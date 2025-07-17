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Российская ПВО за ночь уничтожила 122 украинских дрона

Российская ПВО за ночь уничтожила 122 украинских дрона - 17.07.2025 Украина.ру

Российская ПВО за ночь уничтожила 122 украинских дрона

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 17 июля уничтожили 122 украинских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает телеграм-канал Украина.ру

2025-07-17T07:52

2025-07-17T07:52

2025-07-17T07:52

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Из них 43 дрона перехватили над территорией Брянской области, 38 над Курской, десять над Орловской, по шесть над Смоленской и Воронежской областями, пять над территорией Белгородской области, по три над Московским регионом, Калужской областью и Крымом, по два БПЛА над территориями Ленинградской и Липецкой областей и один над Тульской областью.Мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале информировал о трех сбитых беспилотниках, летевших на Москву.Попытка атаки беспилотников была отражена средствами РЭБ в Кировском районе Ленинградской области, отметил губернатор Александр Дрозденко.Не менее пяти украинских беспилотников было уничтожено над Воронежем и пригородами, трое несовершеннолетних пострадали при падении фрагментов беспилотника на дом, сообщил губернатор Александр Гусев.В Смоленской области ПВО и РЭБ сбили и подавили 14 украинских дронов, при падении обломков пострадал один человек, указал губернатор Василий Анохин. Позже губернатор сообщил еще об одном сбитом в области дроне.Кроме прочего, женщина погибла в результате сброса взрывного устройства с БПЛА на частный дом в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. От детонации дом загорелся, на место выехали добровольные пожарные команды.Следите за новостями на сайте Украина.ру.

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новости, белгородская область, воронеж, россия, сергей собянин, вячеслав гладков