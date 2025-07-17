https://ukraina.ru/20250717/koshmar-na-blizhnem-vostoke-reznya-v-sirii-polozhit-nachalo-e-raspadu-1065441560.html

Кошмар на Ближнем Востоке. Резня в Сирии положит начало её распаду

Кошмар на Ближнем Востоке. Резня в Сирии положит начало её распаду - 17.07.2025 Украина.ру

Кошмар на Ближнем Востоке. Резня в Сирии положит начало её распаду

Очередная вспышка многолетнего сирийского конфликта снова привела к нестабильности на Ближнем Востоке. Хотя этот регион еще не успел оправиться от последствий израильско-американского нападения на Иран.

2025-07-17T16:27

2025-07-17T16:27

2025-07-17T16:27

эксклюзив

сирия

ближний восток

израиль

биньямин нетаньяху

сша

турция

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Группировки сирийских исламистов, которые формально подчиняются временному сирийскому президенту Ахмеду Шараа, атаковали Сувейду – город на юге Сирии, где в основном проживают представители этноконфессиональной общины друзов.Друзы говорят на арабском языке, но исповедуют синкретическую религию, развившуюся в Средневековье на основе гностических культов и вероучения шиитов-исмаилитов.Суннитские джихадисты, которые захватили власть в Сирии и буквально сходу устроили этническую чистку другому этноконфессиональному меньшинству, алавитам, не скрывали, что вслед за ними настанет очередь друзов.Причем стоит отметить – исламисты напали на Сувейду сразу после того, как коллективный Запад признал нынешний сирийский режим образцовой демократией, отменив все санкции, введенные против этого государства.Захватив город, боевики немедленно приступили к резне, демонстративно снимая свои преступления на смартфоны. Судя по этим кошмарным видео, они вырезали медицинский персонал местного госпиталя, а также всех его пациентов. Друзов убивали на улицах и в домах, не жалея стариков и подростков. Причем перед казнью над ними издевались, сбривая усы – что запрещено по обычаям друзской религии.Тем не менее, вооруженное ополчение друзов дало джихадистам отпор, устраивая засады, в которых боевики несли большие потери.Друзская милиция Сувейды получила подкрепление из соседних селений, а затем развернула контратаку и в итоге отбила город. Этому способствовала поддержка израильской авиации. Она бомбила бронетехнику исламистов, а также нанесла удар по зданию сирийского генерального штаба и по резиденции сирийского президента в Дамаске – в качестве предупреждения Ахмеду Шараа.Начальник генштаба Израиля Эяль Замир потребовал от сирийского руководства прекратить боевые действия в районе Сувейды, фактически угрожая ему сухопутным военным вторжением. Израильская армия перебросила к сирийской границе новые подразделения, а проживающие на территории Израиля друзы заявили о готовности защитить сирийских единоверцев.В ситуацию вмешались Соединенные Штаты Америки, которые позиционируют себя в качестве посредника между Беньямином Нетаньяху и Ахмедом Шараа."Мы связались со всеми сторонами, участвующими в столкновениях в Сирии. Мы согласовали конкретные шаги, которые положат конец этой тревожной и ужасающей ситуации", – заявил государственный секретарь США Марко Рубио.Вслед за этим подала голос Турция, которая также призывает к немедленной деэскалации в районе Сувейды. А связанное с Анкарой окружение Ахмеда Шараа делает попытки отмежеваться от джихадистской атаки, утверждая, что ее проводили автономные вооруженные группировки, не подконтрольные сирийскому временному правительству.Тель-Авив ведет в этом регионе собственную игру, позиционируя себя в качестве защитника друзского этноконфессионального меньшинства. Израильская армия давно находится на территории Сирии – в районе Голанских высот, на расстоянии одного марш-броска от Сувейды. А по некоторым данным, израильский спецназ уже появился сегодня утром в окрестностях этого города.Зверства сирийских джихадистов дают израильтянам удобный предлог, чтобы сохранить и расширить военное присутствие в Сирийской Арабской Республике. Израильские медиа открыто обсуждают проект друзского протектората под патронажем Израиля. Однако многие сирийские друзы выступают против подобных планов.Они не верят в добрые намерения Тель-Авива и хорошо помнят, как израильские власти создали на юге соседнего Ливана марионеточное квазигосударственное образование, обещая ему защиту. А когда политическая ситуация изменилась, израильтяне вывели войска, бросив местных жителей на произвол судьбы.Израильское военное вмешательство в дела Сирии вызывает критику даже у принципиальных противников сирийских джихадистов. Попытки представить эти действия миротворческой операцией не воспринимаются всерьез. Ведь одновременно с ударами по Дамаску израильская авиация в очередной раз разбомбила Газу, что привело к новым жертвам среди палестинского населения."Израиль пытается позиционировать себя как защитник меньшинств в регионе. Чтобы исправить себе имидж той страны, которая совершает массовые преступления в Газе, израильтяне пытаются вот таким образом несколько менять свое позиционирование и показывать, что они в регионе действительно играют некую позитивную роль – в частности, спасая друзов от нового сирийского режима", – отмечает востоковед Кирилл Семенов.Если израильские войска закрепятся в Сувейде, превратив её в свою военную базу, это может запустить процессы фактического распада Сирии. Потерпев поражение от друзского ополчения, правительство Ахмеда Шараа рискует окончательно утратить контроль над радикальными группировками джихадистов. И в стране начнётся война всех против всех, которая будет сопровождаться волной кровавых погромов.Исламисты угрожают этническими чистками проживающим в сирийских городах друзам, называя их пособниками Израиля. А в ближайшее время радикалы могут снова наброситься на уцелевших алавитов и организовать нападение на анклавы курдов, проживающих на северо-востоке Сирийской Арабской Республики – чтобы проверить на прочность их оборону.Это по-настоящему кошмарная ситуация – агрессоры борются с террористами, а их бесконечная схватка сопровождается гибелью ни в чём не повинных мирных людей. Причём она сложилась при прямом попустительстве США и Европы, которые годами проводили "гуманитарные" военные операции на Ближнем Востоке."Нынешний сирийский режим "хороший" или они террористы? Запад, в том числе Вашингтон, счёл их "хорошими" и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил генштаб и президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист? Страшно подумать, а вдруг они все? И Вашингтон, который бомбит иранские ядерные объекты, и Тель-Авив, который пытается убить президента Ирана, бомбит Газу и Сирию, и нынешний Дамаск, который убивает своих же граждан", – сказал по этому поводу Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://ukraina.ru/20250716/1065363162.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Сокуренко

эксклюзив, сирия, ближний восток, израиль, биньямин нетаньяху, сша, турция