиться в казармах, а может сложиться и так, что проигравший проведёт новую, более успешную для себя, войну против одного или нескольких из бывших победителей.При этом оккупация территории проигравшего не всегда помогает. Обратите внимание, что после Первой мировой войны все требования победителей выполнили неоккупированные Германия, Австрия, Венгрия, а частично отбилась наполовину оккупированная Турция.Капитуляция (она же перемирие) – лишь шаг к достижению конечной цели. Очень важный, предпоследний, но шаг. Последним же шагом является мирный договор.А теперь давайте зададимся вопросом с кем Россия может на Украине подписать мирный договор? Возьму на себя смелость утверждать, что ни с кем. Украинские политики-эмигранты давно уже никого, кроме себя самих, не представляют. Они могут быть сколь угодно хорошими людьми, но не в состоянии обеспечить выполнение российских требований, так как на Украине им не на кого опереться. Там скорее подчинятся генерал-губернатору из коренных россиян, чем "ничего не забывшим и ничего не понявшим" эмигрантам (проигравшему в войне проще принять власть того, кто его победил, а не того, кто приехал в обозе победителя).Киевские политики, в том числе оппозиционные Зеленскому, будут бредить реваншем, так же как они сейчас бредят "перемогой" вопреки очевидности поражения Украины, даже полной катастрофы украинской государственности. Они будут уговаривать и снаряжать Запад на войну с Россией, так же точно, как делали это последние тридцать пять лет, как делают это сейчас, как делают это политики прибалтийские.При этом надо понимать, что сам факт капитуляции неизбежно ведёт к прекращению огня и началу мирных переговоров, но совсем не обязательно приводит к заключению мирного договора (вспомним Японию). Сетевые маргиналы могут сколько угодно говорить, что нам плевать на договор. Но нам не плевать – СВО началась после того, как Запад отказался договариваться, потому, что отказался договариваться и как средство заставить его сесть за стол переговоров. Нам ведь нужен безопасный мир и вернувшиеся домой воины, а не развёрнутая на Украине в боевые порядки армия, готовящаяся отражать возможную агрессию Запада в помощь бандеровцам, с которыми капитуляция ВСУ не прекратит состояние войны.Но, как сказано выше, договор с Украиной заключить невозможно, ибо нет в Киеве и окрестностях политика, который мог бы его не только подписать, но и выполнить. Следовательно, единственным выходом из создавшегося положения является не капитуляция Украины, а полная силовая ликвидация украинской государственности и приглашение Запада к переговорам о постукраинском урегулировании.При такой постановке вопроса, Запад должен будет выбирать между отказом от переговоров и продолжением конфронтации в условиях, когда удобного пространства для войны в виде Украины у него больше нет и согласием на переговоры по предложенной Россией тематике, которое само по себе зафиксирует победу России, так как предложено будет вести переговоры о легитимации новой постукраинской геополитической реальности.Отказаться от переговоров, значит сделать ставку на войну с Россией (иным путём пересмотреть итоги СВО будет невозможно). Но Запад не может воевать с Россией и тем более не может победить Россию – обладательницу самого большого и самого современного ядерного арсенала и единственной армии, имеющей опыт большой современной войны. При этом согласие Запада на переговоры в условиях уничтожения украинской государственности будет означать его фактическое признание новой геополитической реальности, что собственно нам и требуется для начала. Признавая фактическое состояние дел, Запад со временем должен будет согласиться и на его юридическое оформление, но станет безбожно торговаться за бонусы для себя.Так что, даже в случае капитуляции, без ликвидации Украины не обойтись.О том, что надо готовить российское общество к затяжной борьбе с Западом - в статье Константина Кеворкяна "Безответщина. Наводящие вопросы и молчание ребят"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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украина, запад, турция, адольф гитлер, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мнения, ростислав ищенко